"최교진 후보자 사퇴 촉구" 주장한 이상근 충남도의회 교육위원장

큰사진보기 ▲8일 이상근 교육위원장이 성명서를 발표하고 있다.

충남도의회 이상근 교육위원장이 8일 오전 11시 도의회 브리핑룸에서 최교진 교육부 장관 후보자 지명 철회 및 자진사퇴를 촉구하는 성명서를 발표했다.이 교육위원장에 따르면 서울특별시의회, 대전광역시의회, 부산광역시의회, 울산광역시의회, 강원도의회, 충청북도의회, 충청남도의회, 경상남도의회, 인천광역시의회, 경상북도의회 등 10개 국민의힘 소속 교육위원장이 이날 각각 발표에 나섰다.이 교육위원장은 성명서에서 "이재명 정부가 처음 지명했던 교육부 장관 후보자가 논문 표절 및 제자 논문 가로채기 등 각종 의혹으로 낙마한 상황에서 최 후보자 마저 인사청문회에서 교육 수장을 역임하기에는 도덕성과 자질이 부족함이 여실히 드러났다"고 주장했다.이 교육위원장은 최 후보자의 문제점으로 ▲2003년 음주 운전 적발로 법원에서 200만 원의 벌금을 받은 점 ▲천안함과 관련해 폭침을 부정하는 음모론적인 시각을 드러낸 점 ▲ 십여 차례 이상 북한을 방문한 전력 등을 거론했다.교육기본법 제6조에 교육에는 정치나 이념이 반영되어서는 안 되며 학생들에게 공정하고 객관적인 교육을 제공할 의무 등 중립성을 규정하고 있으나 최 후보자는 이에 맞지 않다는 것이다.끝으로 이 교육위원장은 정부를 향해 "정부는 지금이라도 최 후보자의 임명을 철회하고, 국민이 신뢰할 수 있는 새로운 후보자를 지명해야 하고, 최 후보자는 교육계와 국민에게 사죄하고, 스스로 물러나야 한다"고 촉구했다.