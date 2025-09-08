"창원 빅트리, 도심 숲 필요한데 개발대상지 삼은 발상부터 잘못"

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리'를 오르는 길목에 심어 놓은 나무들이 말라 죽어가고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리' 꼭대기. ⓒ 창원시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리'. ⓒ 창원시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 도심 대상공원. 손을 대지 않은 숲으로 나무가 울창하다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리'를 오르는 길목. 울창하던 나무를 베어내고 그 자리에 사람들이 누워서 쉴 수 있는 공간을 만들어 놓았다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리'. 꼭대기에 세워진 인공나무에 실제 새들이 낳아오고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 도심 대상공원에 들어선 대형 구조물인 인공나무의 빅트리(원안). ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리' 겉면에 하얀 자국이 생겨나 있어 백화현상으로 추정된다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리' 겉면에 하얀 자국이 생겨나 있어 백화현상으로 추정된다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 대상공원에 들어선 인공나무 조형물 '빅트리' 겉면에 하얀 자국이 생겨나 있어 백화현상으로 추정된다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

창원 도심에 울창하던 숲의 나무를 베어내고 만든 대형 인공나무 구조물인 빅트리를 두고 '괴상하다'거나 '흉물스럽다'는 반응이 나오는 속에, 창원시는 시민 설문조사·여론수렴 과정을 거쳐 개선책을 제시하기로 했다.현장을 살펴본 조경전문가는 "도심의 허파이자 에어컨 역할을 하는 산림은 보존이 필요한데 개발대상지로 본 발상부터 잘못"이라며 여러 환경 문제를 제기했다.현재 마무리 공사가 한창인 가운데, 빅트리 앞과 오르는 길목 화단에 심어 놓은 나무 수십 그루가 이미 고사했거나 말라 죽어가고 있어 또 다른 문제를 유발하고 있다.빅트리는 창원시 성산구 대상공원에 특례사업의 하나로 들어섰다. 민간사업자가 아파트를 지으면서 초대형 인공구조물을 세워 창원시애 기부채납할 예정이다. 2022년 4월에 착공한 빅트리는 전체 344억 원이 들어갔다.상부 전망대까지 전체 높이는 40m로, 야경이 화려하기로 유명한 싱가포르 '가든스 바이 더 베이'를 모방해 만들어졌다. 창원시는 공원심의위원회를 열어 꼭대기에 세우기로 한 큰 인공나무 대신에 작은 인공나무로 바꾸었다.많은 돈을 들였지만 시민들의 조롱 대상이 되면서 창원시는 지난 8월 4~17일 사이 임시 개방해 설문조사와 여론수렴 과정에 들어갔다. 일부에서는 철거해야 한다는 목소리까지 나왔지만 창원시는 개선점을 찾는다는 방침이다.장금용 창원시장 권한대행은 "빅트리의 장단점을 파악하고 시설 전반의 개선 방안을 찾을 것"이라며 "빅트리를 창원의 상징적인 쉼터로 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.창원시의회도 나섰다. 창원시의회에서는 의원들이 시정 질의를 통해 빅트리의 여러 문제점을 밝히면서 공사비에 대한 검증이 필요하다는 지적도 나오고 있다.