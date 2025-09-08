돈사 악취 나던 곳이 '민원 0건'으로... 이 공무원 덕분입니다

"시골이 도시보다 더럽다"는 말은 편견이 아니라 현실에서 비롯된다. 농촌은 공공 상·하수도 인프라가 취약하고 주거지 인근에 축사가 밀집해 악취와 수질오염이 반복된다. 주간함양은 함양군과 유사한 조건의 국내외 지역을 취재해 해결책을 찾고, 해법을 모색하고자 한다.

큰사진보기 ▲당진시 기후환경과 생활환경지도팀 김준룡 팀장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

"한 번은 대규모 돼지를 키우는 돈사에 들어가려 했는데 방역이 되지 않으면 들어갈 수 없다고 했어요. 그래서 한겨울에 찬물 샤워까지 하고 방역복을 착용한 뒤 내부에 들어가 단속했죠. 대부분의 지자체 공무원들은 축사 인근에서만 문제를 확인하려 하지만, 저는 반드시 내부에 들어가 직접 보고 판단합니다. 그래야 정확한 문제점을 파악할 수 있습니다."

큰사진보기 ▲당진시 기후환경과 생활환경지도팀 김준룡 팀장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"악취가 발생하는 지역에 포집기를 일주일 정도 상주시켜 관찰합니다. 알람이 울리면 저기압과 바람 방향 등을 확인하고 가장 심각한 때 포집하죠. 기준치를 초과하면 행정처분을 내리고, 포집된 냄새를 맡아 희석됐다고 판단되면 시료를 버리고 다시 채취합니다. 이렇게 집요하게 하면 결국 문제는 드러나게 됩니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양(김경민·곽영군)에도 실렸습니다.

