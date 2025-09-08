외교부 "미국에 구금된 전원 자진출국 추진"

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

미국 조지아주 한국 공장 건설 현장에 대한 대대적인 불법 이민 단속으로 한국인 300여 명이 체포돼 구금된 가운데 외교부는 구금된 인원 전원이 전세기를 타고 한꺼번에 자진출국하도록 추진하고 있다고 밝혔다.외교부 당국자는 8일 오전 "구금된 전원이 전세기로 조기 귀국할 수 있도록 세부 협의를 진행 중이며, 현지에서 행정절차가 마무리되는대로 우리 국민들을 빠른 시일 내 일괄 귀국시킬 계획"이라고 밝혔다.당국자에 따르면, 외교부 현장대책반이 지난 5~7일 희망자를 대상으로 영사면담을 진행한 결과, 구금된 이들 중 건강에 특별한 문제가 발생했거나 구금시설의 환경이나 인권침해 사례에 대한 문제제기는 없었다. 외교부는 이민세관단속국(ICE) 측에 한국 국민이 열악한 처우를 받지 않도록 지속적으로 요청하고 있다.구금된 한국 국적자 전원이 영사면담을 완료한 것은 아니다. 외교부 당국자는 7일까지 영사면담을 완료한 인원이 250여 명이라 밝혔다. 이민세관단속국 조사에서 자진출국을 선택할 수도 있지만, 이민재판을 신청하게 되면 구금시설에 남아서 사법 절차를 밟게 된다. 당국자는 "전원 귀국은 저희의 방침이자 목표이고, 개인이 (미국에 남아서) 법적으로 다투겠다고 하면, 개인의 의사에 따라 절차를 밟는 게 맞다"고 밝혔다.이민법 위반시 일정 기간 입국이 금지된다. 외교부 당국자는 "개인들이 갖고 있는 비자나 신분에 따라서 차이가 있을 수 있다"며 "가급적 불이익 없는 형태로 추진하려고 하는데, 법적 절차를 존중해야 하기 때문에 개인 신분에 따라서 그걸 변경하는 건 쉽지 않을 것 같다"고 밝혔다.일괄 귀국시 전세기 비용은 외교부가 부담한 뒤 인력을 파견한 업체에 청구할 방침이다. 조현 외교부장관은 8일 저녁 미국으로 출국, 미국 정부 고위 인사를 만나 행정절차를 마무리한다는 계획이다.공장 건설 현장에서 일하던 파견 인력이 대규모로 체포됨에 따라 현대차그룹과 LG에너지솔루션이 투자한 HL-GA배터리 공장 현장은 작업이 중단된 상태다. 공장 건설 현장은 단순 노동 인력뿐 아니라 공정에 대한 지식이 있는 전문 인력이 필수적이고, 미국 취업비자 발급이 여의치 않은 상황이어서 이 같은 작업 중단 상황은 당분간 계속될 걸로 보인다.