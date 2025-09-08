'콘서트 예매'로 시흥시 홈페이지 마비... "빠른 시간 내 복구"

큰사진보기 ▲접속 마비된 시흥시청 홈페이지8일 오후 2시 조수미 등이 출연하는 시흥아트센터 프리뷰 예매가 시작되자, 이와 연동되어 있는 시흥시청 홈페이지 접속이 마비돼 행정 서비스가 차질을 빚었다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

경기 시흥시가 오는 20일 개막하는 시흥아트센터 프리뷰 페스타의 사전 온라인 예매를 8일 오후 2시부터 시작하자, 시민들의 폭발적인 관심이 몰리며 시흥시청 홈페이지 서버가 두 시간 넘게 마비되는 상황이 벌어졌다.이번 프리뷰 페스타는 세계적인 소프라노 조수미와 국립오페라단의 무대가 예정돼 있어 큰 기대를 모아왔다. 예매가 시작되자 선착순 무료 티켓을 확보 하기 위해 많은 시민이 동시에 접속하면서, 접속 지연과 서버 장애가 발생한 것이다.특히 시흥시청 홈페이지 전체가 열리지 않아 예매 뿐 아니라 민원 조회, 시정 소식 확인 등 다른 서비스 이용에도 차질이 빚어졌다. 이는 이번 공연에 대한 시민들의 뜨거운 관심과 기대를 방증한다는 평가다.시민들은 불편을 겪으면서도 공연에 대한 기대감을 감추지 않았다. 한 시민은 "예매는 힘들었지만, 시흥에서 조수미 콘서트를 볼 수 있다는 사실만으로도 설레고 기다려진다"고 했다.시 관계자는 "예상보다 많은 접속자가 몰리면서 일시적으로 서버에 과부하가 걸린 것으로 파악된다"며 "빠른 시간 내 복구해 시민들이 원활히 작동할 수 있도록 조치하겠다"고 설명했다.문화 예술계는 이번 해프닝을 두고 "시민들의 예상치를 뛰어넘는 관심이 확인된 만큼, 시흥아트센터가 향후 개관 이후에도 공연 수요를 충분히 끌어올 수 있을 것"이라고 전망했다. 다만 일각에선 "문화 행사의 성공은 프로그램 뿐 아니라 운영 능력에서도 평가 받는다"며 "앞으로 대규모 예매 시스템을 자체 서버에만 의존할 것이 아니라, 외부 예매 전문 플랫폼과 협업하거나 사전 부하 테스트를 진행하는 등 대비가 필요하다"고 조언했다.한편, 프리뷰 페스타는 오는 20일부터 21일까지 배곧생명공원 특설무대에서 열릴 예정이다. 이번 행사를 통해 시흥아트센터는 내년 정식 개관을 앞두고 '시흥 최초의 전문 공연장'으로서 본격적인 첫발을 내딛게 될 전망이다.