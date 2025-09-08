"윤석열 옹호 현수막·탄핵 반대 삭발식한 국힘 울산 의원들, 사죄 없어"

▲'내란청산 사회대개혁 울산운동본부'가 8일 오전 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "국민의힘 의원들이 내란청산을 가로막는데 동조하고 있다"며 서죄를 요구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기