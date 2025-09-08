진보당 권오대, 천안시 차선거구 시의원 출사표

큰사진보기 ▲천안시차선거구 시의원후보로 출마한 진보당 권오대 후보권오대 후보가 구호를 외치고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲권오대 후보 선거승리 결의대회결의대회 참가자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

6일 오전 11시 충남 천안시에 위치한 천안축구센터에서 '권오대와 함께 2026년 지방선거 승리 선포대회'가 열렸다. 이번 행사는 올 하반기 각 정당이 내년 지방선거 준비에 속도를 내고 있는 가운데, 진보당 권오대 후보가 공식적으로 시의원 출마 의지를 대내외에 밝힌 자리라는 점에서 주목을 받았다.권오대 후보는 최근 당내 후보 선출 과정을 거쳐 천안시 차선거구 시의원 후보로 확정됐다. 그동안 지역 현안과 사회운동에 오랫동안 참여해 온 그는 이번 선포대회를 통해 본격적인 선거 행보의 시작을 알린 셈이다. 행사에는 후보의 지지층으로 알려진 노동·농민단체 관계자들과 시민사회 인사들이 다수 참석했으며, 민주노총 세종충남지역본부, 천안시농민회, 비상시국회의, 충남자주평화통일연대 등 지역 주요 단체 대표와 간부들이 모습을 드러냈다.행사 프로그램에서는 권 후보의 개인적 이력이 소개됐다. 그는 과거 동료 해고 사태를 계기로 노동운동에 뛰어들었으며, 지역 서민들의 생활 문제 해결을 위한 가계부채 무료 상담 활동을 진행해왔다. 또한 정치적으로는 윤석열 퇴진 등에 목소리를 내왔고, 독립기념관 김형석 관장 퇴임을 주장하며 시민사회와 연대해 활동을 주도하였다는 설명이 곁들여졌다.참석 단체와 시민들의 발언도 이어졌다. 노동계 일부 인사들은 충청권의 열악한 정치·사회 조건 속에서 진보적 목소리를 확산하려는 권 후보의 의지를 높이 평가한다는 입장을 밝혔다. 시민사회단체 대표들은 지역민 복지, 서민경제 문제 해소를 핵심 과제로 제시한 점에 주목하며 기대감을 나타냈다. 행사에 직접 참석한 한 참가자는 "권 후보가 실천해 온 활동이 시민들에게 친근하게 다가올 수 있는 자산이 될 것 같다"고 말했다.권오대 후보는 이날 연설에서 "지역 서민들의 삶을 보듬고 시민의 권리와 자존을 지켜낼 수 있는 시의원이 되겠다"며 "2026년 지방선거 승리를 통해 천안의 새로운 변화를 만들고 싶다"고 말했다.향후 권 후보의 행보는 천안 차선거구의 선거 구도와 맞물려 관심을 끌 전망이다. 이 지역은 그동안 주요 정당 간 경쟁이 치열했던 곳으로, 진보 성향 후보가 출마했을 때의 파급력이나 득표율 변화가 관전 포인트가 되어왔다. 따라서 권 후보가 자신을 지지하는 사회단체 외에 일반 주민들의 신뢰를 얻을 수 있을지, 또 정책적 차별성을 어떻게 보여줄지가 내년 지방선거의 중요한 변수 중 하나로 꼽히고 있다.정치권에서는 지금 시기 천안 지역 내 각 당 후보들의 공식 활동이 점차 가시화될 것으로 전망한다. 내년 지방선거가 약 8개월 앞으로 다가온 가운데, 권오대 후보의 출발은 지역 민심이 어느 쪽으로 향할지 가늠할 수 있는 초기 움직임으로 기록될 전망이다.