광주시, 마륵동 탄약고 이전 사업 내년 재개

큰사진보기 ▲광주광역시 청사 전경.

광주시민의 숙원인 '마륵동 탄약고 이전사업'이 내년부터 본격적으로 재개된다.광주광역시는 내년도 정부예산안에 '마륵동 탄약고 이전 공사비' 15억원이 반영됐다고 8일 밝혔다.'마륵동 탄약고 이전사업'은 2005년 이전사업 승인을 시작으로 2023년까지 총사업비 약 3262억원 중 2681억원을 보상비와 공사비 일부로 투입하며 사업을 진행했다.하지만 지난 2023년 하반기 군공항 이전 논의와 맞물려 잠정 보류됐다.도심 한가운데 위치한 마륵동 탄약고는 오랜 기간 시민들의 재산권 제한과 안전사고 우려, 생활 불편을 초래했다.특히 군사시설보호구역 지정으로 인근 주민들이 개발 제약, 아파트 진입로 연결 곤란 등 각종 민원을 제기했다.강기정 시장은 이같은 문제를 해결하기 위해 지난 7~8월 이재명 대통령과 김민석 국무총리에게 탄약고 이전 사업의 재개 필요성을 직접 건의했다.또 구윤철 경제부총리, 안규백 국방부장관 등 실무 장관들을 만나 2026년 정부예산안 반영을 요구한 끝에 내년 정부예산안 반영이라는 결실을 맺게 됐다.시는 앞으로 국방부와 협력해 마륵동 탄약고 이전사업을 차질 없이 추진하고, 국회 활동 등을 통해 국비 추가 확보에 총력을 다할 방침이다.정전국 군공항이전추진단장은 "마륵동 탄약고 이전사업 재개와 함께 안전한 생활환경을 조성하고 지역주민의 재산권 보호와 균형발전의 기틀을 마련하겠다"고 밝혔다.