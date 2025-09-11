나이트클럽에 간 부부, 야광팔찌 왜 주나 했더니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲커플 방문시 손목에 채워주는 야광팔찌, 이것은 부킹을 하지 않는다는 의미다. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲부부가 함께한 나이트클럽 ⓒ 김지영 관련사진보기

"이런 나이트클럽 어때?"

"어떤 스타일?"

"흡연 금지고, 음료수도 팔고, 아이들도 입장 가능하고, 가족 전용 나이트클럽."

"키즈카페보다는 재미겠네."

※ 나이트클럽 초보들을 위한 팁

나이트클럽에 처음 가는 사람들에게 몇 가지 팁을 전하고 싶다. 운동화, 신어도 무방하다. 오히려 오래 서 있거나 춤출 때 더 편하다. 화장을 해도 되고, 안 해도 된다. 어차피 덥고 땀 나서 금방 지워진다. 커플로 방문한다면 반드시 입장할 때 커플임을 밝혀야 한다. 야광 팔찌를 받아야 '부킹'을 피할 수 있다. 가장 중요한 것은 '즐길 마음'이다. 옷차림 따위, 춤 실력 따위 신경 쓰지 않아도 된다. 어설프게라도 음악에 몸을 맡기면 그 순간이 가장 즐겁다. 이것만으로도 충분히 행복하다. 혹시나 불편한 상황이 생기면 직원에게 바로 도움을 요청할 수 있으니 너무 걱정하지 않아도 된다.

