피자가게 살인사건, 프랜차이즈 비극 언제까지 반복할 것인가

필자는 과거 가맹점주였으며 현재는 가맹점주처럼 특정 기업에 종속되어 피해를 입은 종속적 자영업자들이 모여 만든 비영리 단체에서 활동하며 오마이뉴스 시민기자로 기고도 병행하고 있습니다. 이 기사는 이번 참극에서 거론된 '프랜차이즈 갑질'을 다루지만, 아직 수사 중인 상황이고 '갑질'은 특정 업체만의 문제가 아닌 업계 전반의 문제이므로 이번 사건에 거론된 업체명은 물론 과거 기사로 거론된 상표들 모두 익명으로 처리함을 알려드립니다.

큰사진보기 ▲3일 서울 관악구 한 프랜차이즈 가게에서 칼부림 사건이 발생해 경찰이 조사하고 있다. 2025.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲인테리어 분쟁 대화점주가 직접 시공하면 감비를 15평에 550만 원이나 내야 한다. 문제는 본사 감리를 견딜 시공업체가 없다는 것이다. ⓒ 권성훈 관련사진보기

9월 3일, 서울 관악구 한 피자 가게에서 40대 가맹점주가 본사 임원과 인테리어 업체 관계자 등 3명을 살해한 뒤 자해를 시도했다. 가해자는 인테리어 하자 수리를 둘러싼 갈등을 범행 동기로 주장하고 있다.해당 가게의 본사는 가맹점주(가해자)와 관계가 원만했고 인테리어도 자신들과는 관계 없다고 밝혔다. 해당 업체는 아니지만 계열사 관계인 모 업체 가맹점주 A씨 전언에 따르면 사건이 벌어진 가맹점 월 매출이 2천~3천만 원 사이로 평균 이상의 매출을 올린 것으로 안다고 했다.그렇다면 가맹점의 통상적 분쟁 요소인 '매출' 문제는 아닌 듯했다. 그럼 이 사건은 정말 인테리어 분쟁이 참극의 원인일까?A씨는 "일인 대상 저가 피자는 객단가가 낮아, 그 정도 매출을 올리려면 점주가 꽤 힘들었을 것"이라며 특히 "배달 플랫폼 수수료와 광고비, 프로모션 부담까지 하면 수익성이 녹록지 않았을 것"이라고 분석했다.사실, 프랜차이즈 업계의 인테리어 관련 분쟁은 어제오늘 일이 아니다. 서두에 밝혔듯 필자 또한 과거 동종업 가맹점주였다. 과거 운영했던 가맹점도 본사 소개 업체가 시공한 인테리어에 1년도 안 되어 하자(균열)가 발생했지만, 업체는 연락 두절이었고 본사는 차일피일 하자보수 기간을 넘겼다. 이후 본사의 매장 점검에서 본사 관리자는 오히려 내게 '매장 관리 소홀'을 지적하며 벌칙을 부과했다.더 황당한 사례도 있다. 한 점주는 점포를 이전하며 본사에 15평 인테리어 감리비(감독하고 관리하는 비용)로 550만 원을 지급하되 점주가 직접 섭외한 공사 업체가 인테리어를 시공하기로 사전 합의했다. 그런데 본사의 시공 회의에 참석한 업체가 본사 요구 규격에 맞추기 위해 1천 만 원을 추가 견적해 결국 본사 소개 업체로 바꿀 수밖에 없었다. 또 다른 사례는 점주가 과거 자신의 건설업 이력을 살려 직접 시공하려 했으나, 본사가 제시한 인테리어 자재가 본사와 거래하는 업체만이 수입 공급하는 특정 자재라는 사실을 알고 포기하기도 했다.국내 프랜차이즈 분쟁의 참혹함은 세계적으로도 드물다. 2013년 편의점 가맹점주들의 연쇄 자살, 2017년 M피자 가맹점주의 극단적 선택까지, 가맹 사업자가 거래 관계 개선을 요구하다 목숨을 잃는 일이 반복되고 있다. 가맹사업 분쟁 성토 대회에 참석한 한 국회의원은 "노동운동이나 민주화 운동도 아니고, 사업자가 본사와의 거래 관계 개선을 요구하는 와중에 어떻게 목숨을 잃을 수 있느냐"라며 개탄하기도 했다.그렇다면 프랜차이즈 원조국이며 선도 국가인 미국은 어떨까? 분명 우리보다 안정되어 있긴 하지만 그들도 사람이니 분쟁이 없을 리 없다.미국 사례 중 우리만큼 격렬했던 사례가 퀴즈노스(Quiznos, 샌드위치 브랜드) 사건이다. 퀴즈노스 점주 협회를 설립해 본사의 불공정한 영업 관행에 맞서던 캘리포니아 롱비치의 점주 바버(Bhupinder "Bob" Baber)는 2006년 11월 자신이 운영하던 매장 화장실에서 극단적 선택을 했다. 그는 유서에서 본사의 '범죄적' 경영 행태를 규탄했다.바버의 죽음은 미국 전역의 퀴즈노스 점주들을 분노케 했다. 2010년 6900여 명의 현직 및 전직 점주들이 본사를 상대로 집단소송을 제기했고, 2014년 2억 600만 달러라는 천문학적 합의금으로 소송이 종결됐다. 합의 조건에는 현금 지급, 식자재 할인, 부채 탕감은 물론 독립 가맹점주 협회 설립 지원, 분쟁 해결 프로세스 마련, 식자재 가격의 투명성 제고 등 근본적인 구조 개선 조치가 포함됐다.여기서 우리와 다른 점은 미국 사법부가 기업의 갑질에 대해 '기업이 그럴 수도 있다'라는 예외성을 인정하지 않고 엄격하게 제재했다는 점이다.문재인 정부 당시 김상조 공정거래위원장은 취임사에서 "경쟁법의 목적은 경쟁을 보호하는 것이지 경쟁자를 보호하는 것이 아니다. 그런데 우리 사회가 공정위에 요구하는 바는 상당히 다르다. 거칠게 요약하자면, 경쟁자, 특히 경제 사회적 약자를 보호해 달라는 것"이라고 했지만 경제적 사회적 약자 보호는 용두사미로 끝났다.새 정부가 출범한 지금, 가맹사업을 비롯해 특정 기업에 종속되어 거래하는 '종속적 자영업자(대리점, 하도급업체, 수탁사업자 등)'들은 다시 한 번 기대감을 품고 있다. 하지만 이번에도 달라질 것이 없을 것이라는 회의적 견해가 공존하는 것도 현실이다.이번 참극의 책임은 분명 가해자에게 있다. 그리고 진실은 경찰의 수사와 공정위의 조사로 밝혀질 것이다. 그러나 이번 사건으로 다시 수면 위로 떠오른 프랜차이즈 업계의 고질적 분쟁 즉, 낮은 수익성 구조와 본사 중심의 강압적 관리 등의 부조리가 프랜차이즈 업계에 여전히 존재한다는 사실이다. 가맹점주들을 어떤 벼랑 끝으로 몰아왔는지 냉정히 살펴야 한다.사건-여론-일시적 양보-근본 변화 부재의 악순환을 이제는 끊어야 한다. 공정위의 적극적 개입과 함께, 미국처럼 본사 갑질에 대한 실질적 제재와 배상 시스템을 구축해야 한다.더 이상 '을의 눈물'을 외면해서는 안 된다. 제도 개선의 책임은 이제 국가가 져야 할 때다.