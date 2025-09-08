부산지역 중학교에 '일본발' 폭발물 협박 팩스

큰사진보기 ▲정부서울청사 폭발물 테러 대응 합동훈련폭발물 테러 대응 자료사진. 한 탐지견이 경찰과 함께 폭탄 설치에 대응하는 훈련을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

부산지역의 여러 학교에 폭발물 설치했다는 내용의 팩스가 동시다발로 전송돼 경찰이 다시 수색작업에 나섰다. 허위로 판단해 차분히 대응하면서 지난번과 같은 대피 소동이 재현되진 않았지만, 사회적 비용 낭비가 반복되고 있다.8일 부산경찰청과 부산시교육청에 따르면, 이날 부산 수영구 ㄱ중학교를 시작으로 북구와 해운대구·사하구 등에서 폭발물 신고가 잇따랐다. 모두 일본발 팩스 형식으로 협박이 들어온 게 공통점이다.출동한 경찰·소방관들이 교직원들과 함께 수색을 진행해보니 별다른 위험 물체는 나오지 않았다. 최근 비슷한 사건이 이어진 탓에 일부 학교는 대피 없이 폭발물을 찾는 작업을 병행하기도 했다. 경찰 관계자는 "초동 대처 결과 위험성이 없다고 판단해 현장에서 사건을 종결했다"라고 상황을 설명했다.앞서 지난달 29일에도 부산의 고등학교 2곳에 폭발물 설치 팩스가 도착해 학생들이 대피하는 소동이 벌어졌다. 보낸 곳이 일본인 점, 폭발물을 학교 안에 설치했다는 점이 이번과 유사하다. 범인에 대한 실마리는 아직 잡히지 않았다. 현재 발신자를 쫓기 위해 공조 수사 중이다.경찰은 다수를 상대로 한 이와 같은 협박은 분명한 처벌 대상이라고 강조했다. 위계에 의한 공무집행방해죄, 최근 신설한 공중협박죄 등이 5년 이하 징역 또는 1000~2000만 원의 벌금을 규정하고 있기 때문이다.법원 역시 '허위 테러 협박'에 영장 발부로 대응 중이다. 지난 4일 서울중앙지법은 이틀 전 '신세계면세점 폭파' 글을 올린 30대 남성(공중협박 혐의)에 대한 검찰의 구속영장 청구를 받아들였다.