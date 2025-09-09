십자가와 대나무 칫솔이 공존하는 제로웨이스트숍

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 7일, 대구 중구 골목길. '베네인(Bene-in)'이라는 손글씨 간판이 붙은 20평 남짓한 공간이 눈에 띈다. 수녀들이 운영하는 제로웨이스트숍이다. 오후 2시, 매장 안에서는 중년 여성 두 명이 대나무 칫솔을 들여다보고 있었다.앞치마를 두른 로제 수녀가 웃으며 답한다. 포장재 없는 비누, 스테인리스 빨대, 천연 수세미가 진열장에 가지런히 놓여 있다. 매장 안쪽에는 시민 강좌용 의자가 둥글게 배치돼 있고, 벽에는 프란치스코 교황의 회칙 '찬미받으소서' 구절이 걸려 있다."시작은 교황님의 회칙 때문이었어요." 로제 수녀는 프란치스코 교황의 2015년 회칙 '찬미받으소서(Laudato Si')'를 떠올렸다. 이 문헌은 '모든 피조물은 신 앞에서 존엄하다'는 가톨릭 전통을 환경 문제로 확장한 것이다."신자가 개인 기도에만 머물지 않고 창조 세계를 보전해야 한다는 요청이었죠. 수도 생활도 기도와 공동체에만 갇히는 게 아니라, 시대적 요구에 응답해야 한다고 생각해요."수도회는 기존 청년센터를 환경센터로 전환했다. 주중에는 제로웨이스트 용품을 판매하고, 주말에는 플로깅, 비건 요리 체험, 로컬 농산물 나눔 행사를 연다. 매장 안쪽의 교육장에서는 강의와 체험이 이어진다.매장 벽에는 '십자가의 길' 14처가 걸려 있다. 로제 수녀는 "베네딕토 성인이 수도원 규칙서의 표본을 만든 분이에요"라고 설명했다.베네딕토 수녀회의 고유한 정체성을 드러내는 상징은 2층 벽화에 있었다. 수도복을 입은 인물이 손에 들고 있는 책에는 'REGULA(규칙서)'라고 적혀 있다. 이는 서방 수도원 전통을 세운 성 베네딕토가 집필한 '수도 규칙'을 가리킨다. 수도자들의 공동생활과 기도의 원칙을 담은 이 규칙은 지금도 베네딕토 수도회의 근본을 이루는 문헌이다.이 4층 건물은 1·2층에서 제로웨이스트 실천이, 3·4층에서는 수도 생활이 이루어진다. 회칙에서 시작해 플라스틱 빨대를 쓰지 않는 일상까지, 신앙과 환경 실천이 만나는 구체적 현장이었다.매대에서 가장 눈에 띄는 것은 스테인리스 빨대 위에 씌워진 실리콘 커버다. "저희는 플라스틱 빨대를 아예 쓰지 않아요. 필요하신 분께는 스테인리스 빨대를 드리는데, 어르신들이나 아이들은 금속의 차갑거나 뜨거운 느낌을 불편해하시거든요."수녀 자신도 그 감각이 거슬린다고 했다. 그래서 스테인리스 빨대 끝에 실리콘 커버를 씌워 건넨다. 이처럼, 베네인은 불편을 '환경 보호'라는 이름 아래에 강요하는 대신, 어린이들과 어르신들을 위한 배려를 택했다. 작은 배려 속에 생활 실천이 스며 있다.베네인에서는 매달 시민들과 함께 플로깅을 하고, 비건 김밥 만들기 같은 식문화 체험을 연다. 가톨릭 농민들은 직접 찾아와 "왜 로컬 농산물을 써야 하는지" 설명하고, 함께 된장과 고추장을 담근다.젊은 세대를 대상으로는 인권 강의도 열린다. "기후나 환경이 우리에게 어떤 영향을 끼치는지, 기후 문제가 건강이나 정신 건강에 어떤 결과를 가져오는지, 또 가난한 사람들에게 어떤 직접적인 피해를 주는지" 같은 내용이 다뤄진다."한 사람이 만 가지 일을 하는 게 아니라, 많은 사람이 한 가지씩 하는 게 중요해요."로제 수녀의 철학이다."우리가 생각하는 이상적인 환경의 단계가 10단계라면, 지금은 1단계나 마이너스 2단계로 보일 수 있어요. 그 격차를 줄이는 방법은 각자가 할 수 있는 영역에서 프로가 되는 수밖에 없어요."베네인 카페는 비건 옵션을 강조한다. "모든 사람에게 비건이 되라고 강요할 수는 없잖아요. 각자가 할 수 있는 걸 하는 거죠. 나는 비건으로서 동물권 운동을 하고, 다른 사람은 손수건을 쓰고 다니면 돼요."로제 수녀는 개인 실천의 한계 역시 분명히 했다. "우리가 개개인이 개미처럼 아끼고 안 쓰는 것도 중요하지만, 더 중요한 건 핵발전소 하나 덜 쓰는 거예요."그래서 정부 정책을 바꾸려는 시민 활동과 연대가 필요하다고 강조했다. "시민들은 준비가 잘 되어 있어요. 공감도 크고 생각도 깊은데, 정책을 바꾸는 건 쉽지가 않아요."한편, 매년 9월 27일 환경의 날을 전후해 열리는 '기후정의행진'에서 전국 제로웨이스트숍들이 모인다. 대구에서는 지난 6일, 대구기후정의행진이 열렸다."나는 완벽하지 못하지만 이 부분만큼은 애쓴다." 로제 수녀가 제시하는 현실적 접근이다. 나무를 심는 사람, 쓰레기를 줍는 사람, 채식을 실천하는 사람 모두 다르지만, 각자의 실천이 모여 변화를 만든다는 믿음이다."그런 작은 실천들이 모이면 격차는 줄어들 거라고 생각해요."