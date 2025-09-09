아름다운 삼천포, 45미터 먹그림에 담았다

큰사진보기 ▲표현주의 한국화가 임동열 작가가 광목천에 그린 길이 45미터, 높이 2미터의 대형 수묵 산수화 작품을 시민들 앞에 공개했다. 임 작가는 지난 6일 오후 2시 시민과 지역 예술인 등을 초청해 '삼포지몽 2025' 전시 오프닝 겸 작가와의 대화 시간 갖고, 자신의 철학과 지역에 관한 애정을 솔직하게 이야기했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

표현주의 한국화가 임동열 작가가 광목천에 그린 길이 45미터, 높이 2미터의 대형 수묵 산수화 작품을 시민들 앞에 공개했다.임동열 작가는 '三浦之夢(삼포지몽) 2025- 임동열 먹그림전'이라는 주제로 9월 5일부터 18일까지 사천미술관(경남 사천시 사천대로 17) 전시실에서 개인전을 연다. 임 작가는 지난 6일 오후 2시 시민과 지역 예술인 등을 초청해 전시 오프닝 겸 작가와의 대화 시간을 마련해, 자신의 철학과 지역에 관한 애정을 솔직하게 이야기했다.이번 전시 대표작은 '몽유 삼천포(夢遊 三千浦)'다. 몽유 삼천포는 안견의 몽유도원도에서 따온 이름으로 "꿈속을 거니는 삼천포"라는 의미를 담았다. 이 작품은 가로 45미터, 세로 2미터 광목천에 삼천포의 동쪽 끝 향촌동부터 서쪽 끝 송포동까지의 전경을 파노라마 스타일로 담아낸 것이 특징이다.현재 우리나라에서 가장 큰 그림은 청송 군립야송미술관에 있는 이원좌 화백의 청계산수도(46m×6m, 400장의 종이를 이어 붙여 완성한 수묵 산수도 작품)지만, 임 작가의 작품은 한 장의 광목천에 그린 것이라는 점에서 차별화된다.이번 전시에서 임동열 작가는 삼천포 주산인 각산을 실제 크기보다 크게 부각시켰다. 임 작가는 "해안선에서 남해 쪽 바다에서 보면 정말로 이렇게 보인다. 삼천포의 주산은 각산"이라며 "각산은 남쪽으로는 쿠로시오 난류가 지나가며 해양성 따뜻한 공기를 불어주고, 북쪽으로는 폭풍을 막아주는 삼천포의 보호막 역할을 한다"고 설명했다.임동열 작가는 삼천포에 관한 남다른 애정을 드러냈다. 이번 전시에는 45미터 길이의 파노라마 작품 외에도 삼천포의 일상과 풍광을 담은 10호부터 100호까지 다양한 크기의 작품 30여 점이 함께 전시하고 있다. 모든 작품은 임 작가 특유의 먹 농담만으로 표현된 삼천포의 절절한 풍경들로, 과거부터 현재까지의 삼천포 이야기를 아우른다.그는 "항구도시 삼천포와 삼천포 사람들의 이야기를 먹물로 그려내는 지난한 작업을 해오면서 일상에서 나는 소리와 냄새를 쫓아가며 무겁게 고백을 해봤다"면서 "아름다운 삼천포는 위대한 어머니들의 항구였다"고 힘주어 말했다.임 작가는 내년 계획도 공개했다. "내년에는 와룡산 전체를 골고루 한 폭에 그리는 와룡산 대작을 그려서 여러분들에게 선물할 것"이라며 "길이 60미터의 와룡산 대운도를 그릴 예정"이라고 포부를 밝혔다.임동열 작가는 창원대학교 대학원 한국화 전공 미술학석사이며, 독일 파우제크리에이티브 레지던시를 수료했다. 독일과 한국 여러 도시에서 20여 차례의 개인전과 150여 회의 단체전에 참여했으며, 2020년부터 매년 사천미술관에서 '삼천포의 꿈'을 주제로 한 개인전을 이어가고 있다.전시는 9월 18일까지 계속되며, 관람 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.