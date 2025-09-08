처음 손 맞잡은 대표들... "여야 머리 맞대는 정치 출발되길"

이재명 대통령은 8일 여야 당대표 회동 전 정청래 더불어민주당 대표와 30분 간 따로 만나 대화를 나눴다.
박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 "여야 당대표 회동에 앞서서 정청래 대표는 대통령님과 30분 간 별도로 단독 회담을 했다"라며 이같이 전했다.
다만 그는 "(비공개 사전환담) 내용은 제가 정확히 알 수 없지만, 회담 전 여당 입장에서 설명 드릴 게 있지 않았겠나"라며 "(화기애애한) 사전 분위기가 본회동까지 이어져 반영됐다고 본다"라 말했다.
회담 전 따로 30분 만난 이재명-정청래... 당 대변인이 전한 회동 분위기
박 수석대변인은 이날 여야 당대표 회동을 전반적으로 높게 평가했다. 그는 "전체적으로 오늘 야당 대표가 하신 말씀에 대해서, 대통령님이나 여당 대표 발언에서도 (그와) 크게 차이는 없었다"라며 "(회동에서) 정말 진솔하게 허심탄회한 대화들을 많이 나눴다"라고 회동 분위기를 전했다.
이날 앞서 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표는 이날 이재명 대통령의 초청으로 용산 대통령실 오찬 회동에서 만나 취임 후 처음 서로 손을 맞잡았다. 그간 정 민주당 대표는 당대표 취임 뒤 "악수도 사람하고 하는 것"이라며 국민의힘이 내란에 대해 진정성 있게 사과하기 전에는 대화가 불가하단 입장을 견지해왔었다(관련 기사: 정청래·장동혁 손 맞잡게 한 이 대통령 "모두의 대통령 되겠다").
박 수석대변인은 이날 각 당대표 취임 직후 처음 연출된 여야 대표의 '악수' 관련한 뒷얘기도 풀어놨다. 그는 "(회동에서) 이 대통령님 중재 하에 악수가 이뤄지리란 앞선 예측이 다소 무리할 수 있었지만, 제 예측대로 오늘 형식적으론 여야 대표의 악수가 이뤄졌다"며 "외형적 악수만이 아니라 (여야 대표의) 내면적으로 진정한 악수가 되기를 국민들도 바라지 않을까 싶다"고 말했다.
그는 "세 분(이재명 대통령과 여야 대표들)이 함께 손잡는 모습을 보며 국민께서 많은 위로와 희망을 느끼셨길 바란다"며 "오늘 회담 내용이 충실하게 잘 지켜져서, 생산성 있는 정치, 서로 손 잡고 함께 머리 맞대는 정치를 보여주는 출발이 되길 바란다"고 덧붙였다.
'야당 대표가 무리한 특검 수사를 언급하지 않았느냐'는 등 질문에는 "당연히 하셨다. 대표는 야당으로서 할 수 있는 말씀은 다 하셨다"면서도 "각 당의 입장을 말했다. (그에) 서로 경청했고, 각자 반박했거나 하는 부분은 없었다"고 했다.
박 수석대변인은 "대통령께서 한 '여당(민주당)이 많이 가졌으니 더 많이 양보하라'는 말씀을 정 대표도 인용해 다시 말씀하셨다. 그래서 여야 간 대화가 진솔하면서도 화기애애하게 이뤄졌다"라고 재차 강조했다.
한편 직전 박성훈 국민의힘 수석대변인은 국회 소통관 기자회견장에서 박수현 수석대변인과 함께 '대통령-여야 당대표 회동 결과 공동 브리핑' 내용을 밝혔다.
박성훈 대변인은 "회동의 결과를 여야 수석대변인이 함께 국민 앞에서 발표하는 이 모습 자체가 대화의 내용과 결과를 상징한다"라고 말했다. 그에 따르면 회담에서는 ▲가칭 '민생경제협의체'를 구성한다 ▲야당 요청시 대통령이 이를 적극 검토해 추가 소통한다는 내용 등이 주로 논의·결정됐다.
여·야·정이 차후 함께 만들기로 한 '민생경제협의체' 관련해 박수현 수석대변인은 "여야 원내대표, 정책위의장 등 단위들이 실무협의를 구성해 협의하게 될 것"이라며 "대통령실 정무수석실이 파트너가 될 것"이라고 덧붙였다. 협의체는 단 만남을 정례화하지는 않고 유연하게 만나기로 했다.
관련해 여야만 따로 만날 계획은 없느냐는 질문에 그는 "여야가 이렇게 허심탄회하게 대화했으니 작은 것부터 풀어가지 않을까 (싶다)"며 "이제 정기국회가 시작되니 앞으로 작은 물밑 만남이 이어지고 그게 공개 회동과 악수로, 양당 대표 만남으로 이어지길 바란다"고만 답했다.