[단독] 4년간 2857억 판 PX 화장품들, 수상한 자진해약... 군, '할인율 뻥튀기' 방관했나

큰사진보기 ▲서울 용산구에 위치한 국군복지단(왼쪽)과 2020년 10월 열린 군 마트 위탁판매물품 정기선정 심사위원회. (사진의 인물 및 제품은 이 기사와 관련 없음) ⓒ 이진민, 국방부 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲국군복지단. 2025. 9. 9. ⓒ 이진민 관련사진보기

큰사진보기 ▲국방예산 현장체험단이 2014년 7월 21일 오후 육군 5사단에서 PX를 둘러보고 있다. (사진의 인물과 제품은 이 기사와 관련 없음) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국군복지단(아래 복지단)이 반복해 '할인율 뻥튀기'를 한 것으로 의심되는 PX 납품 화장품 업체를 제재하지 않고 자진해약 방식으로 처리한 것으로 확인됐다. 과거 비슷한 경우 내부 고발과 검찰 수사까지 이뤄진 사례가 있어 복지단의 소극적 대응을 지적하는 목소리가 나오고 있다.<오마이뉴스> 취재와 부승찬 더불어민주당 의원을 통해 확보한 자료에 따르면, 복지단은 2022년 12월~2023년 1월 납품업체에 대한 가격조사 도중 업체 5곳(6개 제품)과 계약을 해지했다. 이는 명목상 업체들의 자진해약 요구에 따른 것이었는데, 5곳 업체 모두 직전 조사(2022년 1~2월)에서 '시장가격을 교란한다'는 이유로 제재를 받은 이력이 있는 곳들이었다.복지단 관련 직무 종사자라고 밝힌 A씨는 <오마이뉴스>에 "(2022년 12월) 조사 과정에서 업체들의 문제가 (다시) 드러났고 (그 수위가) 징계 및 고발이 필요한 수준이자, 복지단에서 '업체들이 자진해 계약을 종결하는 식으로 문제를 정리하자'고 했다"고 전했다.업체 5곳은 PX 인기상품인 6개 제품(▲ ○○○ 블랙 스네일 크림 ▲ □□□ □□□ 멀티 골드 리프팅 크림 ▲◇◇ 마유 크림 엑스트라 골든컴플렉스 ▲ △△△△ △△△△△ 블랙스네일 리페어 크림 ▲ ○○○ 프레스티지 마유 크림 ▲ ◇◇ 넥크림 프레스티지 에이지 킬러)을 통해 4년(2019~2022년) 동안 약 2857억 원의 수익을 냈다.복지단은 지난 5일 <오마이뉴스>에 보낸 서면 답변을 통해 "업체들의 요구에 따른 정상적인 계약 해지였다"면서도 "당시 실무자들이 남아있지 않아서 (복지단이 업체들의 자진해약을 유도했다는 주장에 대해) 정확한 사실관계 확인이 어렵다"고 밝혔다.5곳 업체 중 한 곳은 같은 날 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서 "허위 할인율로 판매하지 않았다는 소명이 받아들여지지 않아 제재 처분을 받았고, 기업 (이미지) 차원에서 자진 해약했다"면서 "처분 받지 않은 물품들은 계속 판매하고 있다"고 했다.복지단은 시중 판매가를 부풀려 과장된 할인율로 판매되는 '시장가격 교란의심 물품'을 적발하기 위해 수시 가격조사를 실시하고 있다. 하지만 제재 수위가 강해도 위약금 처분에 그치고 있고, 위 사례처럼 자진해약으로 상황이 마무리되는 일도 벌어졌다.특히 자진해약 이후 유사품을 재입점시키는 사례도 발생했다. 2018년부터 입점한 '블랙 스네일 크림' 업체는 2022년 1~2월 조사 때 위약금 처분을 받았고, 같은 해 12월 조사 과정에서 자진해약 방식으로 계약을 끝냈다.그러나 이 업체는 약 1년 만에 '로얄 블랙 스네일 크림'을 PX에 재입점시켰다. 2024년부터 판매된 '로얄 블랙 스네일 크림'은 앞서 문제가 된 '블랙 스네일 크림'과 성분 및 상품명이 유사해 입점 당시에도 "일명 '달팽이 크림'이 1년 만에 PX에 돌아왔다"는 이야기가 나왔다.복지단 측은 "(두 제품의) 제품명 및 제품구성이 다르다"며 "물품 심의위원회를 거쳐 새롭게 선정된 제품"이라고 해명했다. 업체 측은 지난 4일 <오마이뉴스>에 보낸 서면 답변에서 "2024년 입점한 제품(로얄 블랙 스네일 크림)에는 로얄 젤리 단백질 성분이 포함됐다"며 "2018년부터 입점한 제품(블랙 스네일 크림)과는 성분 및 효과 등이 상이한 개별 제품"이라고 했다.업체들의 수익에 비해 제재가 경미하다는 비판도 있다. 복지단은 2022년 1~2월 가격조사를 통해 적발된 업체들에 '경제재'에 해당하는 위약금 처분을 내렸다. 이는 연평균 매출액의 3% 이하에 해당하는 금액이다.문제가 발생해도 연이어 '가벌성 없음' 처분을 받은 업체가 동일 교란행위로 또 적발되는 사례도 있었다. '크레마카라콜 오리지널 프리미어'를 판매한 업체는 2022, 2023년 모두 적발됐음에도 '가벌성 없음' 처분을 받았다가 2024년에 또 적벌돼 현재 제재 수위를 기다리는 상황이다.복지단 측은 "현재 경쟁과열 소분류 관리 제도를 통해 시장가격 교란이 의심되는 물품에 대해 수시로 시장가격을 조사하고 있다"며 "관련 문제가 발생한 업체에 대해서는 계약이행책임심의를 통해 제재조치를 취하고 있다"고 전했다.검찰은 2014년 복지단 내부 고발(현역 육군 대령)을 통해 이와 비슷한 사례를 약 7개월 간 수사했고 11명을 기소(2명 구속, 9명 불구속)한 바 있다. 당시엔 스낵, 떡, 만두, 드링크, 문구류, 육포, 양갱, 죽 등 제품이 문제가 됐다.이 사건을 수사한 서울서부지검에 따르면, 예비역 중령인 복지단 근무원은 2010년 9월~2014년 6월 업체 관계자들에게 입찰 정보 등을 주면서 3000만 원 상당의 금품을 받았다. 해당 근무원에게 금품을 준 업체 관계자들 같은 부대에서 근무한 군인 출신이었다.서울서부지검은 당시 보도자료를 통해 "군납업체들이 입찰서류 검증의 현실적 한계 등 관리체계의 허점을 이용해 입찰서류 등을 조작했다"며 "복지단이 2011년 도입한 판매가 최고할인율 제도는 군납업체 선정의 투명성 제고라는 순기능보다는 할인율만 높이면 군납이 가능해져 오히려 시중에서 유통되는 선호도 높은 제품이 군 장병들에게 공급되지 못하는 결과를 초래했다"라고 지적했다.또 "복지단이나 특정 군부대 출신의 전역자들이 총판업체를 운영하면서 복지단에 근무하는 근무원 등과 유착관계를 형성 내부 정보를 유출하는 등 비리가 계속되고 있음을 확인했다"면서 "복지단의 철저한 가격조사가 담보되지 않는다면 군납업체 선정의 투명성 제고가 이뤄질 수 없다"고 강조했다.