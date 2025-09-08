"홈플러스 줄 잇는 폐점에 10만 명 실직 위기, 정부는 뭐 하나"

큰사진보기 ▲민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 경남본부, 8일 오전 경남도청 정문 앞 집회. ⓒ 윤성효 관련사진보기

폐점 위기에 놓은 홈플러스 노동자들이 "10만 명 실업위기, 홈플러스 사태. 정부가 나서라"라고 외치며 투쟁에 나섰다. 홈플러스 노동자들이 가입해 있는 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 경남본부는 8일 오전 경남도청 정문 앞에서 집회에 이어 천막농성에 들어갔다.마트노조는 "홈플러스 사태, 정부가 나서라. 홈플러스 먹튀 시도 MBK 처벌하라. 9.13 홈플러스 살리기 총궐기대회 성사를 위한 경남지역 농성"을 벌였다.홈플러스는 지난 8월 11일, 11월 16일 점포 5개를 폐점하고 10개 점포를 2026년 5월까지 순차적으로 폐점하겠다고 밝혔다가 지난 3일 10개 점포에 대해 12월 2일 조기 폐점을 발표했다. 폐점 대상에는 부산·울산지역 매장이 포함되어 있다.마트노조는 이날 아침 경남도청 앞에서 천막을 설치하려고 했으나 경남도청 청원경찰, 창원시 의창구청 관계자들이 막으면서 실랑이가 벌어졌다. 집회 이후 조합원들은 경남도청 현관 앞으로 가서 구호를 외치기도 했다.이때 출장을 가기 위해 현관 앞으로 나온 박완수 도지사가 조합원들을 만나 잠시 이야기를 나누기도 했다. 이 자리에서 박 도지사는 "해당 부지는 의창구청 소관이다"라고 말했다.노동자들은 다시 경남도청 정문으로 와서 완전한 형태의 천막이 아닌 '그늘막'을 설치했다. 창원시 의창구청 측은 그늘막이나 천막을 설치하면 철거를 하겠다고 계도하고 있다.집회에서 강순영 마트노조 경남본부장은 "9월 3일 홈플러스는 임대인과 협상이 결렬됐다며 전국 15개 점포를 연대 폐점할 계획을 일방적으로 발표했다. 그러나 확인 결과, 대주주 MBK가 임대료 삭감안을 일방적으로 제시하고 성실한 협의조차 진행하지 않은 채 협상을 중단시킨 것으로 드러났다"라고 말했다.강 본부장은 "MBK는 회생절차 이후 실질적 자구 노력 없이 회사를 더욱 부실화시키고 순차적 대규모 점포 폐점이라는 손 쉬운 방식으로 사실상 청산을 시도하고 있는 것이다"라며 "우리는 이번 15개 점포 폐점에 이어 자산 매장의 매각 등 추가 폐점이 이어질 것이라 판단한다. 이는 기업의 존속 가능성을 스스로 포기한 형태로, 사실상 청산절차로의 전환을 목적으로 한 무리한 구조조정이다. 수천 명의 노동자와 입점업주, 지역 상권 붕괴를 초래할 것으로 예상한다"라고 말했다.이어 강 본부장은 "홈플러스는 사회적 기반시설이다. 청산이 아니라 자구 노력을 통해 회생절차 정상화에 나서고, 점포 폐점이 아니라 고용과 영업망 유지, 공공성과 지속가능성을 기반으로 정상화시킬 것을 강력히 요구한다"라고 말했다. 그는 "회사는 팔 수 있어도 노동자의 삶은 절대 팔 수 없다. 회생이 아닌 청산으로 가는 홈플러스 15개 점포 폐점 발표를 절대 용납할 수 없기에 우리는 총궐기 투쟁을 선포하고, 지금 이 시간부터 도청 앞에서 농성을 진행한다"라고 강조했다.강순영 본부장은 "우리의 요구는 분명하다. 법원은 15개 점포 폐점 무효를 선언하고 책임을 다하라. MBK는 더 이상 홈플러스를 훼손하지 말고 정상화에 나서라, 정부와 정치권은 공적 책임을 다하고 회생 절차 정상화를 위해 즉각 개입하라"라고 제시했다.집회에서 김은형 민주노총 경남본부장은 "어제 매장에 갔다가 마트노조 간부를 만나 이야기를 나누었다. 지금 당장 우리 지역 동지들에게 닥친 일이라 할 수 없지만, 매각도 진전이 없고, MBK 청문회 약속이 이행되지 않은 채 쏟아지는 기사 속에 마트 동지들은 마치 하루살이 마냥 불안, 초조할 거란 생각이 들었다. 마음이 복잡하고 아팠다"라고 말했다.김 본부장은 "일이 이 지경으로 흐른 지가 언제인데 도대체 정치권은 왜 약속을 지키지 않나. 이재명 대통령의 약속은 어디로 갔는지 시간만 보내고 있다"라며 "정상인 나라를 만들자. 그 한겨울 밤낮을 가리지 않고 투쟁해 왔건만, 누구도 차별받지 않고 자유롭고 행복하게 살 권리가 보장된 나라는 허공의 외침이 되었다"라고 호소했다.그는 "하루 하루 피가 바짝바짝 말라가는 마트 노동자들과 입점 자영업자와 지역민들의 발버둥과 아우성이 진정 정치, 경, 검에게는 들리지 않는가"라며 "아직 여름이 끝나지 않고 폭염이 이어지는 가운데 마트 동지들이 천막농성에 돌입하는 광경에 피가 거꾸로 쏟구치는 심정이다. 동지들은 어떻겠는가"라고 말했다.김은형 본부장은 "정부가 주도해서 온전한 인수합병 성사가 되도록 반드시 투쟁 승리해야 한다"라며 "우리에게 일터는 밥줄, 바로 생명줄이다. 반드시 지켜내어 우리의 생명줄도, 지역경제도 우리 손으로 지켜내야 한다"라고 호소했다.마트노조는 오는 13일 홈플러스 지키기를 위해 총궐기 투쟁한다.