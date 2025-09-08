메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
세종호텔 고진수 고공농성 208일째… "12일 교섭서 해고자 복직 수용하라"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.09.08 14:41최종 업데이트 25.09.08 14:41

세종호텔 고진수 고공농성 208일째… "12일 교섭서 해고자 복직 수용하라"

노동조합·시민사회단체들, 오는 12일 세종호텔 노-사 교섭 앞두고 이재명 정부 향해 문제 해결 촉구해

원고료로 응원하기
세종호텔 노-사 간 교섭이 나흘 앞두고 있는 가운데 국내 노동조합·시민사회단체들이 8일 오전 서울 대통령실 앞에서 세종호텔 문제 해결을 촉구하는 연대 기자회견을 열었다.
세종호텔 노-사 간 교섭이 나흘 앞두고 있는 가운데 국내 노동조합·시민사회단체들이 8일 오전 서울 대통령실 앞에서 세종호텔 문제 해결을 촉구하는 연대 기자회견을 열었다. ⓒ 임석규

고진수 서비스연맹 관광레저산업노동조합 세종호텔지부장이 고공농성 200일을 훌쩍 넘겼다. 세종호텔과 노조 간 교섭이 오는 12일 예정된 가운데, 시민들이 '이재명 정부가 문제 해결에 적극 나서야 한다'고 목소리 높였다.

민주노총 서울지역본부를 비롯한 노동조합, 전국민중행동 등 시민사회단체 등은 8일 오전 11시 30분 서울 용산 대통령실 앞에서 '세종호텔 문제 해결을 촉구하는 시민사회·노동조합·시민 연대 기자회견 –고진수를 땅으로! 이재명 대통령이 해결하라!-'를 개최했다.

기자회견 참석자들은 "고 지부장이 노동자의 권리를 지키는 정당한 투쟁을 힘겹게 이어가고 있지만, 진짜 사장이 책임지라는 사회적 요구에 세종호텔·주명건·대양학원·국회·정부는 답하지 않았다"고 비판했다.

이어 "오는 12일, 3년 9개월 만에 처음으로 사회적·윤리적 책임을 회피해온 세종호텔과 대양학원이 교섭에 나온다"며 "사측은 200일 넘게 정리해고 철회를 외친 노동자의 권리를 온전히 인정하고 진정성 있는 사과와 함께 책임 있는 자세로 문제 해결에 나서라"고 요구했다.

김진억 민주노총 서울지역본부장(중앙)은 세종호텔 문제는 사회 전체의 문제임을 강조하며 사측이 성실히 교섭에 나서지 않으면 더 큰 저항에 직면할 것이라 경고했다.
김진억 민주노총 서울지역본부장(중앙)은 세종호텔 문제는 사회 전체의 문제임을 강조하며 사측이 성실히 교섭에 나서지 않으면 더 큰 저항에 직면할 것이라 경고했다. ⓒ 임석규

발언의 문을 연 김진억 민주노총 서울지역본부장은 "세종호텔 해고자 문제는 단순한 노사 갈등이 아니라 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 사회적·정치적 문제"라고 지적하면서 "대양학원과 정부가 책임을 회피한다면 더 큰 사회적 응징에 직면할 것"이라고 경고했다.

AD
최대근 서비스연맹 관광레저산업노동조합 위원장도 "정리해고 악법을 방패 삼아 노동자를 벼랑 끝으로 내모는 현실을 정부가 방치한다면, '노동존중 사회'는 공허한 구호에 불과하다"며 "오는 9월 12일 교섭에 대양학원과 정부 모두 실질적 책임을 다해야 한다"고 촉구했다.

김재하 전국민중행동 공동대표는 "세종호텔 해고자 투쟁은 대법원의 판결로 끝날 문제가 아닌 정치적 문제"라 진단하면서 "정부와 대양학원이 교섭 때 해고자 복직과 노조 인정을 수용하지 않거나 미온적 태도를 보인다면 도덕성에 심각한 타격을 입을 것"이라고 경고했다.

시민 연대 발언에 나선 김진아 씨(좌측)는 오는 12일 교섭이 열릴 서울지방고용노동청 앞에 노동자뿐만 아니라 시민들도 함께 문제해결을 촉구하는 목소리를 외칠 것이라고 예고했다.
시민 연대 발언에 나선 김진아 씨(좌측)는 오는 12일 교섭이 열릴 서울지방고용노동청 앞에 노동자뿐만 아니라 시민들도 함께 문제해결을 촉구하는 목소리를 외칠 것이라고 예고했다. ⓒ 임석규

심규원 서울지역대학생인권연합동아리 대표와 연대시민 김진아씨 역시 "청년이 꿈꾸는 사회는 노동자가 인간답게 일할 수 있는 사회"임을 강조하며 "오는 12일 시민들도 교섭이 열릴 서울지방고용노동청 앞에 노동자들과 함께 모여 세종호텔 고공농성 문제 해결을 외치는 목소리에 힘을 보탤 것"이라고 예고했다.

한편, 언론에 따르면 현재 세종호텔을 경영하는 오세인 세종투자개발 대표는 해고 노동자들과 오는 12일 오후 2시 서울고용노동청에서 만날 예정이며, 교섭 인원은 오 대표를 포함한 사측 관계자 2명, 노동청 관계자 3명, 노조 3명 총 8명인 것으로 전해졌다.

(*기자회견 전체 실황 : https://youtu.be/qMFLnP0xOs0)

#세종호텔#고공농성#민주노총#시민사회단체

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
임석규 (rase21cc) 내방
  • 페이스북

    • 한국사를 전공한 (전)경기신문·에큐메니안 취재기자. 노동·시민사회·사회적 참사·개신교계 등을 전담으로 취재하고 있습니다.

    이 기자의 최신기사"시민 피해 구제할 언론중재법 개정, 권력 감시도 함께 논의돼야"

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초