동맹 현대화, 정부만 모호하다… 국민의힘 토론회서 공세

국민의힘 국방위원들과 정책위원회가 8일 국회 의원회관에서 '미국이 요구하는 동맹의 현대화, 어떻게 접근할 것인가?'를 주제로 토론회를 열었다. 최근 한미 정상회담에서 공동성명이 채택되지 않은 상황에서, 야당은 "정부가 동맹 현대화 개념조차 명확히 설명하지 못한다"며 공세를 폈다.성일종 국회 국방위원장은 환영사에서 "지난 8월 한미 정상회담에서도 동맹 현대화에 대해 양국 정상이 의견을 일치했다는 소식은 들리지 않았다"며 "이재명 정부는 동맹 현대화가 어떤 개념인지조차 설명하지 못한다"고 주장했다.특히 대통령이 '전략적 유연성'을 "쉽게 동의하기 어렵다"고 밝힌 데 대해 "자신들 입맛에 맞는 안보 정책만 고집하는 태도"라며 비판 수위를 높였다. 그러나 전략적 유연성은 주한미군을 역외 작전에 투입할 수 있도록 하는 민감한 사안으로, 한반도 전력 공백과 중국과의 갈등 개입 우려가 뒤따르는 만큼 대통령의 신중론은 불가피한 선택이라는 평가도 있다.발제에 나선 마상윤 가톨릭대 교수는 "이번 정상회담이 명문화된 합의를 남기지 못한 한계가 있다"며 "특히 북핵 위협 대응과 관련해 미국의 확장억제 제공이 재확인되지 못한 것은 아쉽다"고 말했다. 그는 "안보 환경 변화에 맞춘 공동 목표 재확인과 역할 분담 재정의가 필요하다"고 제안했다.토론에서는 한국군의 역할 확대 필요성이 강조됐다. 윤의철 전 합참 차장은 "한국은 '동맹의 무기고'이자 '기술 린치핀'으로서 능동적 역할을 떠안아야 한다"고 주장했다. 양욱 아산정책연구원 전문연구위원은 "북한과의 대화나 '안미경중' 같은 시대착오적 프레임에 집착하지 말아야 한다"며 "국군도 국제 안보를 주도하는 군대로 거듭나야 한다"고 말했다.다만 일각에서는 트럼프 전 미국 대통령조차 '세계의 경찰' 역할 축소를 공언하는 현실에서 한국군이 국제 안보를 '주도'한다는 표현은 과장된 수사라는 지적도 나온다. '주도'보다는 '기여'나 '분담'이 현실에 맞는 평가라는 것이다.이날 토론회에는 나경원 전 국민의힘 원내대표, 이인선 국회 여성가족위원장 등 전·현직 국방외교 관계자와 청년 위원들이 함께했다. 국민의힘은 지난 7월부터 '새 정부 국방정책 점검을 위한 릴레이 토론회'를 이어오고 있으며, 앞서 9·19 군사합의 복원, 전작권 전환, 국방비 및 방위분담금 증액 문제를 다뤘다.그러나 일각에서는 이번 토론회 자체가 모순적이라는 비판도 제기됐다. "'동맹의 현대화'는 미국이 먼저 꺼낸 의제이고, 한국은 한반도 안보와 중국과의 관계 때문에 모호하게 대응할 수밖에 없다"며 "정작 자신들도 개념을 구체적으로 정의하지 못하면서 정부가 모호하다고 공격하는 것은 적반하장"이라는 지적이다. 과거 정부에서도 명확한 합의가 없었던 사안을 현 정부만 못한다고 몰아붙이는 것은 정치적 공세에 불과하다는 평가가 뒤따랐다.궁극적으로 '동맹 현대화'라는 개념은 미국의 인도·태평양 전략과 직결돼 있다. 주한미군의 전략적 유연성 확대, 방위비·국방비 분담 증액, 첨단 기술 동맹화 등은 모두 중국 견제를 염두에 둔 미국의 요구다. 한국으로서는 한미동맹의 중요성을 부인할 수 없지만, 중국과의 관계, 한반도 안보 현실을 동시에 고려해야 하는 처지에서 구체적 합의가 미뤄질 수밖에 없는 셈이다. 이번 토론회에서 나온 주장처럼 미국의 요구를 선제적으로 수용하는 것이 능동적 외교인지, 아니면 자칫 종속적 선택으로 귀결될 것인지는 여전히 논란의 여지가 크다.