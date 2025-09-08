메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
'콘서트 예매'로 시흥시 홈페이지 마비... "빠른 시간 내 복구"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

인천경기

25.09.08 16:20최종 업데이트 25.09.08 16:20

'콘서트 예매'로 시흥시 홈페이지 마비... "빠른 시간 내 복구"

공연에 대한 시민들 기대감 방증... "자체 서버 의존 대신 전문 플랫폼 협업 필요" 목소리도

원고료로 응원하기
접속 마비된 시흥시청 홈페이지 8일 오후 2시 조수미 등이 출연하는 시흥아트센터 프리뷰 예매가 시작되자, 이와 연동되어 있는 시흥시청 홈페이지 접속이 마비돼 행정 서비스가 차질을 빚었다.
접속 마비된 시흥시청 홈페이지8일 오후 2시 조수미 등이 출연하는 시흥아트센터 프리뷰 예매가 시작되자, 이와 연동되어 있는 시흥시청 홈페이지 접속이 마비돼 행정 서비스가 차질을 빚었다. ⓒ 시흥타임즈 우동완

경기 시흥시가 오는 20일 개막하는 시흥아트센터 프리뷰 페스타의 사전 온라인 예매를 8일 오후 2시부터 시작하자, 시민들의 폭발적인 관심이 몰리며 시흥시청 홈페이지 서버가 두 시간 넘게 마비되는 상황이 벌어졌다.

이번 프리뷰 페스타는 세계적인 소프라노 조수미와 국립오페라단의 무대가 예정돼 있어 큰 기대를 모아왔다. 예매가 시작되자 선착순 무료 티켓을 확보 하기 위해 많은 시민이 동시에 접속하면서, 접속 지연과 서버 장애가 발생한 것이다.

특히 시흥시청 홈페이지 전체가 열리지 않아 예매 뿐 아니라 민원 조회, 시정 소식 확인 등 다른 서비스 이용에도 차질이 빚어졌다. 이는 이번 공연에 대한 시민들의 뜨거운 관심과 기대를 방증한다는 평가다.

AD
시민들은 불편을 겪으면서도 공연에 대한 기대감을 감추지 않았다. 한 시민은 "예매는 힘들었지만, 시흥에서 조수미 콘서트를 볼 수 있다는 사실만으로도 설레고 기다려진다"고 했다.

시 관계자는 "예상보다 많은 접속자가 몰리면서 일시적으로 서버에 과부하가 걸린 것으로 파악된다"며 "빠른 시간 내 복구해 시민들이 원활히 작동할 수 있도록 조치하겠다"고 설명했다.

문화 예술계는 이번 해프닝을 두고 "시민들의 예상치를 뛰어넘는 관심이 확인된 만큼, 시흥아트센터가 향후 개관 이후에도 공연 수요를 충분히 끌어올 수 있을 것"이라고 전망했다. 다만 일각에선 "문화 행사의 성공은 프로그램 뿐 아니라 운영 능력에서도 평가 받는다"며 "앞으로 대규모 예매 시스템을 자체 서버에만 의존할 것이 아니라, 외부 예매 전문 플랫폼과 협업하거나 사전 부하 테스트를 진행하는 등 대비가 필요하다"고 조언했다.

한편, 프리뷰 페스타는 오는 20일부터 21일까지 배곧생명공원 특설무대에서 열릴 예정이다. 이번 행사를 통해 시흥아트센터는 내년 정식 개관을 앞두고 '시흥 최초의 전문 공연장'으로서 본격적인 첫발을 내딛게 될 전망이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.


#시흥시#시흥아트센터#프리뷰페스타#조수미#배곧생명공원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
우동완 (wooisaac) 내방

'眞光不煇, 眞水無香' 참된 빛은 번쩍이지 않고, 참된 물엔 향기가 없다. 시흥타임즈 대표/편집장

이 기자의 최신기사시흥배곧서울대병원, '공공성' 더해야 한다



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초