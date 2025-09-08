정청래·장동혁 손 맞잡게 한 이 대통령 "모두의 대통령 되겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 2025.9.8 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부와 오찬 회동을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 2025.9.8 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.8 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 8일 오후 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령과의 오찬 회동에서 취임 후 처음으로 손을 맞잡았다. 이 대통령과 인사를 나누는 과정이었다. 회동 직전 기념촬영 때는 이 대통령과 여야 대표 모두 웃으며 손을 맞잡는 장면도 연출됐다.앞서 정청래 대표는 12.3 내란에 대한 사과를 요구하면서 국민의힘 측과의 악수를 거부해 왔다. 극도로 경색된 여야 관계를 풀 실마리가 이번 회동을 통해 마련될 수 있다는 상징적 장면이었다.이 대통령은 이날 회동 모두발언에서 "저는 민주당의 대통령, 민주당 출신의 대통령이기는 하지만 이제는 국민의 대통령, 모두의 대통령이 되어야 한다고 생각한다"라며 자주 보고 소통하자고 제안했다.먼저 마이크를 잡은 이는 장동혁 대표였다. 그는 "정청래 대표와 악수하려고 당대표가 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했다, 미처 100일이 안 됐는데 오늘 이렇게 악수에 응해 주셔서 감사하다"라면서 말문을 열었다.장 대표는 먼저 ▲ 한미 관세 협상 ▲ 미국 이민 단속 당국의 한국인 구금 사태 ▲ 상법개정안 및 노란봉투법 처리 ▲ 9.3 부동산 대책 ▲ 정부조직개편안 등에 대한 국민의힘의 우려를 전달했다.특히 "지금 대통령의 역할이 필요한 시기인 것 같다. 만약에 특검이 계속 이렇게 야당을 탄압하고 국회가 정상적으로 돌아가는 것을 막는다면 결국 특검이 겨냥하는 것은 야당이 아니라 국민이고 민생일 수밖에 없다"라면서 특검법 개정안 및 내란 특별재판부 설치법 등에 대한 재의요구권 행사를 건의했다.장 대표는 또한 "특정 진영이 아니라 국민 모두의 대통령이 되어 주십사 하는 부탁의 말씀을 드린다. 상대를 죽여야 내가 사는 정치를 끝내는 대통령이 되어 주십사 하는 부탁의 말씀을 드린다"라고도 했다.그는 그러면서 "(이처럼) 대통령께서 정치를 복원하는 데 중심적인 역할을 해 주신다면 저희 야당도 비판할 것은 비판하되 민생을 위해서 머리를 맞대고 협조할 부분은 적극 협조해 나가도록 하겠다"라고 밝혔다.아울러 "대통령께서 여야 대표가 함께 모여서 머리를 맞댈 수 있는, 정부와 여당과 야당이 함께 머리를 맞댈 수 있는 소통 창구를 만들어 주시고 그 소통 창구를 계속 열어주십사 하는 부탁을 드린다"라고 말했다.정청래 대표도 여야정 소통과 협치에 초점을 맞췄다. 무엇보다 "(대통령께서) 장동혁 대표님과 악수할 수 있는 그런 기회를 주셔서 감사드린다", "(대통령이) 오늘은 하모니메이커(harmony maker)가 된 것 같다"라면서 이러한 계기를 마련한 이 대통령에게 공을 돌렸다.