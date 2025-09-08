피고인 윤석열·김용현·조지호 나란히 앉는다... 지귀연 "병합 예정"

▲지귀연 부장판사(가운데)가 지난 4월 21일 오전 서울 서초구 서울중앙지법 417호 법정에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판을 하기 전 언론 공개에 대한 발언을 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기