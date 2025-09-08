'일단' 만족한 국힘 "오늘 주제는 '정치 복원'이었다"

"오늘 모임 주제는 '정치 복원'이라고 써도 좋을 거 같다." - 박성훈 국민의힘 수석대변인
국민의힘도 '일단' 만족한 모양새이다. 이재명 대통령과 여야 대표 회담이 차갑게 얼어붙었던 국면을 풀어줄 마중물이 된 셈이다. 이날 이 대통령 앞에서 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 악수를 하는 사진이 보도되면서부터 이미 '훈풍' 기류가 감지됐다. 일단 회동 후 여야 분위기는 나쁘지 않은 그림이 연출된 것이다.
여야 대표 회담이 끝난 뒤, 여야 수석대변인이 '공동' 브리핑을 한 것만 봐도 상당히 이례적이다. 그만큼 이번 오찬에서 여야 모두 나름 성과를 얻었다는 계산이다. 비록 백그라운드 브리핑은 별도로 진행했지만, 기존에는 여야 모두 회담 결과 브리핑을 위한 간담회 자체를 따로 여는 경우가 많았다. 물론, 아직 산적한 현안이 많은 탓에, 여야의 '동상이몽'으로 끝날 가능성도 남아 있다.
"할 말 당당히 다하고 왔다"라는 장동혁 대표... 이 대통령 "귀담아 듣겠다"
8일 오전 국민의힘 최고위원회의 때만 하더라도, 장동혁 대표는 "변화가 없다면, 만남은 의미가 없다"라며 "지금 대한민국에는 대통령은 보이지 않고, 특검만 보인다. 국회에는 민주당만 보인다"라고 날을 세웠다. "이것을 바꾸고 변화시키는 데에 대통령이 어떠한 역할을 할 준비가 되어있지 않는다면 이번 만남은 그저 국민에게 보여주기 위한 쇼에 불과할 것"이라고 목소리를 높였다.
국민의힘은 전날(7일) 지도부 회의를 통해 메시지의 톤 앤 매너와 의제를 조율하며 이번 회동에 상당히 공을 들였다. 강성 지지층의 표로 당선된 장 대표인 만큼, 여권의 성과를 위한 '들러리'로 끝나서는 안 된다는 여론이 당내 상당한 탓이다. 3자 회동 이후 이재명 대통령과의 추가 단독 회동을 강하게 요구했던 것도 이 때문이다.
하지만 이 같은 '강경' 기조가 회동 이후 브리핑에서는 꽤 누그러진 뉘앙스였다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 "장동혁 대표는 '할 말 당당히 다하고 왔다'"라며 비공개 회담 내용 일부를 전했다.
박 대변인에 따르면, 장동혁 대표는 아래와 같은 요구사안을 이재명 대통령에게 전했다.
▲ 교육부 장관 후보자가 국민 눈높이에 미흡하다.
▲ 특검 수사가 현재 진행되고 있는데 민주당에서 CCTV를 열람하는 등 인권침해적 활동하는 데 대해 대통령이나 정부가 수사에 개입하고 있다는 인식을 준다.
▲ 오랫동안 되풀이되어 온 정치보복 수사 끊어낼 적임자는 이재명 대통령이다.
▲ 특검기간 연장, 내란특별재판부 설치, 대법관 대규모 증원 등과 같은 사법파괴 시도에 대해 강력한 우려와 유감의 뜻을 표했다. 국민적 합의가 이뤄지지 않은 정부조직법 개정안에 대해서도 반대한다.
▲ 검사 해체 시도와 관련해 수사 체계에 혼선이 가지 않도록 정부가 세밀한 대책을 세워야 한다.
장 대표의 지적들에 대해 박 대표가 전한 이 대통령의 반응은 대체로 우호적이었다. 이재명 대통령은 수사 체계 관련 우려를 전하자 "야당의 의견이 충분히 반영되도록 조치하겠다"라고 답했다. 또한, 특검 수사가 '야당 탄압'이란 장 대표의 지적에 이 대통령은 "정치가 만인 대 만인의 투쟁으로 번져서는 안 된다, 그리고 정치의 사법화를 우려한다"라는 입장을 밝혔다.
