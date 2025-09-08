APEC 준비하고 있는 주낙영 경주시장 "세계 10대 관광지로 만들 것"

큰사진보기 ▲주낙영 경주시장이 'APEC 정상회의'를 앞두고 만전의 준비를 하고 있다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

오는 10월 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 주낙영 경북 경주시장이 "경주를 세계10대 문화관광지로 알릴 기회"라며 "성공을 위한 철저한 준비에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.주 시장은 지난 5일 '대구경북인터넷기자협회'와의 인터뷰에서 APEC 정상회의를 앞두고 준비 과정, 경제적 파급효과, 시민과 언론에 대한 지원책, 사후 프로젝트까지 구체적 그림을 제시했다.먼저 주 시장은 경주시가 APEC 개최도시로 결정된 것과 관련 "수도권 일변도가 아닌 지역의 작은 도시에서의 개최가 균형발전 가치와 부합한다"며 "천년고도 경주의 독특한 문화유산을 세계무대와 접속시키는 계기가 될 것"이라고 의미를 설명했다.그러면서 "경주가 대한민국을 대표하는 역사·문화도시임을 확실히 각인시키겠다"며 "APEC 성공개최 이후 경주를 글로벌 관광산업 콘텐츠로 확장하겠다"는 포부를 나타냈다.주 시장은 이달 중순쯤이면 APEC 성공 개최를 위한 핵심 공정이 마무리될 것으로 예상했다. 우선 정상회의가 진행될 경주화백컨벤션센터(HICO)는 각국 정상의 동선과 회의 진행에 최적화된 시설로 조성이 마무리 단계에 있다고 했다. 에스컬레이터와 에릴베이터를 전면 교체하고 환경 개선을 위해 첨단 LED 영상과 음향장비 등도 준비하고 있다.HICO 남측에 신축되는 2층 규모의 미디어센터는 1층에 360석 규모의 메인 브리핑룸과 100석 규모의 브리핑룸으로 구성되고 2층에는 국제방송센터와 브리핑룸, 영상·사진기자실 등으로 구성되어 K-푸드, K-컬쳐 등 대한민국 최고 홍보의 장으로 활용한다는 계획이다.만찬장으로 사용되는 국립경주박물관은 한국적인 미를 살리기 위해 석조계단과 처마 등 전통적 요소를 설계에 반영하고 APEC 기간에는 금관특별전과 경주의 유물을 집약적으로 배치하는 등 경주 알리기에도 역점을 두고 진행되고 있다.주 시장은 우려했던 숙박시설 역시 1만7000실 정도로 문제가 없다고 단언했다. 정상회담 기간 내 일 회대 7700명이 방문 예정이지만 경주시에 있는 숙박시설로도 전체 대표단을 수용할 수 있다는 것이다.경주시내와 보문단지 내의 숙박시설은 1만3000실 수준이고 여기에 추가로 포항 앞바다에 1200실 규모의 크루즈와 부산 대형 리조트까지 연계해 가동할 예정이라고 했다. 또 숙박예약시스템을 운영하고 전담 인력도 배치해 통번역 서비스도 제공할 계획이다.완벽한 기반시설을 조성하기 위해 관련 부처와 수차례 협의하고 현장점검을 거쳐 정상회의 기간 중 쾌적하고 신속한 교통대책도 수립하고 있다고 밝혔다. 김해공항과 KTX 경주역 2개소를 거점으로 지정해 숙소 간 노선, 숙소와 회의장 간 노선 운영에 안전한 수송 서비스를 제공할 예정이다.주낙영 시장은 경주 APEC이 경제 APEC이 되도록 경북한류 수출박람회와 APEC를 연계한 투자환경설명회, 경북 국제포럼 등의 행사를 진행하는 등 세계 10대 경제대국 대한민국을 알리고 한류문화를 홍보하는 세일즈 코리아의 장으로 활용한다고 했다.주 시장은 APEC 개최 이후의 활용에 대해서도 시민들이 체감하고 관광의 장으로 활용될 수 있도록 하겠다는 복안도 발표했다. 주요 시설은 행사 후 '엑스포공원 전시장' 등으로 재배치해 상설 활용하고 APEC 기념관, 기념숲 조성, 산업·문화 상설 전시장 등도 추진한다.주 시장은 "APEC는 일회성 이벤트가 아닌 경주의 일상을 바꾸는 유산을 남기는 것이 목표"라며 "유네스코 세계유산도시로서 경주만의 고유성을 체험형 콘텐츠와 연결하면 세계 10대 관광지로 도약할 수 있다"고 자신했다.그러면서 "중앙정부가 경주를 '문화특별시' 급으로 전략 투자해야 한다"며 "행사만 잘 치르는 것으로 끝내지 않고 'APEC 이후의 경주'를 지표로 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 약속했다.