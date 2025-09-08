팝업, 강연·축제, 카페, 연구까지... "다이소야?"

희망제작소의 '소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다.

삼천포가 고향인 여성 다섯 명이 이곳에서 해보고 싶은 일들을 쏟아내자, 조언을 맡았던 전문가는 이렇게 말했습니다. 2022년 김보경 대표와 양소윤 이사 등 5명은 ㈜삼천포블루스를 꾸립니다. 팝업스토어, 강연·축제, 카페 운영, 연구용역... '작지만 강한 관계안내소'를 내건 삼천포블루스는 이 모두를 해내고 있습니다.왜? 삼천포 사람들이 원하니까. 이들이 꾸준히 꾸리는 '무대'는 비행장 활주로입니다. 이 활주로에서 청년들은 자신의 콘텐츠를 선보이고, 네트워크를 꾸리고, 실무를 배우며 날아오를 준비를 합니다. 이 관계안내소에서 삼천포 사람들은 서로가 서로에게 선생님이 돼 줍니다. 지역에 부족한 문화인프라를 관계로 채우는 셈입니다. 민과 관을 연결하는 안내소이기도 합니다. 지난달 14일 '추진력 끝판왕 언니' 김보경 대표(39)와 '든든한 버팀목 동생' 양소윤 이사(37)를 만나러 사천시 삼천포용궁시장 바로 옆 청년에비뉴 문을 열자, 청년들의 아이디어로 만든 굿즈 때문에 지름신이 먼저 내립니다.: "어릴 때부터 간호사가 꿈이었어요. 서울에서 간호사로 일하다 10여년 전 고향으로 돌아왔어요. 제가 장녀인데 부모님 곁에 있어야겠더라고요. 제조업 회사에서 한 달만 아르바이트하려고 했는데 하다 보니 인사, 노무 일도 배우고 매력이 있었어요. 7년 일하게 됐죠. 그 경험 덕분에 삼천포블루스 법인을 운영하는 데도 겁 없이 덤벼들었어요. 보육교사 1급 자격증이 있어서 어린이집에서도 일했는데 거기서도 많이 배웠죠.": "재활작업치료사를 하다가 간호사가 됐어요. 봉사 정신이 없으면 안 되는 직업이잖아요. 그래서 멋지더라고요.": "청년정책네트워크 활동을 하다 동생들을 알게 됐죠. 우리 문제, 우리 지역 문제를 해결하려면 혼자서는 어렵더라고요. 저는 그때 시니어 일자리에 관심이 많았어요. 저희 아버지가 58년생이고 퇴직을 앞두고 계셨거든요. 양 이사는 청년 활동을 하고 있었고 관광 쪽에 관심 있는 친구도 있었고, 삼천포 해녀 가족 친구도 있었고요. 그 친구들이랑 처음엔 하고 싶은 걸 막 쏟아냈어요. 그렇게 5명이 2022년 삼천포블루스 법인을 설립했어요.": "당시 제가 아이를 낳은 지 얼마 안된 부모이자 청년이었어요. 푸드트럭을 운영했는데 억울한 일이 많아 대표님한테 엄청 토로했어요, 그때는 언니라고 불렀는데, 언니가 '우리 문제 하나하나 해결하다 보면 그게 정책이 되는 거'라고 해서 힘을 받았죠.": "청년들 각각 재능이나 기술이 있잖아요. 서로 가르치고 배우는 '능력업 클래스'를 기획했어요. 반려견 간식을 만드는 사람이 그걸 가르쳐주는 거죠. 자신의 무대가 되는 셈이에요. 공방, 굿즈 등 분야가 다양해졌어요. 처음엔 강연할 사람을 찾아다녔어요. 예를 들어 도시재생센터 코디가 클레이를 정말 잘 만드는 거예요. 클레이를 가르쳐달라고 했죠.처음엔 '내가 할 수 있을까?'하더라고요. 클래스 하다 그 분이 클레이아트 작가로 데뷔했어요. 돈이 진짜 중요하긴 한데 돈보다 더 큰 가치 덕분에 저희가 좀 더 버틸 수 있었던 거 같아요. '우리들의 입문학'이란 것도 있었어요, 베트남 결혼이주여성이 베트남 음식 조리법을 알려주면서 이야기도 들려주는 프로그램인데 반응이 좋았어요. '젊은이들의 마음'이라고 점심 때 청년들이 반찬 아무거나 가지고 와서 나눠 먹으면서 대화도 하고요. 일상에서 할 수 있는 것들이죠.": "올해로 2년째인 청년 창업아카데미에요. 매년 10팀 정도 참여해요. 개별 컨설팅과 함께 진행해 많은 팀이 참여할 수 없어 아쉽기도 해요. 사업자등록부터 세무, 사업계획서 이런 실무 창업 교육이 사천시에는 부족했어요. 그래서 시에 제안했죠. 참여했던 친구들이 주변에 추천도 하구요. 매월 세 번째 토요일마다 팝업스토어를 해요. 청년들이 자기 콘텐츠의 경쟁력을 검증하고 피드백을 받을 수 있는 기회잖아요. 한 팀이라도 참여한다는 사람들 있으면, 어떻게 안 하겠어요.": "우리는 간호사니까 어르신들 찾아다니자고 했죠. 대화도 하고 혈압도 재 드리니 좋아하세요. 여기에 더해 청년들이 키오스크 쓰는 법을 알려드리면서 만나자는 아이디어도 냈죠. 