'노동자가 곧 예수'… 평전으로 되살아난 뜨거운 삶

큰사진보기 ▲핍박받는 민중의 벗이자 길 잃은 민중의 등대였던 정진동 목사의 일대기를 조명한 평전, <정진동, 공동체를 꿈꾸다>(고두미)가 출간됐다. ⓒ 고두미 관련사진보기

"'노동자가 예수다'라고 외치셨습니다." (김재수 추모사업회장)

"정진동 목사는 노동자들에게서 예수를 보았습니다." (도종환 시인)

큰사진보기 ▲지난 2007년. 충북지역 노동자의 아버지 정진동목사 청주도시산업선교회를 72년설립하여 35년동안 노동과 민중의 문제, 민주화, 인권문제등에 헌신하신 정진동목사가 지병으로 별세했다. (사진 생전에 연설하고 있는 모습) ⓒ 민주노총충북본부 관련사진보기

핍박받는 민중의 벗이자 길 잃은 이들의 등대였던 정진동 목사의 일대기를 조명한 평전, <정진동, 공동체를 꿈꾸다>(고두미,451쪽)가 출간됐다.이 책에는 정진동 목사의 출생과 성장 과정, 그리고 청주도시산업선교회 설립 후 2000년대 초까지 약 30여 년간 이어온 치열한 활동이 생생하게 담겨 있다. '정진동 목사 추모사업회'가 기획하고 박만순 씨가 집필했다.책을 보면 정진동 목사의 삶을 관통하는 핵심은 '노동자가 곧 예수'라는 신념에 있었다. 그는 하나님 나라가 이 땅에 구현되려면 민중의 삶과 환경이 근본적으로 바뀌어야 한다는 확고한 신앙고백을 가지고 있었다. 이를 위해 개인의 자각을 넘어, 조직된 힘으로 세상을 변화시켜야 한다고 믿었다. 그는 목사로서 권위를 내세우지 않고 민중을 섬기는 삶을 살았으며, 고통받는 사람들에게서 예수의 모습을 보았다. 또한 약자들이 자본과 권력, 기득권 세력의 폭력에 맞설 때 그들을 위해 싸웠다.그는 노동 현장의 동지였다. 1988년 청주택시 총파업 당시 노동자들의 '인간 선언'에 함께했으며, 이는 운수 노동자들의 의식에 불을 지피는 계기가 됐다. 1980년대 청주시청 청소노동자들의 임금 인상 투쟁부터 2004년 하이닉스·매그나칩 직장폐쇄 사태까지, 노동자들이 핍박받고 길을 잃었을 때 그는 늘 함께하며 해결책을 찾기 위해 분투했다.그는 민중의 벗이자 구원자였다. 산업재해로 실명하고 해고된 연초제조창 여성 노동자, 다리를 절단해야 했던 청년과 난산을 겪던 임산부에게도 그는 벗이자 동지, 구원자로서 몸과 마음을 다했다. 가난 때문에 배우지 못한 청소년들에게 배움의 기회를 제공했으며, 어려운 이들의 자립을 도왔다. 그는 단순히 물고기를 주기보다 고기 낚는 법을 가르치는 방식으로, '상가임대차보호법' 제정 운동과 같은 구조적 문제 해결에도 헌신했다.그는 청주 민중운동의 중심이었다. 노동자뿐만 아니라 농민, 도시 빈민, 대학생, 청년, 민중운동가들과 폭넓게 연대하여 청주도시산업선교회를 민중운동의 메카로 만들었다.정진동의 삶이 평탄했던 것만은 아니다. 기존 교단에서 제명당하기도 하고, 장남을 의문사로 잃는 아픔을 겪었다. 경찰서에 끌려가는 고난도 끊이지 않았다.하지만 아무리 힘든 상황에서도 공동체의 꿈을 포기한 적이 없었다. 심지어 '넝마주이' 생활을 통해 이 땅 가장 낮은 곳에 있는 이들의 삶을 직접 체험하며 민중과 하나 된 삶을 살았다.그는 투병 중 '퇴원하면 장애인 인권운동을 하겠다'는 소망을 이루지 못하고 2007년 눈을 감았다. 하지만 그의 삶은 '공동체가 나아가야 할 길'을 묻는 사람들에게 이어지고 있다.다른 목회자들이 그의 제자를 자임하며 이주노동자 운동을 벌이고 있고, 김재수 우진교통 대표이사는 "정진동 목사를 시대정신으로 기억하고 있다"고 말한다. 박옥주 민주노총 충북본부장은 "그 어깨 위에서 충북 노동자들이 오늘도 당당히 싸워나가고 있다"며 "평전을 통해 목사님의 고심과 눈물, 결단과 승리를 배우고 이어 나가겠다"고 밝혔다.도종환 시인은 추천사에서 정 목사를 "시대의 절박한 과제를 붙잡고 살면서도, 민중 한 사람 한 사람이 겪는 가장 고통스러운 문제를 해결해 주려고 몸부림친 분"이라고 표현했다.저자 박만순 씨(충북역사문화연대 대표)는 "정진동 목사의 삶은 알면 알수록 경탄을 자아낸다"며, 공동체의 삶을 꿈꾸는 이들에게 이 책을 권했다.