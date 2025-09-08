국방부, 합참차장에 권대원 육군 중장 임명

큰사진보기 ▲권대원 신임 합참차장 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

국방부가 진영승 합동참모의장(공군 대장) 지명에 따른 후속 조치로 권대원 육군 중장을 합동참모차장에 임명했다.국방부는 "9월 8일부로 합동참모차장을 정진팔 육군 중장에서 권대원 육군 중장으로 교체했다"라고 밝혔다.권 중장(학군 30기)은 지상작전사령부 참모장, 합참 민군작전부장, 39단장 등을 역임한 합동작전 및 위기관리 전문가로서 합참의장을 보좌해 군심을 결집할 역량을 갖췄다고 국방부는 전했다.앞서 정부는 지난 1일 합참의장에 진영승 전략사령관(공사 39기)을 내정한 바 있다.합참의장은 주로 육군 대장이 맡던 자리로, 공군 출신이 합참의장에 내정된 것은 지난 2020년 9월 원인철 의장 이후 약 5년 만이다. 또 전임 합참의장은 해군 출신인 김명수 대장이어서 사상 처음으로 비육군 출신이 연속으로 합참의장에 내정되는 기록을 세웠다.진영승 후보자는 현재 국회 인사청문회를 앞두고 있다. 이경호 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 합참차장 인사를 먼저 단행한 배경에 대해 "군 수뇌부 인사의 후속조치로 먼저 조치할 필요가 있다고 판단했다"라고 설명했다.