저희 부모님도 키오스크 쓰는 거 힘들어하시거든요. 교육 나가면 '남들 다 하는데 나도 해봐야지' 그러면서 눌러보세요. 키오스크 잘 못 쓰는데 뒤에 누가 서 있으면 주눅 들고 그러잖아요. 그런 두려움이 없어지는 거죠. '찾아가는 수다방'도 해보려고요. 바리스타 청년하고 저희하고 마을 찾아다니며 어르신들한테 커피나 차를 내 드리고 혈압도 재 드리는 거죠. 이런 지역사회 공헌 부분에 좀 더 많은 사람들이 참여할 수 있도록 삼천포블루스 우산 아래 비영리법인 '치유의파동'을 만들었고요.": "지속하기 위해서는 수익이 있어야 했어요. 미숫가루를 팔아볼까 오징어를 팔아볼까, 삼천포에 왁싱샵이 없으니 왁싱을 해볼래? 그러다 보면, 우리가 간호사 면허가 있는데 병원에서 돈을 버는 게 낫지 않나? 별 생각 다했어요.강연프로그램은 사천시 인구청년팀에 제안했는데 팀장님이 긍정적으로 받아주셨어요. 그렇다고 저희 인건비가 나오는 건 아니고요. 처음 한 게 '청년의 날' 행사였어요. 반응이 참 좋았어요. 다들 캠핑 의자에 앉아 질문하고 답했는데, 초등학생이 시장님한테 탕후르 드셔보셨는지도 묻고요. 민간에서 중간 지원을 하니까 행정과 시민이 부드럽게 연결되는 거죠. '청년의 날' 행사는 3년 했어요. 첫해 이후엔 시 사업을 받았죠. 저희가 통계, 타지역 사례 등 근거를 많이 제출했어요. 행정과 협력해 나가기 위해 함께 노력했어요.": "주주는 5명, 직원은 3명, 함께 활동하는 청년 플레이어들이 7~8명 있어요. 월급을 못 받는 사람은 대표님이죠. 예전에 고연봉 받는 통큰 언니였어요. 참 대표님 불쌍해요. 지역 청년들한테 계속 여기서 살 수 있는 거리를 만들어줘야 하니까 대표님 돈으로 다하는 거죠. 물심양면 퍼주고 있어요. 대표님 활동비는 대체 누구한테 지원받고 있냐, 남파 공작원설까지 돌았다니까요.(하하하)제가 그만두고 싶다고 하면 나가도 된대요. '네가 나가도 난 이걸 계속 하고 있을 거야' 속으로 미쳤나 그랬어요. 울기도 많이 울었어요. 2년 전에 이 건물(청년에비뉴)로 이사 오고 대표님이 감전 사고도 당했어요. 다리에 철심 빼는 수술을 앞두고도 대표님이 일을 만드는 거예요. 병원에서 수술 시간 다 됐는데 왜 안 오냐고 전화 오고 그랬다니까요. '이 짓을 왜 하고 있나' 이런 원초적인 얘기를 많이 했어요.": "네. 도시재생사업으로 만든 '청년문화공간'이라고 해놓고 몇 년 동안 계속 닫혀있었어요. 어느 추운 겨울에 이 앞을 지나는데 문이 닫혀있길래 여기저기 찾아다니며 왜 그런지 물었어요. 청년공간을 개방해달라고 요청하기도 했어요. 이후 공고가 났고 절차를 거쳐 저희가 선정되어 이 공간을 사용하게 됐어요. 들어와 보니 공간이 껍데기만 있더라고요. 지역에 건물만 많이 짓고 어떻게 활용할지에 대한 계획은 부족한 거 같아요. 저희가 이 공간에서 나가면 다음 사람들에게 순환하는 구조가 만들어져야 해요.": "다른 지역에서 내려온 용역사들이 우리 지역하고 맞지 않는 기본 계획이나 마스터플랜을 던지고 가버리는 경우가 많아요. 사후관리가 안 되죠. 우리 지역 안에서 해봐야겠다는 생각이 들었어요. 저희가 정책을 많이 팠어요. 정보 공개한 건 제가 다 읽었어요. 예전에 회사 다닐 때부터 정책에 관심이 많았어요. 정책을 행정의 언어가 아니라 우리의 언어로 전달할 수 있을까 많이 공부했어요. 정책은 참 필요한데 우리한테 전달되지 않으면 그냥 글자뿐인 거죠.": "저는 청년들이 무언가를 해볼 수 있는 여건, 황무지를 갈아 좋은 씨앗을 뿌려놓았다고 자부해요. 꿈을 가진 사람들이 재능을 펼칠 수 있는 기회가 있냐고 많이 찾아와요. 저희가 관계 안내소 같은 역할을 해요. 다양한 기관들 클래스도 연결하고요. '능력업 클래스'에 참여한 사람들이 비전공 작가가 되고 그 사람들이 창업을 하는 선순환이 이뤄져요.": "진짜 힘들긴 해요. '돈도 안 되는데 왜 해'라는 말이 더 힘들었어요. 우리를 흔드니까요. 그런 시기를 지나서 지금은 '왜 우리 가치를 당신들이 정해'라는 단계에 들어선 거 같아요. 사회적 자본을 들여 교육만큼 남는 건 없는 거 같아요. 오늘 해내면 또 내일은 그거보다 조금 더 할 수 있잖아요. 그러다 보면 나는 또 해낸 사람이고요. 지역에 대한 애정도 있는 거 같아요. 우리가 자라온 이 동네가 우리 동네로 있었으면 좋겠어요. 지역 소멸을 우리가 막을 수는 없지만 늦출 수는 있잖아요. 우리 동네를 문화로 콘텐츠로 보여주고 싶어요. 그게 결국 돌아와서 내 자신을 치유하는 거라고 생각해요. 어떻게 하냐? 그냥 해요."