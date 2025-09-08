"민주당 평당원 최고 투표 한창인데...최종 4인 명단 돌아"

큰사진보기 ▲더불어민주당 평당원 최고위원 결선 진출자 4명을 정확히 맞힌 이른바 '받글(받은 글)'이 온라인 투표가 한창 진행되던 지난 6일 밤 사회관계망서비스(SNS)에 광범위하게 유포됐다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

더불어민주당 평당원 최고위원 결선 진출자 4명을 정확히 맞힌 이른바 '받글(받은 글)'이 온라인 당원 투표가 한창 진행되던 중 사회관계망서비스(SNS)에 유포된 것으로 확인돼 논란이 일고 있다.8일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 더불어민주당은 지난 7일 홈페이지를 통해 평당원 최고위원 결선 진출자로 박지원·이세미·정민철·한진희씨 등 4명을 선정했다.민주당은 홈페이지 등을 통해 7일 오후 1시께 최종 후보자 4명을 발표했다.온라인 당원 투표는 6일 낮 12시부터 7일 낮 12시까지 진행됐다.하지만 투표가 한창 진행되던 6일 저녁부터 '더불어민주당 평당원 최고위원 최종 후보 진출자 4인'이라는 제목의 '받글'이 SNS에 광범위하게 돌기 시작했다.'받글'에는 박지원·이세미·정민철·한진희씨 등 4명을 최종 후보자로 거론하며, 이들에 대한 생년월일과 대표경력이 기재돼 있었다.이들은 실제 최종 후보자로 선정됐다.이 때문에 누군가 의도적으로 '받글'을 통해 온라인 투표에 영향을 끼친 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.민주당 관계자들조차 '받글'을 공유하며 '이렇게 돌아다니는 건 뭐지?', '누군가 거짓 정보를 만들어 돌린다'는 우려를 표하기도 했다.일각에서는 후보자 12명 중 결선 진출자 4명을 정확하게 맞힌 것 자체가 내부 정보 없이 불가능하다며 철저한 진상 조사의 필요성을 제기했다.민주당 한 관계자는 "'받글'이 당원들에게 대대적으로 보내졌다면 표심에 직간접적으로 영향을 미칠 수밖에 없었을 것"이라며 "누가, 어떤 목적으로, '받글'을 만들어 유포했는지 조사가 필요하다"고 했다.민주당 한 당원은 "최종 후보자 4명을 미리 정해두고 선거를 치른 것 아닌가 하는 합리적인 의심이 든다"고 비판했다.<오마이뉴스>는 더불어민주당 평당원 최고위원 선출 준비단과 민주당 측에 해당 '받글'에 대한 입장을 듣기 위해 연락을 취했지만, 이날 현재까지 답변을 받지 못했다.한편 민주당은 9일 오후 2시부터 온라인토론회·합동연설회를 진행한다. 이어 같은 날 오후 4시부터 10일 오후 4시까지 진행되는 권리당원 투표를 통해 최종 1인을 선출한다.