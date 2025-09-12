퇴실 전 청소하게 만드는 펜션 주인의 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲자두글쓰기 모임에서 받은 자두 세 알 ⓒ 김현진 관련사진보기

"우리 인간은 외부의 힘에 강제 되지 않으면 사익 못지않게 협력과 너그러움을 지향한다."

"이게 여러분들이 가진 운이에요. 그런 운을 갖고 있어서 이걸 보시는 겁니다. 이제부터 그 운이 시작될 거예요."

큰사진보기 ▲자두 타르트지난 여름의 풍요가 담긴 자두 타르트. 풍요에 대한 인식이 나눔과 닿아 있다고 식물학자 로빈 월 키머러는 말한다. ⓒ 김현진 관련사진보기

지난 8월 말, 자두 세 알을 받았다. 이번 여름의 첫 자두였다.3년째 글쓰기 모임에 참여한다. 동네 도서관의 '치유하는 글쓰기'에서 만난 사람들과 프로그램 종료 후 자발적으로 동아리를 결성해 모임을 지속하고 있다. 3년간 모임이 계속된 비결은 '공감과 나눔'이다. 모임 때마다 약속이라도 한 것처럼 간식을 들고 와 나누어주는 친구들은 그처럼 넉넉한 마음으로 서로의 글을 읽어준다. 사소한 것에도 공감과 칭찬을 아끼지 않고 세심한 의견을 들려주는 친구들이 있어 자신 없던 글쓰기에 조금씩 힘이 붙었다.식물학자 로빈 월 키머러(<자연은 계산하지 않는다>, 다산북스)는 이렇게 말했다. 희소성과 등가 교환이 지배하는 자본주의 경제 이전에 선물 경제가 존재했고, 선물 경제에서는 재화를 선물로 나누어줌으로써 물질적 필요를 충족한다고 그는 설명한다. 선물 경제의 화폐는 관계이며 이는 호혜성을 바탕으로 한다고.우리 모임에는 회비도 없고 강제성도 없다. 그런데도 모두가 숙제를 해 오고 사정으로 결석이라도 하게 되면 눈물을 쏟는 이모티콘을 보내며 아쉬워한다. 모임에 참석해야지만 맛볼 수 있는 웃음과 따스함, 정서적 친밀감이 있기 때문이다.글이라는 정제된 언어를 공유하기 때문일까. 가까운 친구를 만났을 때와는 또 다른 차원의 소통이 이루어진다. 우리끼리는 종종 심리 상담을 받은 것 같다고 표현한다. 요즘 같은 세상에 이런 모임이 가능하다니, 친구들의 전폭적인 공감과 관심, 간식 선물에 어리둥절할 때가 있다.우리 안에는 '공감하는 호혜인'이라는 본성이 잠자고 있는 게 아닐까. 모임을 거듭할수록 여전히 자본주의 경제를 벗어난 호혜와 선물이 사회의 보이지 않는 곳을 지탱하고 있다는 생각이 든다. 견고한 시스템 안에서도 우리가 더 가치를 두는 건 교환의 논리에서 벗어난 선물임을 배운다.지난번 모임에서 한 친구가 삼촌에게 받았다며 자두를 한 보따리 들고 와 나누어 주었다. 알이 굵은 후무사 자두. 완전히 붉지 않고 한쪽 모퉁이에서 발간 기운이 새어 나오는 자두는 동그란 하트 모양이다.자두에 지난 여름의 풍요가 어렸다. 빛과 수분과 열기를 머금고 태어나 무럭무럭 자란 것. 여름이 지어 우리에게 내어준 것이 돋아났다. 길어진 낮, 잊혀버린 추위 걱정, 바다에서의 물놀이, 산에서 흡수한 초록 내음, 온갖 과일과 작물들, 신나게 놀았던 기억으로 우리 안에 남은 뜨거움.여름이라 누린 많은 것이 태양이 조건 없이 나눈 풍족한 빛에서 시작되었다. 선물 경제는 대지의 풍요를 이해하고 감사하는 데서 생겨나며, 나누면 충분하다는 관념이 풍요를 인식하게 한다고 로빈 월 키머러는 말했다.받아 온 자두를 며칠 후숙해 파이로 만들었다. 자두를 잘게 잘라 설탕을 조금만 뿌려 볼에 담아 두었다. 