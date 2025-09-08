농림부, '골드바 지급' 서울 중앙농협에 칼 빼들었다

골드바 지급, 무료 해외여행 등 김충기 조합장의 선거공약 이행이 문제가 된 서울 중앙농협이 결국 농림축산식품부와 농협중앙회의 감사를 받는다.
농림축산식품부 농업금융정책과의 한 관계자는 8일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "다음 달(10월) 중에 서울 중앙농협을 감사하는 것으로 농협중앙회와 협의했다"라며 "농협 조감처(조합감사위원회 사무처)가 감사를 수행할 예정인데, 농림부에서 같이 나갈지는 아직 정해지지 않았다"라고 말했다.
현직 조합원도 "농림부에서 10월 중순경에 서울 중앙농협을 감사하기로 했다는 얘기를 전해주었다"라며 "정확한 날짜는 이번 달(9월) 말에나 알 수 있을 것 같다"라고 말했다. 그는 "오는 10월 농림부 국정감사에서 한 여당 의원이 서울 중앙농협 건에 대해 직접 질의할 것이라고 들었다"라고 덧붙였다.
앞서 지난 7월 10일 서울 중앙농협 조합원 13명은 세종로 청사에 위치한 농림축산식품부를 찾아 '35억 원 골드바 구입한 내역 밝혀라', '해외 선진지 견학 100% 무료 실시 타당성 감사하라' 등의 피켓을 들고 시위를 벌인 뒤 농림축산식품부 농업금융정책과에 '특별감사 요청서'를 제출했다. 이들이 제출한 특별감사 요청서에는 골드바 구입(35억 원) 내역, 무료 해외여행 실시 타당성뿐만 아니라 부동산 과다 구입(901억여 원), 서울 중앙농협 본점 내 하나로마트 시설 비용 과다 지출(34억 원), 수십 억원의 지점 시설 교체 비용, 불투명한 회의비와 업무추진비 등도 포함돼 있었다.
이에 농림축산식품부는 지난 8월 4일 특별감사 청구서를 제출한 일부 조합원들에게 보낸 '민원 처리결과 안내' 공문을 통해 "서울 중앙농협의 업무추진비 집행, 사업 타당성 등에 대하여 감사가 추진될 수 있도록 농협중앙회와 협의하는 한편, 중앙선거관리위원회, 농협중앙회 등 감독기관과 협의하여 경비 등 예산집행에 대한 적절한 지도·감독 방안을 마련할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝힌 바 있다.
'골드바 지급-무료 해외여행' 예산 모두 '업무추진비'로 처리… "농협 회계감사상 큰 문제"
조합장 연임을 노리던 김충기 현 조합장은 지난 2023년 조합장 선거에서 "금뱃지, 금열쇠, 금두꺼비(각 5돈 합계 15돈) 증정과 해외선진지 견학 100% 무료 실시"를 선거공약으로 내세웠다. 당시 금시세가 1g당 8만 원 정도였다는 사실을 헤아리면 김충기 후보가 약속한 15돈(1돈은 3.75g)은 450만 원 수준이다. 결국 김 후보가 156표라는 큰 표 차이로 당선됐다. 이렇게 큰 표 차이로 당선된 데에는 '금 15돈 증정, 무료 해외여행 실시' 등 김 후보의 통큰 선거공약이 영향을 미쳤다는 게 중론이다.
김충기 조합장은 연임에 성공한 이후 선거 때 약속한 '금 15돈 증정, 무료 해외여행 실시'를 실제로 이행했다. '금 15돈' 증정이 '골드바 지급'으로 바뀌었을 뿐이다. 1200여 명의 조합원과 160여 명의 직원들에게 지급한 골드바 구입에는 35억 원의 조합예산이 들어갔다. 또한 현재 조합원들을 대상으로 미국과 유럽, 일본 등으로 무료 해외여행을 보내왔는데 여기에는 총 50억 원 정도가 들 것으로 추정된다. 한편 <오마이뉴스> 연속보도 이후 '무료 해외여행'은 중단된 것으로 알려졌다.