최근 현장을 찾았던 손태화 의장은 "현재 빅트리 표면을 보면, 시간이 흐름에 따라 색이 변질될 것으로 보인다"라며 "수직 정원화를 통해 실제 나무처럼 조성해야 한다"라고 제시했다.그러면서 손 의장은 "전망대 기능을 위해 상부에 인공나무는 모두 철거하고, 둥근 지붕 형태를 건립해 시가지 전경을 조망하고 차를 마시는 등 실내 휴식공간으로 할 필요가 있다"라고 했다.이런 속에 노거수를찾는사람들 대표활동가인 박정기 조경전문가와 지난 6일 현장을 살펴봤다. 빅트리로 들어가는 문은 굳게 닫혀 있었고, 여러 군데 오르는 길목과 주변은 마무리 작업이 한창 진행되고 있었다. 그는 싱가포르 '가든스 바이 더 베이'를 세 차례 다녀왔다고 했다.그런데 조경을 위해 화단과 길목에 심어 놓은 나무들이 이미 고사했거나 말라 죽어가고 있었다. 잎이 무성해야 할 계절인데 아예 없거나 말라 떨어진 나무가 더 많았고, 겨우 붙어 있는 잎도 몇 개가 되지 않는 나무들이 많았다.팽나무, 소나무, 왕벚나무, 금목서, 단풍나무, 칠엽수, 꽃댕강나무가 빅트리의 조경을 위해 이곳으로 옮겨 심어져 있었지만 활착하지 못한 것이다. 그나마 손을 대지 않은 빅트리 옆 대상공원 숲의 울창한 나무들과 심한 대조를 보일 정도였다.박정기 조경전문가는 "창원 도심과 국가산단 일원은 불모산·천주산·장복산·정병산이 동서남북을 에두르는 창원 분지이다. 분지 안에 '독뫼산'이라 불리는 자잘한 산들은 미세먼지 저감과 도시열섬 완화라는 공익적 가치가 높다"라며 "도심의 허파이자 에어컨 역할을 하는 이런 산림은 보존이 필요한데 개발대상지로 본 발상부터 잘못되었다"라고 지적했다.그는 "창원분지 독뫼산 중 하나인 대상공원 일원은 공단 지역과 시가지 사이 완충 녹지 기능이 뚜렷한데 대규모 개발로 산림이 훼손되어 대기질은 나빠지고 복사열은 높아지는 등 환경 문제를 노출하고 있다"라고 우려했다.빅트리는 숲을 파괴해 만든 개발 현장이다. 박 조경전문가는 "대상공원은 자생과 조림이 혼재하는 성숙한 산림으로 큰키나무·중간키나무·작은키나무가 층위(層位)를 이루고, 새들에 의한 생활권수목이 이입되어 도시산림의 천이(遷移) 과정 연구 대상지로서 학술적 가치가 높지만 과도한 도로 개설로 분절(分節)·고립·파편화를 불러 생태교란이 가속화 되고 있다"라고 설명했다.그러면서 그는 "대상공원 공사로 인하여 빗물투수율이 낮아진 만큼 생태면적율이 낮아지고, 극한적이고 불규칙적인 기상에 대응하는 성숙한 산림의 기능도 잃게 되었으며 산림 내 온도는 높아지고 습도는 낮아져 재선충 같은 산림병해충 창궐이 우려된다"라고 걱정했다.박정기 조경전문가는 "기후위기와 탄소중립 같은 글로블 이슈와 창원분지 환경 취약점에 대한 고민 없이 과도하게 벌목하고, 저영향개발(LID)이나 야생동물의 이동권 배려도 찾을 수 없어서 공익감사가 필요하다고 본다"라고 제시했다.빅트리 꼭대기에 설치된 인공나무 주변에는 이날도 까마귀를 비롯한 새들이 날아와 앉기도 했다. 새들의 배설물을 어떻게 처리할 것인지도 걱정이 되기도 했다.또 인공나무의 재질은 플라스틱 내지 시멘트로, 시간이 지나면서 미세 플라스틱 조각들이 날아 인체에 악영향을 줄 수 있다. 현재 빅트리 아래 부분 겉벽면에는 하얀 색깔 부분이 생겨나 있는데, '백화 현상'으로 의심된다. 콘트리트 속 시멘트 성분이 밖으로 흘러 나온 것으로 추정된다.화단·산책길에 심어 놓은 나무 고사에 대해, 창원시청 관계자는 "날씨가 더워서 생기는 현상으로 보이고, 잎이 없더라도 뿌리는 살아 있는 나무가 많다"라며 "해당 업체에서 하자 보수를 하기로 되어 있다"라고 밝혔다. 백화 현상 추정에 대해 그는 "점검해보겠다"라고 했다.정도규 창원시 공원녹지과장은 "빅트리를 어떻게 할 것인지에 대해 시민설문조사를 마쳐 정리를 하고 있다"라며 "자문위원 협의 등 과정을 거쳐 개선사항을 마련해 보완할 계획이다"라고 말했다.