큰사진보기 ▲나이트클럽에 방문한 부부 ⓒ 김지영 관련사진보기

무척 떨렸다. 입장 거부를 당하지는 않을까? 남편과 나는 문 앞을 지나치듯 서성이며 한참을 왔다리갔다리 했다.걱정도 팔자라더니만, 우리의 걱정은 기우에 불과했다. 문 입구에서부터 직원들은 VIP 대접하듯 우리를 반갑게 맞아주었다. 또한 입장과 동시에 손목에는 야광팔찌를 채워주었다. 이것은 어둠 속에서 커플임을 증명하는 팔찌로, 일명 '부킹'을 하지 않는다는 의미였다. 우리가 들어선 곳은 다름 아닌 나이트클럽.지난 주말, 우리 부부가 나이트클럽에 가기로 결심한 계기는 단순했다. 일상의 반복에 지치다 보니, 매일 똑같은 하루를 보내는 게 불현듯 심심하게 느껴졌다. 더 나이 들기 전 평소와는 다른 주말을 보내고 싶었다. 우리 부부가 한번도 해보지 못한 것!하지만 막상 나이트클럽을 가겠다고 하니 주변의 반응은 그리 긍정적이지 않았다. "부부는 입장 안 될 걸?", "옷을 화려하게 입어야 돼", "거기는 노는 사람들만 가는 곳이야" 등등, 나이트클럽에 대한 온갖 편견과 두려움이 쏟아졌다.우리도 사실 걱정이 많았다. 남편은 평소보다 더 신경 써서 옷을 골랐고, 나는 평소 신지도 않는 7cm 힐을 신었다. 거울 앞에서 옷을 두세 번이나 갈아입고, 평소보다 짙은 립스틱도 발랐다. 까짓 거! 남편이랑 춤 추러 가는데 뭔 일이 생기겠어?다행스럽게도 우리가 방문한 나이트클럽은 20대는 아예 입장이 불가능한 곳이었다. 주변을 둘러보니 화려한 옷차림이나 진한 화장, 번쩍이는 액세서리는 찾아볼 수 없었다. 대부분 평범한 사람들이었다. 남자끼리 온 무리도 있었고, 여자끼리 온 무리도 있었으며, 커플로 온 사람들도 있었다.거울 앞에서 치장하는 데 시간을 들였던 내 모습이 우스울 정도로, 사람들의 옷차림은 아주 단순했다. 가지런하고 정돈된 정장 차림도 있었지만 운동화나 청바지, '츄리닝' 등 평범한 차림도 많았다. 그저 길을 걷다 마주치는 평범한 이웃들이었다. 우리의 걱정이 지나쳤다는 사실에 저절로 웃음이 나왔다.쿵쾅쿵쾅 스피커를 통해 흘러 나오는 음악은 내 심장 박동보다 더 컸다. 남편의 말소리가 잘 들리지 않아 그의 목소리를 듣기 위해 가까이 몸을 기대고, 귀를 그의 입 쪽으로 향했다. 이상하게도, 연애하던 시절로 돌아간 듯한 기분이 들었다. 처음엔 어색해서 애꿎은 맥주 잔만 만지작 댔다.남편도 마찬가지였다. 우리는 서로 눈치만 봤다. 그런데 어느 순간, 학창시절 유행하던 노래가 흘러나오자 우리의 어깨는 저절로 들썩였다. 무대로 나가 어설프지만 신나게 춤을 추었다. 우리와 동년배로 보이는 이들이, 하이라이트 부분에서 목청껏 노래를 따라 불렀다. 그곳엔 '잘 추는 춤'이 아니라 '즐기는 춤'들만 있었다.그들 중 내 시선을 사로잡은 여성 무리가 있었다. 운동화와 슬리퍼, 청바지와 반바지, 뱃살을 가리는 펑퍼짐한 티셔츠를 입고 있었다. 누가 봐도 누군가를 유혹하러 온 모습은 아니었다. 흔히 나이트클럽을 불건전한 곳으로 생각하니, 나도 모르게 그런 선입견이 들었던 것은 어쩔 수 없나보다.그날 밤, 그들은 자신들끼리 동그랗게 무리지어 신나게 춤을 췄다. 느린 음악이 나오면 자리로 돌아가 맥주로 목을 축이며 수다를 떨었고, 웨이터가 다가오면 손짓으로 거절했다. 그녀들의 일상이 보이는 순간이었다. 어린 아이를 육아 하느라, 혹은 사춘기 아이와 씨름 하느라 지쳤던 시간들. 그런 일상에서 잠시 벗어나 자유를 느끼고 싶어서 이곳에 온 것이 아닐까 하는 생각이 들었다.우리나라는 외국처럼 파티 문화가 활성화되어 있지 않다. 외국에서는 주말 저녁이면 집에서 간단한 칵테일 파티를 열고, 이웃이나 친구들을 초대해 담소를 나누곤 한다. 거실이나 뒷마당에 삼삼오오 모여 선 채로 칵테일 잔을 기울이고, 아이들은 어른들 사이를 자유롭게 오가며 뛰어논다.어른들은 자연스럽게 대화를 나누고, 아이들은 그 속에서 어울리며 파티 문화를 몸소 경험한다. 파티는 특별한 날이 아니라 일상 속의 한 부분이 되어 모두 함께 어울리는 소중한 시간이라는 걸 알려주듯 말이다.그러나 우리에게 파티 문화란 아직 부자연스럽다. 대부분 파티라고 하면 술집이나 노래방을 떠올리는 게 전부다. 어쩌면 '파티'라는 단어 자체가 우리 사회에서는 여전히 낯설고, 때로는 부정적인 이미지로 받아 들여지기 때문인지도 모른다. 그런 이유로 나이트클럽 역시 음지 문화로 치부 되는 건 아닐까?나 역시 나이트클럽에 대한 편견은 여전했지만, 남편과 실제로 방문해보니 누군가에게는 스트레스 해소 장소일 수 있겠다는 게 솔직한 마음이다. 어쩌면 우리에게 필요한 것은 파티 문화 자체가 아니라, 일상에서 벗어나 서로를 위로하고 격려할 수 있는 그런 공간과 시간이 아닐까 하는 생각 말이다.집으로 돌아오는 자동차 안에서 우리 부부가 나눈 대화다. 시끄러운 음악과 화려한 조명 속에서 엄마, 아빠가 춤추고 아이들도 함께 춤추는 모습을 생각해 보자. 상상만으로도 즐거운 가족 전용 나이트클럽이 아닐까. 평범한 사람들이 평범하게 즐기는 공간, 누구나 자유롭게 즐길 수 있는 공간이라면 얼마나 좋을까.이런 공간이 생긴다면, 가족 모두가 일상에서 벗어나 함께 웃고, 추억을 쌓을 수 있을 것이다. 파티는 특별한 사람만이 즐기는 것이 아니라, 우리 모두의 자연스러운 일상이 될 수 있지 않을까? 나의 수다는 멈추지 않았다.우리 부부는 또 한 번 방문해보자고 약속을 했다. 그 날이 언제일지 모르겠으나, 함께 웃을 수 있는 시간이 벌써 기대된다. 아마 집에서 요리를 하며 호박을 썰 때마다, 그날의 기억이 떠올라 나도 모르게 주방에서 미소 짓게 될 날이 더 많아질 것 같다.