"이 대통령은 공무원·교사 정치기본권 보장 공약했다"

울산지역 공무원, 교사들이 8일 오전 11시 시청 프레스센터에서 정치기본권 보장 입법을 촉구하는 기자회견을 하고 있다.

지난 3월 말 교육청 내부 전산망을 통해 윤석열 전 대통령 파면을 촉구하는 '비상시국선언'에 함께해 달라는 메일을 보낸 전교조 울산지부장이 개인정보보호법과 국가공무원법 위반 혐의로 지난달 말 검찰에 송치됐다.이에 공무원들이 "우리 헌법은 모든 국민에게 표현의 자유, 결사의 자유 등 정치적 기본권을 보장하고 있지만 현행 국가공무원법, 지방공무원법, 공직선거법, 사립학교법 등은 공무원, 교사라는 이유만으로 정치적 중립성을 과도하게 해석하여 헌법상 보장된 기본권을 지나치게 제약하고 있다"라며 국회가 공무원, 교사 정치기본권 보장을 위한 법안 개정에 즉각 나설 것을 촉구했다.전국공무원노동조합 울산지역본부(남구지부,동구지부,북구지부,울주군지부)와 전국교직원노동조합 울산지부, 울산교사노동조합 등은 8일 오전 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령 공약을 국회가 이행하라"라고 요구했다.이들은 "이재명 대통령은 '내란극복과 K-민주주의 위상 회복으로 민주주의 강국을 만들겠다'고 약속하고, 대선 과정에서 공무원·교사의 정치기본권 보장을 공약으로 제시한 바 있다"라며 "이제 국회는 대통령의 공약과 국민의 목소리에 응답해야 할 때"라고 밝혔다.공무원과 교사들은 현 상황의 부당함을 지적했다. 이들은 "공무원과 교사는 정당 가입조차 불가능하며 정치적 의사 표현과 활동에 엄격한 제한을 받는다"라며 "선거 시 특정 후보 지지 등 최소한의 정치 참여조차 금지되어 있다"라고 지적했다.그러면서 "이는 공무원과 교사를 단순한 행정 기계로만 취급하는 구시대적인 발상으로, 민주시민으로서의 기본적 권리조차 박탈하는 처사"라며 "헌법의 기본정신과 민주주의 원칙에 비추어 볼 때 이러한 과도한 제한은 명백한 인권 침해이자 민주주의의 퇴행이다"라고 짚었다.이어 "이제 공무원, 교사에게도 다른 직업군과 동일하게 정치적 기본권을 보장해야 할 때"라며 "이는 단순히 공무원, 교사 개인의 권익만을 위한 것이 아니라, 우리 사회의 민주주의를 더욱 성숙시키는 중요한 발걸음이 될 것"이라고 강조했다.외국의 사례를 들며 "독일, 프랑스 등 많은 경제협력개발기구(OECD) 선진국들은 공무원, 교사의 정치적 중립성을 유지하면서도, 그들의 정치 활동 자유를 폭넓게 보장하고 있다"라며 "국제 사회의 보편적인 흐름에 발맞춰 우리나라도 변화해야 한다"라고 주문했다.따라서 공무원과 교사들은 ▲국회는 공무원, 교사의 정치기본권을 침해하는 공무원법, 공직선거법, 노동조합법 등을 즉각 개정할 것 ▲공무원의 정당 가입 및 후원을 허용하고, 자율적인 정치적 의사 표현 및 활동을 보장할 것 ▲국제기구 권고와 대통령 공약을 방치하지 말고 법과 제도로 구체화할 것을 촉구했다.