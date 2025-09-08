울산시-한국노총 '노사민정협의회' 열고 "석유화학 위기 대응"

큰사진보기 ▲8일 울산시청 대회의실에서 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의회 의장, 김충곤 한국노총 울산지역본부 의장, 이윤철 울산상공회의소 회장 및 노사민정협의회 위원들이 참석한 가운데 울산지역 주요 노동 현안 논의를 위한 ‘2025년 제1회 울산광역시 노사민정협의회’가 열렸다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

울산광역시 내의 민주노총 양대 노조인 현대차노조와 HD현대중공업노조가 회사 측과의 협상 불발로 파업을 진행하는 가운데 울산시가 8일 한국노총 울산지역본부와 노사민정협의회를 가져 주목된다.이날 오후 3시 울산시청 본관 2층 대회의실에서 열린 '2025년 제1회 울산광역시 노사민정협의회'에는 김두겸 울산시장, 김충곤 한국노총 울산지역본부 의장, 이윤철 울산상공회의소 회장 등 20여 명이 참석해 울산지역 주요 노동 현안을 논의했다.이날 회의는 ▲위원 위촉 ▲석유화학산업 위기 대응 협의체 구성·운영 계획 심의 ▲'고용위기 선제대응지역 지정 건의' 제안 심의 ▲안전한 노동환경 조성을 위한 '안전(클린) 산업단지 만들기' 노사민정 공동선언문 발표 ▲현안 보고 등으로 진행됐다.특히 심의 안건인 '석유화학 위기 대응협의체 구성·운영 계획'에서 노사민정은 비상설 조직인 '석유화학 위기 대응협의체'를 구성해 노·사·민·정 차원에서 적극적으로 위기 대응 방안을 모색하고, 석유화학 산업 전반에 대한 정보 공유와 정책 제안을 목적으로 운영하기로 했다.'고용위기 선제대응지역 지정 건의' 제안은 지난 7월 31일 시행된 고용노동부의 '고용위기 선제대응지역의 지정기준 등에 관한 고시'에 대응해 마련된 것으로 이날 심의가 진행됐다.울산시는 "이 제안은 석유화학업종의 고용 위기에 선제적으로 대응하고자 노·사·민·정 차원에서 지역 여론을 모아 '고용위기 선제대응 지역'으로의 지정을 위한 목적으로 심의가 이뤄졌다"며 "또한 안전한 노동환경 조성을 위한 '안전(클린) 산업단지 만들기' 노사민정 공동선언문에는 산업현장에서 노동자의 안전을 위한 공동 노력을 담고 있다"고 전했다.김두겸 울산시장은 "노·사는 경쟁자가 아니라 세계(글로벌) 경제 환경에서 위기를 함께 극복하는 든든한 동반자"라며 "울산은 대한민국 산업수도에서 인공지능(AI)수도로 나아갈 것이며 이 여정에 안정적인 노사관계는 단단한 버팀목이 되어줄 것"이라고 말했다.현안 보고에서는 남구 무거동에 설치된 이동노동자 쉼터 3호점 개소와 산재희생자위령탑 건립에 대한 보고가 있었다.