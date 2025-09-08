과거 임금님 치료했던 길, 오늘날 시민의 힐링 공간으로

올해부터 ‘오르GO 함양’ 산악완등인증사업이 시작되면서 산악 관광이 주목받고 있다. 산은 오랫동안 지역 주민의 삶과 함께해 온 생활 터전이자, 동시에 외부 관광객들에게는 새로운 체험과 매력을 제공하는 공간이다. 최근 들어 각 지역에서는 산을 단순한 등산의 무대로만 두지 않고, 다양한 관광 자원과 연계해 새로운 가치를 만들어내려는 시도를 활발히 이어가고 있다. 이러한 움직임은 지역 경제와 공동체 활성화로 이어지는 흐름 속에서 점차 확대되는 추세다. 본지는 이번 기획을 통해 산을 활용한 전국 각지의 다양한 사례를 소개하고자 한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민·최경인)에도 실렸습니다.

충청북도 보은군 속리산면에 자리한 속리산은 백두대간의 한 줄기이자 호서 지방을 대표하는 명산이다. 속리산은 충북 보은군과 괴산군, 경북 상주시의 경계에 걸쳐 있으며, 이름 그대로 세속의 일을 떠난다는 뜻을 담고 있다. 예로부터 산세가 장중하고 고찰과 명승지가 어우러져 많은 이들의 발길을 끌어왔다. 특히 산자락에 자리한 법주사는 호서 지방에서 가장 큰 사찰이다. 사적 및 명승 제4호로 지정돼 있으며, 팔상전과 철당간, 석련지 등 수많은 문화재를 간직해 역사적 가치가 높다.속리산은 조선 제7대 임금 세조와도 깊은 인연을 간직한다. 세조가 속리산을 오가며 남긴 발자취와 설화는 지금까지 전해지고 있다. 세조가 속리산으로 오는 도중 넘었던 말티고개, 왕의 가마가 지나갈 때 행차를 도와 벼슬을 받았다는 정이품송, 세조를 호송하던 관군들이 진을 쳤던 진터, 책을 읽던 문장대, 병을 치료한 목욕소 등 곳곳에 얽힌 이야기가 속리산의 역사적 상징성을 더한다.이러한 전승을 바탕으로 조성된 길이 바로 '세조길'이다. 세조가 병환 중 법주사를 찾아 치료와 불공을 드렸다는 기록에 따라, 세조가 가마를 타고 오갔던 길을 현대적으로 재현한 것이 현재의 세조길이다. 보은군과 국립공원공단 속리산사무소가 함께 추진해 2016년 조성한 세조길은 단순한 탐방로를 넘어 역사와 문화, 자연을 함께 체험할 수 있는 힐링형 길로 자리매김했다. 특히 장애인과 노약자 등 보행 약자도 쉽게 걸을 수 있도록 무장애 탐방로 개념을 도입해 포용적인 설계가 이루어졌다.속리산 세조길은 세조가 직접 걸었다고 전해지는 법주사 일주문에서 세심정까지 이어지는 2.4km의 숲길로, 남녀노소 누구나 쉽게 걸을 수 있는 힐링 산책로다. 경사가 완만해 부담 없이 걸을 수 있고, 일부 구간은 휠체어나 유모차도 이용 가능하다. 탐방로에는 저수지, 숲길, 목욕소, 세심정, 복천암 등 주요 포인트가 이어져 있어 단순히 걷는 길이 아니라 역사와 설화를 되새기며 자연의 아름다움을 만끽할 수 있다. 가을에는 단풍이 계곡과 숲을 붉게 물들이고, 여름에는 시원한 계류가 더위를 식혀 계절마다 색다른 매력을 선사한다. 세조길을 거닐다 보면 길 곳곳에 세조와 관련된 역사적 의미를 설명하는 나무간판들이 세워져 있어, 탐방객들이 걸음을 옮기며 자연스럽게 세조길의 유래와 이야기를 접할 수 있다.국립공원공단 속리산사무소는 세조길을 중심으로 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 숲해설사와 함께 걷는 '세조길로 떠나는 자연이야기' 프로그램은 숲 생태와 세조의 이야기를 접목해 탐방객의 이해를 돕는다. 최근에는 친환경 관광을 위한 '저탄소 바우처 도시락' 시범 사업도 시작했다. 예약 탐방객에게 친환경 도시락을 제공해 쓰레기를 줄이고 녹색 소비를 유도하는 프로그램으로, 세조길 탐방과 결합해 좋은 반응을 얻고 있다.세조길의 인기는 수치로도 확인된다. 국립공원공단 속리산사무소에 따르면 지난해 속리산을 찾은 126만4000명 가운데 82만6000명(65.3%)이 법주사지구를 방문한 것으로 집계됐다. 이는 전체 탐방객의 3분의 2에 달하는 수치로, 법주사와 세조길이 속리산 관광의 핵심 코스로 자리 잡았음을 보여준다. 특히 문화재관람료 폐지와 세조길이 '명품숲길'로 알려지면서 탐방객 수가 크게 늘어난 것으로 분석된다.세조길의 매력은 탐방로에만 머물지 않는다. 속리산 주차장에서 법주사와 세조길로 이어지는 입구에는 활기찬 식당가가 형성돼 있다. 이 거리는 속리산을 찾는 이들에게 첫인상을 남기는 관문 역할을 한다. 산채비빔밥, 도토리묵, 올갱이국밥, 능이버섯백숙 등 향토음식을 맛볼 수 있으며, 보은 특산품인 대추, 곶감, 사과를 판매하는 상점도 즐비하다. 일부 식당은 전통 기와집 분위기를 간직해 옛 장터의 정취를 풍기고, 성수기에는 관광객들로 북적인다. 탐방객들은 "산행 전후로 허기를 달래고 현지 음식을 맛볼 수 있어 특별하다"고 입을 모은다.보은군은 세조길과 법주사, 말티재 일대를 하나의 체류형 관광거점으로 발전시키기 위해 다양한 계획을 추진하고 있다. 속리산 솔빛 워케이션센터를 조성해 공유오피스·세미나실·힐링공원 등을 갖춘 복합공간으로 활용할 예정이며, 산림치유·체험을 중심으로 한 힐링 아카데미 단지도 2027년 완공을 목표로 건립이 진행 중이다. 이와 함께 국립공원공단은 세조길 탐방 프로그램을 상시 운영하며, 친환경·저탄소 여행 문화를 확산시키는 시범사업을 확대할 계획이다. 주민들 역시 속리산 진입로 가로수 교체와 경관 개선을 요구하며, 관광의 첫인상을 높이려는 노력이 이어지고 있다. 앞으로 영동-보은-오창 고속도로 개통이 현실화되면 접근성도 크게 강화돼 관광 수요는 더욱 늘어날 전망이다.속리산 세조길은 과거 임금의 발자취가 깃든 역사적 길이자 오늘날 국민 누구나 걸으며 치유와 휴식을 얻을 수 있는 열린 공간이다. 자연과 역사가 함께 숨 쉬는 세조길은 보은군의 다양한 관광개발 계획과 맞물려 걷는 명소를 넘어 머무는 힐링 허브로 성장하고 있다. 충북 보은을 대표하는 관광지로서 세조길의 가치는 앞으로 더욱 높아질 것으로 주목받고 있다.이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원 받았습니다.