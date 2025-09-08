[진주] 진보당, 류재수 등 지방선거 후보 확정

큰사진보기 ▲진보당 진주시위원회 김상대, 류재수, 전혹희 지방선거 후보. ⓒ 진보당 관련사진보기

AD

2026년 지방선거를 앞두고 진보당 진주시위원회가 후보 3명을 먼저 확정했다.진보당 진주시위원회는 지난 1일부터 닷새동안 당권자당원 총투표를 통해 지방선거 출마 1차 후보를 확정했다고 8일 밝혔다.류재수 진주시장 후보, 김상대(바, 상대·하대·상평), 전옥희(가, 충무공동·문산·금곡·정촌·내동) 진주시의원 후보다. 이들은 찬반투표에서 모두 90%를 넘는 높은 찬성률을 보였다.류재수 후보는 세 차례 진주시의원을 지냈고 현재 진주주민연대 공동대표와 진주주민연대 칼갈이봉사단장, 진주살림연구소장을 맡고 있다.김상대 후보는 동서산업노조 위원장과 가람초등학교 운영위원장을 지냈고 현재 진주주민대회 공동조직위원장을 맡고 있으며, 전옥희 후보는 진주여성회 대표와 경남여성연대 대표로 있다.류재수 후보는 "내란세력의 완전한 청산과 사회대개혁을 만들어 내겠다. 시민이 행복한 진주를 만들기 위해서는 정치세력을 완전히 교체해야 한다. 국힘당이 계속되면 진주 시민에게 불행만 쌓일 뿐이다. 완전한 변화를 위해 류재수가 필요하다"며 결의를 밝혔다.김상대 후보는 "민주노동당에서 진보당으로, 지난 25년간 진보정치를 일구고자 했던 노력의 결과를 승리로 증명하겠다"며, 전옥희 후보는 "윤석열 퇴진 진주촛불 사회를 보며 배운, '국민을 믿고 함께하면 반드시 승리한다'는 진리대로, 시민과 당원을 믿고 꼭 승리하겠다"라고 밝혔다.진보당 진주시위원회는 오는 11월에 지방선거후보 추가 선출을 할 예정이다.