정부조직법 개편안에 대해서도 "야당 의견도 듣고 충분히 논의하며 진행하겠다. 우리 정부에도 레드팀이 필요하다"라는 취지의 대답을 했다고 한다. 박 대변인은 "현장에서 이 대통령 발언을 '속도조절'로 받아들였다"라며 "결국 야당 입장을 듣고 추진하겠다는 뉘앙스로 이해했다"라고 부연했다. 그 외에도 장 대표가 제기한 문제들에 대해서 이 대통령은 "충분히 귀담아 듣겠다"라고도 했다.
"이 대통령, 여야 특정 진영 위해 정치하지 않겠다는 뜻 표한 것으로 이해"
박 대변인은 이번에 여야 대표가 악수를 한 데 대해 "많이들 그 장면을 기대했을 텐데, 저희는 당당하고 통 큰 정치를 하려고 한다"라고 기자들에게 설명했다. "정청래 대표가 '악수는 사람과 하는 것', '사이코패스' 이런 발언들이 있었음에도 불구하고 이런 것에 개의치 않고 당당하고 제1야당 대표로서 품위를 보여줬다. 품격 있는 정치를 할 것"이라는 자평이었다.
제1야당은 이번과 같은 만남이 앞으로도 이어지기를 희망했다. 그는 "'정례적 여야 대표 회담', '영수회담 정례화'로 표현하진 않겠지만, 필요시 야당 대표가 만남을 요청하고 대통령은 그에 맞춰 회담을 진행하겠다고 말했다"라며 "수시로 여야 영수회담이 진행될 수 있으리라 생각한다"라고 기대했다. "어떤 현안이 생겼을 때, 여야 영수가 머리를 맞대고 현안을 풀어나갈 시기라고 생각하면 언제든 제안할 것이고, 그에 맞춰서 (회동을) 하겠다 말했다"라는 것.
여야 갈등 국면에서 이재명 대통령이 역할을 해주리라는 바람도 있었다. 국민의힘은 정청래 대표를 위시한 현 민주당 지도부가 제1야당을 '내란 공범'이라고 비판하는 데 대해 여러 차례 불쾌감을 표해왔다. 그는 "이재명 대통령이 여야 영수회담을 포함해 주기적으로 필요시 만남을 갖겠다고 했기 때문에, 정치 복원이란 차원에서 그런 부분도 바로잡아지지 않을까?"라고 말끝을 올렸다.
박 대변인은 "저희는 야당으로서 할 수 있는 모든 이야기를 다 전달했고, 이재명 대통령은 '상생과 화합의 큰 틀에서 야당 목소리를 귀담아듣겠다'고 했다"라며 "더 이상 민주당의 일방독주식·일당독재식 국회 운영에 대해 이 대통령도 여야 어느 특정 진영을 위해 정치하지 않겠다는 뜻을 표한 걸로 저는 이해했다"라고도 덧붙였다.
이날 국민의힘은 의원총회를 소집하고 장동혁 대표가 직접 이번 회담의 성과에 대해 설명했다. 대통령 앞에서 웃음을 보이고, 정 대표와 악수를 하고 돌아온 장 대표를 향해 질타를 하거나 문제를 제기하는 분위기는 아니었던 것으로 전해진다. 특별한 반발이 없었다는 것 자체가, 제1야당 입장에서도 수긍할 만한 분위기라는 방증으로 읽힌다.
의원총회를 마치고 언론사 카메라 앞에 선 최수진 원내수석대변인은 이미 박 대변인이 브리핑한 내용 이상으로 전할 것은 없다고 말을 아꼈다. 비공개 의원총회 중 '노란봉투법' 관련 질의가 있었다는 정도만 밝혔고, 민생경제협의체의 경우 "원내대표 중심으로 실제 (구성 협상이) 이뤄질 것 같다"라고 전했다.
