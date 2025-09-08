"투자 강요하더니 쇠사슬 체포" 진보당·윤종오, 트럼프 규탄 나서

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 8일 시의회프레스센터에서 기자회견을 열고 미국 조지아 현대차-LG배터리 공장 한국노동자 대규모 체포 사태를 규탄했다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원이 8일 미 대사관 앞에서 트럼프 사과를 요구하는 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

'미국 조지아 현대차-LG배터리 공장 한국노동자 대규모 체포 사태'를 두고 진보당과 진보당 원내대표 윤종오 의원(울산 북구)이 트럼프와 미국을 규탄하면서 사과와 재발방지를 요구하고 나섰다.8일 진보당 울산시당은 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "앞에서는 투자강요, 뒤에서는 쇠사슬 체포 트럼프 미국 규탄한다"며 반발했고, 윤종오 원내대표는 미 대사관 앞에서 "투자는 강요, 취업비자는 거부? 트럼프는 사과하라!"라는 문구가 적힌 대형 팻말을 들고 1인 시위를 진행했다. 윤 의원은 "내일 미 대사 만나 책임있는 답변 들을 것"이라고 밝혔다.진보당 울산시당은 "체포된 이들은 대부분 협력업체 소속의 기술 인력과 설비 전문가들이었다"며 "정상적인 취업비자가 발급 지연되자 부득이하게 관광비자를 이용해 입국한 이들이었지만 미국은 범죄자가 아닌 전문 노동자임에도 불구하고 쇠사슬과 군용 차량으로 대했다"고 지적했다.이어 "투자는 하라고 하고, 공장은 짓게 하고, 이제 와서는 공장을 짓는 노동자들을 체포하는 것이 정말 정상적인 동맹 관계인가"라고 묻고 "이것은 단순한 사건이 아니라 한국 산업의 종속, 한국 노동자의 희생, 한미동맹의 불평등한 민낯이 드러난 것"이라고 밝혔다.특히 진보당은 "그동안 계속해서 '한국의 대기업들이 국내 재투자 방식을 겸하지 않고서 미국에만 의존한 사업 진출은 자본과 기술력 유출은 물론 한국 노동자에게도 기업에게도 이익은 없고 강탈만 당하는 구조로 될 것'임을 강조해왔다"며 "이것이 명확해 지고 있다"고 우려했다.이에 진보당 울산시당은 ▲우리 정부는 미국 정부에 공식 항의하고, 사과와 재발 방지를 요구할 것 ▲체포된 노동자들에 대한 영사 조력, 법률 지원, 인권 보호를 즉각 이행할 것 ▲미국과의 투자 협력 시, 기술노동자 보호를 위한 비자 및 법적 제도화를 추진할 것 ▲한국 기업은 협력업체 노동자까지 포함해 미국 파견 노동자의 안전과 인권을 보장할 것을 요구했다.윤종오 원내대표는 "계획대로라면 앞으로 수천억 달러를 미국에 투자해 공장을 짓고 가동해야 한다"면서 "공장 건설과 가동에 꼭 필요한 노동자조차 투입하지 못한다면, 이런 불합리한 조건 속에 계속 투자를 하는 것이 맞는지 재검토해야 할 상황이 올지도 모른다"라고 말했다.이어 "미국이 정말 한국 기업들이 투자하기를 원한다면 불공정한 비자제도를 개선하길 바란다"며 "내일 미 대사관을 만나 책임있는 답변을 듣도록 하겠다"라고 말했다.