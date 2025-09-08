세종호텔 고진수 고공농성 208일째… "12일 교섭서 해고자 복직 수용하라"

고진수 서비스연맹 관광레저산업노동조합 세종호텔지부장이 고공농성 200일을 훌쩍 넘겼다. 세종호텔과 노조 간 교섭이 오는 12일 예정된 가운데, 시민들이 '이재명 정부가 문제 해결에 적극 나서야 한다'고 목소리 높였다.
민주노총 서울지역본부를 비롯한 노동조합, 전국민중행동 등 시민사회단체 등은 8일 오전 11시 30분 서울 용산 대통령실 앞에서 '세종호텔 문제 해결을 촉구하는 시민사회·노동조합·시민 연대 기자회견 –고진수를 땅으로! 이재명 대통령이 해결하라!-'를 개최했다.
기자회견 참석자들은 "고 지부장이 노동자의 권리를 지키는 정당한 투쟁을 힘겹게 이어가고 있지만, 진짜 사장이 책임지라는 사회적 요구에 세종호텔·주명건·대양학원·국회·정부는 답하지 않았다"고 비판했다.
이어 "오는 12일, 3년 9개월 만에 처음으로 사회적·윤리적 책임을 회피해온 세종호텔과 대양학원이 교섭에 나온다"며 "사측은 200일 넘게 정리해고 철회를 외친 노동자의 권리를 온전히 인정하고 진정성 있는 사과와 함께 책임 있는 자세로 문제 해결에 나서라"고 요구했다.
발언의 문을 연 김진억 민주노총 서울지역본부장은 "세종호텔 해고자 문제는 단순한 노사 갈등이 아니라 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 사회적·정치적 문제"라고 지적하면서 "대양학원과 정부가 책임을 회피한다면 더 큰 사회적 응징에 직면할 것"이라고 경고했다.
최대근 서비스연맹 관광레저산업노동조합 위원장도 "정리해고 악법을 방패 삼아 노동자를 벼랑 끝으로 내모는 현실을 정부가 방치한다면, '노동존중 사회'는 공허한 구호에 불과하다"며 "오는 9월 12일 교섭에 대양학원과 정부 모두 실질적 책임을 다해야 한다"고 촉구했다.
김재하 전국민중행동 공동대표는 "세종호텔 해고자 투쟁은 대법원의 판결로 끝날 문제가 아닌 정치적 문제"라 진단하면서 "정부와 대양학원이 교섭 때 해고자 복직과 노조 인정을 수용하지 않거나 미온적 태도를 보인다면 도덕성에 심각한 타격을 입을 것"이라고 경고했다.
심규원 서울지역대학생인권연합동아리 대표와 연대시민 김진아씨 역시 "청년이 꿈꾸는 사회는 노동자가 인간답게 일할 수 있는 사회"임을 강조하며 "오는 12일 시민들도 교섭이 열릴 서울지방고용노동청 앞에 노동자들과 함께 모여 세종호텔 고공농성 문제 해결을 외치는 목소리에 힘을 보탤 것"이라고 예고했다.
한편, 언론에 따르면 현재 세종호텔을 경영하는 오세인 세종투자개발 대표는 해고 노동자들과 오는 12일 오후 2시 서울고용노동청에서 만날 예정이며, 교섭 인원은 오 대표를 포함한 사측 관계자 2명, 노동청 관계자 3명, 노조 3명 총 8명인 것으로 전해졌다.
(*기자회견 전체 실황 : https://youtu.be/qMFLnP0xOs0
)