문제는 '금 15돈 증정, 무료 해외여행 실시'를 약속하고, 이를 이행한 것이 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률'을 위반했을 가능성이 크다는 점이다. '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률' 제58조(매수 및 이해유도죄) 제1호 따르면, 선거운동을 목적으로 선거인이나 그의 가족 등에게 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(公私)의 직을 제공하거나 제공의 의사를 표하거나 제공을 약속하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다. 같은 법 제35조(기부행위 제한) 제5항에 따르면, 지역농협 조합장은 재임 중에 기부행위('선거인 등을 대상으로 금전·물품 또는 그밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위')를 할 수 없고, 이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다. 결국 김충기 조합장이 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률' 제58조와 제35조를 위반했을 가능성이 큰 셈이다.
또한 골드바 구입 비용에 대한 회계처리도 심각한 문제다. 조합원들에게 쓰는 비용은 '교육지원사업비' 항목으로 회계처리해야 하지만, 서울 중앙농협은 골드바 구입 비용와 무료 해외여행 비용을 '업무추진비'로 처리했다. 실제로 <오마이뉴스>가 입수한 서울 중앙농협의 '사업계획 및 수지예산서'(2024년도와 2025년년도)에 따르면, '행운의 농협 금뱃지'에 각각 10억 원과 25억 원, '국내외 선진지 견학 미참여 조합원 지원'과 '농업생산·유통 (국회) 선진지 견학 및 기타)에 각각 2억 원과 17억 원을 지급한다고 돼 있는데, 둘 다 '업무추진비' 항목으로 처리돼 있다.
서울 중앙농협의 내부사정을 잘 아는 한 관계자는 "농협은 회계법상 조합원 관련비용은 교육지원비로 처리하고 비과세를 받는 반면, 업무추진비는 예금 대출 등의 사업과 관련된 비용으로 과세된다"라며 "골드바 구입 비용 35억 원을 규정상 처리할 비목(費目, 비용 지출의 내역을 밝힌 항목)이 없으니 세금문제 등이 있는데도 불구하고 억지로 업무추진비로 집행한 것인데 이는 농협 회계감사상 큰 문제다"라고 지적했다.
이 관계자는 "(조합장 선거가 끝난 직후인) 2024년 25억 원(골드바 구입 비용)을 지급한다고 했는데 2025년에 추가경정으로 10억 원을 더 잡았다"라며 "원래 공약도 잘못됐지만, 신규조합원과 직원 160명의 몫까지 줄려니 예산이 부족했던 것으로 보인다"고 설명했다.
현직 조합원인 A씨는 "해외여행은 (김충기 조합장이 처음 당선된 이후인) 2019년부터 시작됐고, 코로나19로 인해 2년간 쉬었다가 2023년부터 다시 시작됐다"라며 "매년 10~13회, 매회 20~30명씩 해외여행을 보냈다"라고 전했다. 이어 "2025년 5월 말 현재 서울시내 12개 단위조합 중 영업이익이 제일 낮다"라고 꼬집었다.
'Since 1972~2024 중앙농협' 골드바 지급… 중앙농협 측 "적법하게 지급" 주장
한편 서울 중앙농협은 올 1월과 2월에 걸쳐 '금뱃지, 금열쇠, 금두꺼비' 대신 'Since 1972~2024 중앙농협'이라는 문구가 새겨진 골드바를 조합원들에게 지급했다. 또한 서울 중앙농협의 무료 해외여행을 진행하는 여행사로 서울 양천구에 있는 '투투항공여행사'가 선정됐는데 공개입찰이 아닌 수의계약을 통해 여행사 지정이 이루어진 것으로 알려졌다.
서울 중앙농협측은 골드바 지급과 무료 해외여행 실시가 사업계획에 반영돼 총회에서 의결됐기 때문에 적법하다는 의견을 내놓고 있다.
[관련기사]
- 금배지, 금열쇠, 금두꺼비...금 15돈 내걸고 당선된 농협조합장
https://omn.kr/2cvkh
- '금 15돈 선거공약', 골드바로 돌아왔다
https://omn.kr/2dege
- '골드바' 이어 '공짜 해외여행'에 50억 원?...어느 농협조합장의 공약 이행
https://omn.kr/2e0mg
- 서울 중앙농협 조합원들이 농림부에서 피켓시위 벌인 이유
https://omn.kr/2eihr
- 조합장 35억원 써서 골드바 뿌렸는데...농협중앙회는 '직무유기'
https://omn.kr/2et2p