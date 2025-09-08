역대급 수해 겪은 마을, 함께 위로 받은 '칠석 풍장'

큰사진보기 ▲‘예산농악보존회’ 회원으로 구성된 풍장패가 ‘노신제’ 거행을 위해 성리천 제방을 향해 이동 중이다. ⓒ 예산문화원 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 이장과 노인회장이 주민들을 대표해 미륵제를 거행하며 마을의 안녕과 풍년을 기원하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲삽교 성1리 마을 주민들이 마을회관 마당에 모여 칠석풍장 한마당 행사 공연에 참가한 풍물 공연을 감상하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 회관 앞에 설치한 옛 성리 풍장패가 사용했던 농기를 보며 주민들은 마을의 옛 추억을 소환했다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

수해의 상처가 채 아물지 않은 마을에 오랜만에 웃음꽃이 피었다.충남 예산군 삽교읍 성1리 주민들은 '견우와 직녀가 만난다'는 칠석날(음력 7월 7일) 다음날인 지난 8월 30일 마을회관에 모여 '칠석풍장 한마당' 행사를 열고, 수해 복구로 지친 몸과 마음을 다독이며 서로를 위로하는 시간을 가졌다.성1리는 지난 7월 16~17일 역대급 극한 호우로 물난리를 겪은 삽교천 수계 마을 가운데 한 곳이다. 성1리는 매년 칠석날 주민들이 함께 노신제와 미륵제를 지낸 뒤 풍장 공연 등을 통해 마을의 안녕과 풍년을 기원하는 전통을 이어가고 있다.이날 허경 이장과 백용기 노인회장은 먼저 마을에서 직선 거리로 400여m 떨어진 성리천 제방에서 노신제를 올렸다. 마을 주민들에 따르면 삽교천방조제가 만들어지기 전 성1리는 부족할 것 없는 마을이었다. 지난 1914년 행정구역이 개편되기 전 덕산군 장촌면의 면 소재지였다. 시장도 서고 사람들의 왕래가 많았다. 마을 방앗간 건너편은 주막집이어서 지나는 길손과 인근 별리, 하포리, 고덕면은 물론 멀리 개성에서부터 나무 장사들까지 밀려왔던 꽤 큰 장이 있었다고 한다.농업을 주요 경제 기반으로 삼아 유지되는 여느 농촌 마을이 그렇듯 성1리 역시 마을의 최대 관심사는 매년 우기에 인근 성리천 제방의 붕괴나 범람 여부였다.허 이장과 구락서 예산농악보존회장에 따르면 성1리는 여름철에 큰 비가 내릴 때 붉은 황토 물이 성리천을 가득 채우며 둑이 터져 농사를 망쳤던 기억이 강하게 남아 있는 곳이다. 이에 공물을 바쳐 신을 공경하고 노여움을 달래기 위해 거행하던 제사가 노신제다.제사에 앞서 주민들은 먼저 마을의 어른을 제사장으로 선정한다. 선정된 제사장은 노신제에 쓸 음식을 준비하고, 제사 장소에는 황토를 뿌리며 나무에 금줄을 친다. 이어진 미륵제는 마을회관과 가까운 곳에 위치한 보자암에서 허 이장과 백 회장의 주례로 축문을 봉독하고 술과 과포 등을 올리며 마을의 무사안녕과 풍년 농사를 기원했다. 보자암은 마을 중심에 서 있는 선돌로 주민들 사이에 '미륵불'로 알려져 있다. 구 회장에 따르면 주민들은 1970년대까지 정월과 칠석에 황토를 놓고 대동샘에서 물을 길어다가 함께 제사를 지냈다고 한다.특히 구 회장과 예산농악보존회 회원들은 성1리 마을에서 풍장을 칠 때 사용했던 옛 농기를 앞세워 태평소, 꽹과리, 장구, 징 등으로 풍장패를 구성해 제례 장소로 오가는 길에 흥을 북돋웠다.허 이장에 따르면 1960년대 경지정리과 하천 정비로 노신제를 지내던 넓은 공터와 큰 나무들이 제방에 편입돼 사라지면서 노신제의 명맥이 끊길뻔했다가 2000년대 중반 되살렸다. 그 뒤로도 성리천 제방 공사가 진행될 때 노신제는 중단과 재개를 반복하다가 10년 전부터 매년 거행해 오고 있다.허 이장은 "2000년대 중반 다시 제를 올리다가 다시 제방 공사 때문에 못하다가 10년 전부터 명맥을 다시 이어오고 있다. 해에 따라 크게 할 때도 있고 간단하게 할 때도 있다. 올해는 처음으로 예산문화원의 지원에 힘입어 비교적 규모 있는 행사로 진행했다"고 말했다.제례를 마친 뒤 주민들은 마을회관 마당에 모여 풍물 공연과 오카리나 연주를 감상하며 음식을 나눴다. 오랜만에 마을에 울려 퍼진 웃음소리와 장단은 주민들에게 큰 위로가 됐다. 한 주민은 "수해로 힘들었지만, 이렇게 함께 모여 전통을 이어가고 위로받으니 다시 일어설 힘이 생긴다"고 소감을 전했다.이날 행사에 앞서 주민들은 마을 창고에 보존하고 있던 농기들을 꺼내 마을회관 앞에 있는 원통형 상수도 건물에 걸어 놓아 이색적인 분위기가 연출됐다. 직사각 형태의 풍장패 농기들에는 각각 다른 서체로 '농자천하지대본(農者天下之大本)'이 적혀 있었고, 처음 제작 당시 흰색 천이었을 농기는 누렇게 변색돼 세월의 흔적을 짐작하게 했다.특히 예산농악보존회가 성리 마을 특유의 풍장패를 고증해 펼친 공연도 올해 기원제와 잔치를 풍성하게 했다. 구 회장은 "이웃 마을인 성2리가 수해를 입어 올해 성1리 칠석제 행사에 대해 많은 고민이 있었지만, 마을 주민들과 상의 뒤 애당초 예정됐던 농요 공연은 취소하고 풍장 공연만 재능 봉사로 하고 진행했다"며 "수해로 어려움을 겪는 주민들의 빠른 회복을 기원하는 마음으로 이번 행사에 임했다"고 말했다.구 회장이 이끄는 예산농악보존회는 예산군의 우수한 전통문화를 발굴해 전국에 알리는 작업을 하고 있다. 성리 두레풍장의 계보를 추적해 처음으로 악보로 옮겼던 구 회장은 지난해 예산군해봄센터에서 개최된 '2024 예산 농요 발표회'를 통해 '성리 두레풍장'을 재현한 바 있다.