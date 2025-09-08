어린이들 "세계인을 사로잡을 불멸의 한글" 으뜸

큰사진보기 ▲한글 아이좋아 포스터 공모전 으뜸상. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲한글 아이좋아 포스터 공모전 버금상. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲한글 아이좋아 포스터 공모전 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲한글 아이좋아 포스터 공모전 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 제579돌 한글날을 앞두고 진행한 '한글 아이좋아 포스터 공모전' 수상작 20점을 8일 발표했다.교육청은 "2024년 처음 열린 이 공모전은 한글의 우수성과 소중함을 되새기고 학생들에게 우리말에 대한 자긍심을 심어주기 위해 마련됐다. 올해는 '한글로 그리는 내일'을 주제로, 학생들이 한글로 자신의 꿈과 미래 사회의 모습을 상상하며 창의적으로 표현할 수 있는 장을 제공했다"라고 밝혔다.공모 대상은 초등학교 1학년부터 6학년까지였고, 총 402점의 작품이 출품됐다. 심사는 주제 적합성(30점), 창의성(30점), 표현력(20점), 완성도(20점)를 종합적으로 평가했다.으뜸상은 창원 북면초등학교 6학년 김서윤 학생이 그린 '세계인을 사로잡을 불멸의 한글'이다.김서윤 학생은 작품 설명에서 한글 반포를 기념하는 케이크를 중심으로 세종대왕과 어린이, 세계 여러 나라 사람들이 한글의 생일을 축하하는 모습, 흑인 가수가 한글로 노래를 부르는 장면 등을 소개하며 한글의 세계적 확산과 불멸의 가치를 표현했다고 밝혔다. 심사위원들은 "작품의 창의성과 상상력이 돋보이고, 주제를 깊이 있게 담아낸 점이 우수하다"라며 높은 평가를 내렸다.버금상은 ▴장천초 6학년 김소정 ▴월성초 6학년 장민건 ▴사송초 1학년 최윤슬이며 보람상 수상작은 ▴산청초 4학년 강현서 ▴김해율산초 3학년 석유정 ▴충무공초 1학년 조현우 ▴칠원초 6학년 팜민자우 ▴북면초 5학년 문수정이다. 북돋음상 수상작은 웅남초 6학년 강주원을 포함한 11명의 작품이다.심사위원들은 "초등학생들의 작품에는 한글에 대한 애정과 창의적인 상상력이 가득 담겨 있었으며, 미래 지향적인 메시지와 개성 있는 색채가 돋보였다"라며 "이번 공모전을 통해 아이들이 바라보는 한글의 내일이 희망적이며, 한글이 세대와 나라의 장벽을 넘어 세계 속에서 빛날 것이라는 믿음을 확인할 수 있었다"라고 평했다.경남교육청은 누리집 공지사항에 수상자 20명의 명단을 게시하고, 이들에게 상장과 부상으로 문화상품권을 수여할 예정이다. 수상작 전시는 '2025년 한글날 맞이 행사'가 열리는 30일부터 10월 1일까지 창원컨벤션센터에서 진행된다.