밀가루에 차가운 버터를 넣어 만든 파이지를 틀에 성형한 뒤 설탕에 재워 둔 자두를 올려 구웠다.그러는 사이 지난 여름에 받은 복숭아 세 알이 떠올랐다.여름 휴가를 위해 강원도의 숙소를 예약했다. 비대면 체크인이라 숙소에 도착한 날에는 주인을 만나지 못했다. 다음 날 저녁 숙소 앞 잔디밭에서 석양을 보다 일을 보고 들어가는 주인 가족과 마주쳤다. 가벼운 인사만 건네고 급히 지나가는 주인 아저씨의 뒷모습에서 당신들의 휴식을 온전히 보장해주고 싶다는 배려가 읽혔다.뒤이어 들어서던 주인 아주머니께서 복숭아 농장을 다녀왔다며 손에 들린 비닐봉지에서 복숭아를 꺼내셨다. 요리조리 살펴 잘 익고 모양이 예쁜 걸 골라 세 알을 건네셨다.숙소에 놓인 안내 책자를 넘기다 요청 시 천체 관측을 제공한다는 설명을 읽었다. 천문대를 찾아 여행지를 정하기도 하고 여름 밤엔 별을 봐야 한다고 생각하는 내게 절호의 기회였다. 여정 중 유난히 날이 맑던 날 주인 아저씨께 별 보기를 요청 드렸다.밤하늘의 움직임부터, 황도(태양이 지나는 길)와 백도(달이 지나는 길), 은하와 별, 북극성의 위치까지, 아저씨의 설명이 이어졌다. 처음 정원에서 마주쳤을 때 본 소극적인 모습과 달리 유려한 설명에 열정이 느껴졌다.그날의 하이라이트는 달 관측이었다. 별 보러 나왔을 때는 달이 뒷산에 가려 보이지 않는 상태였다. 달을 볼까 했는데 아직 안 떴다며 아저씨가 아쉬워하셨는데 백조 자리와 은하수, 북두칠성과 북극성을 찾아보는 사이 달이 떠올랐다.순식간에 제 모습을 드러낸 달은 크고 밝은 보름달. 망원경 렌즈에 다 담길 수 없을 만큼 크다며 아저씨는 이토록 선명하게 달을 보는 일은 흔치 않다고 말씀하셨다. 누군가 저 먼 곳의 달을 따다 담아 둔 것처럼 망원경 속 바로 눈앞에 달이 놓였다.무수한 요철로 달 표면이 뒤덮였다. 우유 표면으로 물방울이 떨어질 때 하강한 주변으로 그려지는 왕관 무늬 같은 것이 보였다. 이처럼 자세하게 달 무늬를 보는 건 태어나서 처음이라고, 덕분이라고 호들갑을 떨었더니 오히려 이런 답이 돌아왔다.누구나 하는 기분 좋은 말, 그런 흔한 말이었을까? 같은 말도 어떻게 표현하느냐에 따라 전혀 다른 말이 된다. '운이 좋다'는 말을 '당신이 가진 운', '이제부터 시작될 운'이라고 말할 수 있는 사람은 많지 않다. 세심한 말에는 화자가 세상을 바라보는 태도와 시선이 숨어 있다.자신이 나눈 걸 타인의 덕으로 돌리는 사람, 좋은 일이 계속될 거라는 낙관을 지닌 사람, 자신이 누리는 자연의 아름다움과 풍요를 알아 기꺼이 나누고자 하는 사람. 우연한 여행에서 그런 호스트를 만난 것부터가 굉장한 운이었지. 아저씨가 건넨 말을 고스란히 믿기로 했다.아름다운 집을 빌려 쓴 것보다 환대라는 선물이 더 좋았다. 물질적인 것에 대해서는 비용을 냈더라도 공간에 깃든 정성과 집을 둘러싼 푸른 숲, 별이 빼곡한 하늘은 대가 없이 우리에게 왔다. 복숭아 세 알과 별 보기는 그야말로 순전한 선물이었고.퇴실하는 날, 침구를 정리하고 사용한 물건들을 본래 자리에 잘 놓아두었다. 청소기를 돌리고 그동안 쓴 수건들도 한자리에 모았다. 복숭아 선물과 별 보기라는 초대가 새로운 관계의 시작 같았다. 그러니 당신이 건네준 선물에 감사한 마음을 이렇게라도 남겨 두고 싶었다.대가를 바라지 않는 선물이 모여 풍성해지는 자리를 만난다. 교환의 논리에서 벗어나 선물이 오가는 곳. 시작이 어딘지 알 수 없는 호의가 누군가를 거쳐 내게 온다. 받은 덕분에 다음 사람에게 건네 줄 기회를 기다린다.자두 파이가 완성되었다. 자두 좋아하는 친구에게 연락할 절호의 찬스다.