이와 관련 정 대표는 "오늘 하루가 아니라 다음에도 좋은 만남이 이렇게 오늘처럼 이어졌으면 좋겠다"라며 "국민과 국가를 위해서라면 여야가 머리를 맞대고 지혜를 모아야 한다. 그것이 정치의 본령이라고 생각한다"라고 말했다.다만 12.3 내란에 대한 사과가 필요하다는 태도는 견지했다. 그는 "우리 국민들은 완전한 내란 종식을 바란다. 민주주의 선진국 대한민국에서 다시는 내란을 꿈꿀 수 없도록 법적·제도적 장치를 더욱 정비하고 강화해야 할 것"이라며 "오늘 여야가 만난 만큼 비상계엄에 대해 책임 있는 세력들은 국민들께 진정 어린 사과를 하고, 내란 종식에 서로 협력했으면 좋겠다"라고 했다.검찰·언론·사법 등 이른바 3대 개혁과 외교·안보·국방에 대한 초당적 협력도 요청했다. 정 대표는 "검찰개혁, 언론개혁, 사법개혁에 대해 여야가 머리를 맞대고 좋은 대안도 제시하고, 좋은 토론도 해서 좋은 결과를 이끌어냈으면 좋겠다"라며 "국민의 개혁에 대한 열망을 국회가 받아 안아야 된다"라고 주장했다.또한 "외교·안보·국방만큼은 여야가 정파 이익보다 국가 이익을 먼저 생각하는 대승적 차원의 협력을 기대한다"라며 "오늘 대통령님 주선으로 여야가 만났으니 향후 건설적인 여야의 대화가 복원되기를 진심으로 바란다"라고 말했다.이 대통령은 "(장동혁 대표의) '죽이는 정치 이제 그만하고 상생 정치, 모두가 함께 사는 정치를 해야 된다'는 말씀은 정말로 옳으신 말씀이고, 전적으로 공감한다"라고 화답했다.이 대통령은 먼저 "여야가 국민들이 보시기에 너무 과하게 부딪히고 국민을 위한 정치를 하는지 아니면 특정한 이익을 위해서 하는지를 걱정하는 상황이 되는 것은 정말 바람직하지 않다고 생각한다"라며 "(장동혁 대표 말처럼) 대통령은 국민을 통합하는 게 가장 큰 책무다"라고 말했다.이어 "야당 대표님들뿐만 아니라 야당 정치권의 이야기, 또 야당을 통해 들리는 우리 국민들의 목소리도 최대한 많이 듣도록 노력하고, 듣는 것을 넘어서서 국정에 모든 국민들의 목소리가 공평하게 반영될 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.또한 "앞으로도 자주 뵈면 좋겠다. 연락도 자주 주시고, 여야 간에 대화도 실제로 많이 하시고"라며 "저는 야당도 주요한 국가기관이라고 생각한다. 그러면서도 서로 용인될 수 있는 것들을 최대한 찾아내고 그래서 공통 공약 같은 것은 과감하게 같이 시행을 해 보는 것도 좋은 방법이 아닐까 생각한다"라고 말했다."이번 (한미) 정상회담은 사실은 이제 일종의 통과의례 같은 것, 우리가 뭘 얻기 위해서 하는 정상회담이 아니라 필요해서 하는 하나의 과정인데, 그 과정 자체가 사실은 뭔가를 지켜야 되는 그런 자리였다"라며 야권의 협조도 부탁했다.이 대통령은 "참 매우 어렵다는 생각이 많이 들었다"라며 "이럴 때 앞으로도 그렇지만 우리 국민들이 하나의 목소리로 우리 전체 대한민국의 국익, 우리 국민들의 복리 증진을 위한 그런 것들을 함께 힘을 모으면 참으로 좋겠다, 그게 대외 협상에 크게 도움이 될 것 같더라"라고 말했다.이 대통령은 마지막 발언기회도 장동혁 대표에게 다시 양보했다. 장 대표는 이에 "다시 한번 말씀드릴 기회를 주셔서 감사하다. (야당에 한번 더 발언할 기회를 주시는) 이런 게 저는 협치의 모습이라 생각한다"라고 말했다.아울러 정청래 대표에게 "우리가 서로에게 칼을 겨누고 싸우는 순간 결국은 죽어가는 것은 국민이고 민생"이라며 "이제는 미래로 나아가면서 민생을 챙기고 국민의 삶을 챙기고 국민을 챙겨야 될 때"라고 말했다.한편, 이 대통령은 이날 여야 대표와의 오찬 회동 후 장동혁 대표와의 단독 회담도 진행했다.