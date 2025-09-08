혁신당 전남도당 "당내 성비위 변명 일관, 사죄드린다"

큰사진보기 ▲당내 성비위 사건 관련 사죄 입장 밝히는 조국혁신당 전남도당 지역위원장들. 2025. 9. 8 ⓒ 조국혁신당전남도당 관련사진보기

AD

조국혁신당 전남도당 지역위원장 일동은 8일 당내 성비위 파문과 관련해 "피해자를 보호하지 못하고 미숙하게 대응해 상처받은 분들께 진심으로 사죄드린다"고 밝혔다.혁신당 전남도당 지역위원장 6명은 이날 언론에 배포한 사죄문에서 "조직 안위에 매여 사건 본질을 외면하고 절차와 원칙만을 내세우며 온갖 변명으로 일관해왔다"며 피해자와 전남도민, 그리고 당원들에게 사죄했다.이들 지역위원장은 "이번 일에 실망을 넘어 분노하셨을 전라남도민과 당원 여러분께도 다시 한번 사죄드린다. 전남도당 지역위원장들은 당을 좀 더 자세히 살피고 도민과 당원의 뜻에 따라 공정과 정의에 편에 서겠다"고 다짐했다.아울러 "전남 정치의 혁신과 대안 정당 출현을 지지하고 응원해 주셨던 전남도민의 간절한 기대에 부응하지 못했다"며 "기성정당이 보여준 구태의연하고 폐쇄적인 당 운영을 답습하는 한계를 드러내어 큰 실망을 드렸다"고 고개를 숙였다.그러면서 전남도민과 당원을 향해 "오늘의 부끄러움을 기록하고 반면교사로 삼아 다시는 이런 불상사가 발생하지 않도록 하겠다"며 "당 운영체계를 대대적으로 혁신하고 명망가 중심이 아닌 땀 흘려 일하는 서민 중심의 정당으로 쇄신하는데, 전남도당이 앞장서겠다"고 밝혔다.