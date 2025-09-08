포스코, 광양 등 지역 벤처기업에 맞춤형 기술지원

큰사진보기 ▲포스코 광양제철소 전경. ⓒ 포스코 관련사진보기

포스코가 전남 및 광양, 포항지역의 중소벤처 기업을 대상으로 기술지원사업을 실시하며 벤처 친화적 생태계 조성에 나선다고 8일 밝혔다.이번 기술지원사업은 '포스코 벤처지원단'이 주관한다. '포스코 벤처지원단'은 산학연 협력을 기반으로 광양 지역을 비롯해 전남, 포항 지역의 벤처창업 활성화와 창업생태계를 조성하기 위해 발족된 지원단이다.포스코만의 벤처 지원 프로그램의 일환으로 시작됐으며, 석박사급 연구인력 55명으로 운영돼 지역 벤처기업 대상으로 체계적인 기술지원을 제공할 계획이다.지난 7월까지 사업신청 접수를 받은 '포스코 벤처지원단'의 기술지원사업은 사업에는 설비 및 제어기기, 복합소재, 이차전지소재 분야 등 지역 벤처기업 11개사가 선정됐다.포스코는 ▲기업의 니즈에 적합한 전문가를 매칭해 주는 기술자문 ▲다수의 전문가들과 기업간 토론으로 해결방안을 도출하는 솔루션데이 ▲제조설비 개선과 품질 및 생산성 향상을 도모할 수 있는 문제해결PJT를 선정 기업에 제공할 예정이다.특히 기술지원은 모두 광양, 포항시 보조금 사업의 일환으로 진행돼 수혜기업들이 재정적 부담 없이 기술혁신을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.기술자문 분야에서는 단순 기술지원뿐만 아니라 과제 기획과 시험 분석, 제품인증 지원까지 매칭된 전문가가 다각적인 지원 프로그램을 제공할 예정이다.아울러 3개월간의 문제해결 프로젝트를 통해 매칭 기업들의 제품판매 확대와 공정 개선을 기반으로 한 기술혁신을 위해 총력 지원에 나선다는 계획이다.포스코 벤처지원단 관계자는 "기업들이 기술적 난관을 극복하고 한 단계 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 지역 벤처기업의 성장과 혁신을 위해 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.