김해 아파트 공사장 50대 노동자 사망에 '롯데건설 사업주 구속 수사' 촉구

경남 김해 롯데건설 아파트 공사 현장에서 노동자 사망사고에 대해, 노동계는 사업주 구속수사를 촉구했다. 롯데건설 대표이사는 사과문을 냈다.사고는 지난 6일 오전 8시 30분경 김해시 불암동 아파트 공사 현장에서 발생했다. 50대 노동자가 굴착기 삽(버킷)에 치어 현장에서 숨진 것이다.창원고용노동지청 광역중대재해과와 양산고용노동지청 산재예방지도과는 사고 원인과 함께 산업안전보건법, 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있으며, 작업 중지 명령을 내렸다.민주노총 경남본부는 8일 낸 자료를 통해 "롯데건설 사업주를 구속 수사하고, 사외 명예산업안전감독관의 일상 점검 참여를 보장하라"라고 촉구했다.이번 사고에 대해 이들은 "굴착기는 토사 상차 작업이었으며, 고인은 먼지가 발생하는 것을 줄이기 위해서 물을 뿌리는 작업을 하는 도중으로 알려져 있다"라며 "굴착기의 특성은 운전자의 시야 확보가 어렵다는 점에서 주변에 통제는 매우 엄격하게 이루어져야 한다. 결국 두 작업자는 서로의 작업을 인지하지 못했고, 결국 노동자가 사망하는 사고로 이어졌다"라고 설명했다.이들은 "이번 사고는 롯데 건설의 책임이 명확하다. 굴착기 작업 시 운행 경로 및 작업 방범을 명시하도록 있으며, 사업주는 굴착기 작업 시 출입을 금지시키고, 출입을 시키는 경우는 유도자를 배치하도록 하고 있다"라고 밝혔다.그러면서 민주노총 경남본부는 "롯데건설과 같은 대기업의 경우 안전보건관리체계를 포함하여 굴착기 작업의 작업계획서와 위험성 평가 결과서는 갖추어져 있을 것"이라며 "하지만, 왜 이런 사고가 발생하였을까"라고 지적했다.굴착기 중대재해가 해마다 일어나고 있다고 한 이들은 "경남지역에서도 한 지자체에서 굴착기 사고로 인해 노동자가 사망한 사실이 있고, 만덕 건설에서도 굴착기에 노동자가 끼여 사망할 정도로 굴착기로 인한 재해는 지속해서 발생하고 있다. 롯데 건설이 이러한 사실을 모를 리가 없다"라고 했다.정부에 대해 이들은 "이재명 정부는 건설업체에 대한 중대재해 예방 의지를 수차례 표명하였다"라며 "이재명 정부가 중대재해를 예방할 의지가 진심이라면 일상적 위법 사항을 바로 개선할 수 있도록 기존의 관행을 혁파해야 한다"라고 지적했다.민주노총 경남본부는 "건설현장 중대재해를 예방하기 위한 방안을 이재명 정부에게 제안한다"라며 "건설 노동자들이 자신의 현장의 위험 지적하고, 개선할 수 있도록 건설노동자 사외 명예산업안전감독관 제도를 적극적으로 활용해서, 고용노동부와 지자체 그리고 건설노동자들이 직접 사업장의 위험을 일상적으로 찾고 개선하는 방안을 모색할 수 있도록 해야 한다"라고 제시했다.또 이들은 "말로만 강력 처벌이 아닌 현장에서 체감할 수 있도록 적극적 작업중지와 압수수색 그리고 사업주 구속 처벌이 이루어질 수 있도록 해야 한다"라고 강조했다.한편 롯데건설은 박현철 대표이사 명의로 사과문을 내 "소중한 생명을 잃으신 고인과 슬픔 속에 계신 유가족분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.롯데건설은 "해당 현장의 모든 작업을 중지하고 관계기관의 사고 원인 조사 등에 적극 협조하겠다"며 "향후 전 현장을 대상으로 특별안전점검 등 후속조치와 이에 따른 안전대책을 수립해 다시 재해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.