이 대통령 "누구나 쉽게 활용할 '모두의 AI' 구현해야"

"정부가 말하는 인공지능(AI) 3대 강국의 비전은 단지 희망 섞인 구호만이 아닙니다. 우리 대한민국의 미래를 결정할 핵심 생존 전략입니다."

이재명 대통령이 8일 오후 열린 대통령 직속 국가AI전략위원회 출범식에서 "국가경쟁력과 미래번영을 좌우하는 핵심동력으로서 AI 같은 첨단기술은 국력이자 경제력이고 곧 안보역량이기도 하다"면서 한 말이다.또한 ▲ 대한민국의 진짜 성장 ▲ 강력한 국방 강국 및 풍요로운 문화 강국 ▲ 인류와 글로벌 사회의 발전에 기여하는 선도국가의 미래 등 현 정부의 국정목표를 달성하는 밑바탕에 "AI 강국으로의 도약"이 있다고도 짚었다.모두 이날 출범하는 국가AI전략위원회의 중요성을 강조하는 발언이었다.국가AI전략위원회는 AI 기반 국가경쟁력 강화와 국민의 삶의 질 향상을 위해 국가 AI 정책 제반을 심의·의결하고 AI 관련 정책·사업 조정에도 역할하는 국가 최상위 AI 전략기구다. 대통령이 위원장을 맡고 주요 부처 장관, 임문영 더불어민주당 디지털특별위원장, 박태웅 녹서포럼 의장 등 총 50명 이내의 민관 위원으로 구성된다.무엇보다 이 대통령은 이날 "우리 정부는 AI 3대 강국의 비전을 현실로 빚어내기 위해 4대 원칙에 따라 관련 전략을 수립하고 집행해 나갈 것"이라며 ▲ 사람 중심의 포용적 AI ▲ 민관 원팀 원칙 ▲ AI 친화적 시스템 구축 ▲ AI 균형발전을 4대 원칙으로 제시했다.사람 중심의 포용적 AI에 대해서는 "누구나 쉽게 접근하고 활용할 수 있는 모두를 위한 AI 구현"라고 설명했다. 이 대통령은 "AI가 가져올 변화가 양극화와 불균형의 심화로 이어지지 않도록 사회적 약자와 소외계층을 위한 국가의 역할이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.민관 원팀 원칙은 "민간이 주도하고 정부가 뒷받침하는 것"이라고 했다. 이 대통령은 "글로벌 기술 패권 경쟁 시대에 국가적 역량을 총결집하지 않은 채 첨단 기술 산업을 진흥하고 발전시키는 일이란 가능하지 않다"라며 "민간의 창의성과 역동성, 전문 역량이 최대한 발휘될 수 있도록 정부가 전략적인 투자로 탄탄하게 뒷받침해야 한다"고 했다.또 "사회 전반의 시스템을 AI 친화적으로 정비해야 한다. AI 네이티브의 관점에서 법과 제도, 생태계 전반을 재편해야 기술 추격을 넘어 추월의 가능성과 잠재력을 꽃피울 수 있다"면서 행정·의료·교육 등 국가 시스템의 혁신을 예고했다.'AI 균형 발전'과 관련해서는 "AI 관련 특화 산업을 진흥하고, 인프라를 구축하며, 핵심 인재를 양성하는 각각의 과정이 지역 발전으로 연결되는 구조를 만들어내야 한다"고 주문했다.이 대통령은 마지막으로 "오늘 출범하는 국가AI전략위원회는 AI 3대 강국의 실현을 위한 대한민국의 총사령탑"이라며 "AI를 대한민국 미래 먹거리의 대표로 만들고 대한민국을 AI 3대 강국으로 이끄는 나침판이자 도약대 역할을 충실하게 성공적으로 잘 해내실 것으로 믿는다"는 기대와 격려로 발언을 마무리했다.