세종호텔 고진수 고공농성 208일째… "12일 교섭서 해고자 복직 수용하라"

▲시민 연대 발언에 나선 김진아 씨(좌측)는 오는 12일 교섭이 열릴 서울지방고용노동청 앞에 노동자뿐만 아니라 시민들도 함께 문제해결을 촉구하는 목소리를 외칠 것이라고 예고했다. ⓒ 임석규 관련사진보기