<글 싣는 순서>(1)국내 농촌 환경 개선 방향은?(2)상습 악취 지역에서 '민원 0건'으로(3)더욱 엄격해진 제주도 개인하수처리시설(4)일본은 이렇게 해결했다(5)도심과 축사가 이렇게 가까운데, 냄새는?(6)한국에 없는 <악취 자격증>충청남도 당진시 순성면 일대 돈사는 과거 악취 문제로 매년 주민들의 민원이 끊이지 않았다. 그러나 2020년부터 액비 순환 시스템, 축사시설 현대화, 악취 세정탑 등 근본적인 축산 환경 개선 사업을 추진하면서 2023년 '민원 0'건을 기록하는 성과를 가져왔다. 이는 축산농가들이 실질적인 개선 조치를 취함으로써 주민 불편을 해소한 대표적인 사례로 전국적인 주목을 받고 있다.이 과정에서 당진시 기후환경과 생활환경지도팀 김준룡 팀장의 집요한 관심과 노력이 큰 역할을 했다. 주민들은 그를 두고 "공무원 한 명이 바뀌면 당진시 전체가 바뀐다"는 말에 가장 잘 어울리는 인물로 꼽는다. 실제로 그는 축사 악취 문제 해결의 전문가로 소문이 자자하다.김 팀장은 13년간 축사 악취 업무를 맡아왔다. 사람 분뇨 4년, 가축 분뇨 9년을 포함해 오랜 기간 환경 민원을 다뤄왔으며, 주민들이 일상에서 겪는 악취 문제 해결에 힘써왔다. 그는 "공무원이 직접 민원이 발생하는 지역을 자주 방문해야 주민들이 겪는 고통을 공감할 수 있다"며 "아이들이 어릴 때, 퇴근 후 집에 오면 제 몸에서 화장실 냄새가 난다며 피할 정도로 현장을 자주 다녔다"고 회상했다.축사 악취의 근본적인 해결책은 시설 현대화다. 노후된 시설이 개선되고 분뇨 처리 시설이 밀폐되면 확실하게 악취는 저감된다. 다만 막대한 예산 부담이 농가들의 발목을 잡는다. 이에 당진시는 조례까지 개정하며 돈사 현대화 지원에 앞장섰다.김 팀장은 "당진시 농가들이 현대화 시설에 투자한 비용만 해도 대략 1000억 원에 이른다"며 "지금까지 잘 운영해 온 돈사를 현대화 시설로 개선하라고 하면 쉽게 수긍하기 어렵다"고 말했다. 그는 2018년 환경위생과로 발령받으며 축산정책과, 건축과 등 관련 부서와 적극 협업해 문제 해결에 나섰다.축산농가 교육을 함께 진행하고, 환경과 주관 회의와 공문 발송으로 농가 참여율을 높였으며, 축산과 주관 회의에도 직접 참석해 악취 저감 및 시설개선을 독려했다. 또한 가축분뇨 배출시설 현대화 사업장에는 보조금을 우선지원, 농가가 자발적으로 개선에 나설 수 있는 여건을 마련했다. 민원 발생 사업장은 여러 부서가 합동 지도·점검에 나서 심층적인 문제를 파악했다.그는 "민원이 발생하면 축산과와 함께 단속했다. 농민들은 보조금 지원을 담당하는 축산과를 선호한다. 성격이 다른 두 부서가 함께 움직이며 문제 해결 방안을 찾았다"고 말했다.실제로 당진시는 가축분뇨 배출·처리시설 설치 기준 지침(전국 최초 제정 2020. 2)을 제정해, 현대화 시설로 전환하는 농가에는 시설 면적을 기존보다 30% 확충할 수 있는 혜택을 제공했다. 게다가 축종별 악취 발생원인 및 배출시설·처리시설 설치기준 마련 및 신축 및 현대화 대상 사업장 악취공법을 의무 적용했으며 특히 축사 권리·승계시 주민갈등 해소를 위한 행정기관 주도 축주와 주민간 축사 시설개선에 대한 단기 및 중장기 개선에 대한 공증으로 신뢰도를 높였다. 김 팀장은 "축사 현대화를 위해서는 반드시 메리트가 있어야 한다. 연 매출이 2억 원 수준인 돈사에 그 이상의 투자 비용을 요구하는 것은 설득력이 떨어진다"며 혜택의 필요성을 강조했다.악취 포집기는 바람의 방향에 따라 결과가 달라진다. 사람이 맡으면 심각할 수준이어도, 포집기는 깨끗한 공기만 채취할 때가 있다. 김 팀장은 "바람은 뱀처럼 움직인다. 포집기가 작동하는 순간 바람이 흩어져 깨끗한 공기가 들어오면 오히려 문제가 없다는 결과가 나오기도 한다"고 설명했다. 이 때문에 그는 반드시 돈사 내부로 들어가 문제를 확인했다.현대화 시설을 갖춘 돈사에서도 악취 민원이 발생하는 경우가 있다. 김 팀장은 "수억 원을 들여 지은 신축 돈사에서도 악취가 발생하는 경우가 많다"며 "직접 들어가 보면 운영을 잘못했거나, 허가 조건과 다르게 관리하는 사례가 70~80%에 이른다"고 지적했다. 그는 "악취 문제는 단순히 냄새 차원이 아니라 시설 운영과 관리 전반을 함께 공부해야 한다. 액비 색만 보아도 정상적인 운영 여부를 판가름할 수 있을 정도다. 단순히 포집기로 측정해 과태료를 부과하는 방식보다는 근본적 문제 해결이 우선이다. 그러려면 담당 공무원이 공부를 많이 해야 한다"고 강조했다.김 팀장은 공무원 업무의 연속성 부족도 문제로 꼽았다. 그는 "지자체 공무원들은 보통 1~2년마다 부서가 바뀐다"며 "악취 문제처럼 전문성과 연속성이 필요한 업무는 인사 순환으로는 한계가 있다"고 말했다. 특히 가축 분뇨 업무는 기피 부서로 꼽혀 잔류를 희망하는 직원도 적다. 그가 9년간 가축 분뇨 업무를 맡을 수 있었던 이유에 대해 "업무 적성이 맞기도 하지만, 혐오스러운 것에 둔감한 성격 덕도 있는 것 같다. 과거 구제역 때도 큰 어려움이 없었다"고 말했다.현재 함양군 등 다른 지자체는 민원이 발생하면 과태료를 부과하는 수준에 그친다. 그러나 당진시는 환경과와 축산과 협업으로 행정처분을 받은 농가에는 6개월에서 최대 1년간 보조금을 지원하지 않았다. 김 팀장은 "민원이 발생해 과태료를 받은 농가에 보조금을 주는 건 상식적으로 맞지 않다"며 "시설을 잘 운영하는 농가를 우선 지원하고, 민원이 발생한 농가는 보조금 우선순위에서 배제했다"고 설명했다.당진시가 보유한 악취포집기는 단 2대, 한 대당 1억 원이 넘는 고가 장비다. 김 팀장은 이를 효율적으로 관리했다. 한 대는 악취 다발 지역에 상주시키고, 전기가 부족하면 민원인의 협조를 구해 전기를 끌어왔다. 보통 기압이 낮아지는 저녁에 악취가 심각했다. 포집기가 휴대전화와 연동돼 알람이 울리면 그는 즉시 현장으로 달려갔다.가축사육제한 규정이 강화되면서 새로 축사 허가를 받는 건 갈수록 어렵다. 그러나 세대 교체로 2세들이 가업을 이어받는 경우가 늘고 있어 김 팀장은 현대화 시설을 '다음 세대를 위한 투자'라고 설득하고 있다. 그는 충남도의 저금리 융자 제도와, 조례 개정을 통한 시설 면적 30% 확충 총 130% 증축을 허용을 제안했다. 김 팀장은 "땅이 부족하거나 건폐율이 나오지 않으면 기존 부지와 가까운 곳에 20~30% 증축이 가능하도록 조치했다"고 설명했다.또한 건축과와 협업해 신축 과정에서도 기존 축사를 전부 철거하지 않고 부분 철거 방식으로 운영해, 새 시설이 완공되기 전까지 돼지를 계속 사육할 수 있도록 했다. 김준룡 팀장은 "막대한 예산이 부담스러운 농가를 위해 대안을 찾는 것이 행정의 역할"이라고 강조했다.*이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.