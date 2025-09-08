기후에너지부로 커진 김성환 장관 "환경·에너지 정책 시너지 높일 것"

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관이 8일 서울 여의도 국회에서 열린 기후위기특별위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김성환 환경부 장관은 8일 "온실가스 감축, 재생에너지 확대, 생태계 보전을 한 부처(기후에너지부) 내에서 종합적으로 고려하는 의사결정으로, 기후환경 정책과 에너지 정책의 시너지를 높여가겠다"고 밝혔다.김 장관은 이날 국회 기후위기 대응을 위한 특별위원회 전체회의에 참석해 이같이 말하면서, "재생에너지 확대와 지능형 에너지 전력망 구축 등 기후 위기를 실질적으로 해결하고 우리 산업이 탈탄소 경쟁력을 높이라는 국민의 명령에 소임을 다할 것"이라고 강조했다.지난 7일 새 정부의 조직개편 방안이 발표된 이후, 김 장관의 첫 반응이다. 이날 고위당정협의회는 기존 산업통상자원부의 에너지 기능을 환경부로 옮겨 '기후에너지환경부'로 조직을 확대, 개편하기로 결정했다. 이를 통해 기후대응과 에너지, 환경을 유기적으로 연결해 탄소중립과 환경·경제의 조화로운 발전이란 국가 목표를 달성하겠다는 것이다.김 장관은 "새 정부 5년의 기후위기 대응은 인류가 직면할 지구적 환경 변화와 향후 우리 사회·경제의 명운을 좌우한다"며 "지금까지의 방식대로 안일하게 대응할 경우, 6~7년 이후에는 산업화 이전보다 2도씨(℃) 이상 상승해 세계 경제체제가 붕괴할 수도 있는 비상한 상황"이라고 했다.이어 "비상한 시기에는 기존 틀을 깨는 비상한 대응이 필요하다"면서 "국회에서 기후에너지환경부를 출범시켜 주신다면 실질적인 탈탄소 혁신성장을 이끄는 컨트롤타워(지휘본부) 역할을 다하겠다"고 강조했다.또 이날 회의에서는 2035년 국가온실가스감축목표(2035 NDC)와 탄소배출권 4차 계획 기간 등에 대한 보고도 있었다.김 장관은 "2035년은 우리나라 온실가스 배출량 정점인 2018년과 탄소중립 목표연도인 2050년의 중간 지점으로 기후위기를 극복하고 탈탄소 혁신 비전을 달성하는 중요한 변곡점이 되는 해"라며 "우선 통계 기준과 목표 산정방식 등을 정비하겠다"고 제안했다.2035 NDC 감축률 목표치를 2018년 대비 ▲40% 중후반 ▲53% ▲61% ▲67% 네 가지로 제시했다. 40% 중후반은 지금까지 감축경로와 유사한 형태이며, 2050년에 가까울수록 감축량이 많아진다. 53%는 매년 일정하게 감축하는 것이다. 61%와 67%는 각각 '기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)'가 전 지구적으로 권고한 수치, 전 지구적 잔여탄소배출허용량(탄소예산)을 바탕으로 시민사회가 제안한 수치다. 공개적인 논의 뒤 오는 11월 초 최종안을 확정해 유엔(UN)에 제출한다는 계획이다.김 장관은 "산업계 등은 2035 NDC를 40%대 중후반으로 요구하며 매년 일정하게 감축하는 선형 경로는 53%에 해당한다"면서 "IPCC가 전 지구적 관점에서 제시하는 수준은 61%이며 시민사회는 지구적 책임을 다하는 차원에서 67%를 제안하고 있다"고 설명했다.또 2040년과 2045년 감축안도 내놨다. 김 장관은 "작년 8월 헌법재판소(헌재)는 미래에 과중한 부담을 주지 않는 방식으로 2031년부터 2049년까지 감축 경로를 설정하라고 결정했으므로 이번 2035년 감축목표 수립과 연계해 장기 감축경로와 2035 국가온실가스감축목표(NDC)를 통합해 논의하겠다"고 말했다.탄소배출권 4차 계획기간에 대해서는 "발전 부문의 탈탄소와 재생에너지 전환을 촉진하도록 유상할당 비중을 현재 10%에서 2030년 50%까지 단계적으로 상향하겠다"고 제시했다. 감축 경로에 대해서는 "국내·외 각계의 다양한 요구와 제안이 있다"며 "그간 제기된 모든 쟁점을 투명하게 공개하고 국민 주권에 부합하는 범국민 공개 논의를 추진하겠다"고 했다.국가 기후위기 대응과 관련해서는 "소극적이고 순응적인 의미를 담고 있는 '적응'이라는 용어 대신 '대응'이라는 용어를 쓰고자 한다"면서 "기후위험에 대한 과학적 분석을 토대로 컨트롤타워를 구축하며 기후위험에 강한 국가 인프라(기반시설)로 대전환하고 사회 전반의 회복 탄력성을 높이도록 하겠다"고 제시했다.