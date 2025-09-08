69억 광양 집라인, 연 3000만 원대 '헐값 재위탁' 논란

큰사진보기 ▲전남 광양시 소재 별빛스카이 집라인모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 광양시의회 전경. ⓒ 광양시의회 관련사진보기

전남 광양시가 69억 원을 투입해 설치한 '섬진강별빛스카이' 집라인의 민간위탁사업자 재지정 시도를 두고 '헐값 위탁'이라는 비판이 제기됐다.운영사가 적자를 이유로 계약 해지를 요청하자 광양시가 연 3200만 원 이라는 이례적으로 낮은 위탁료를 제시한 사실이 알려지면서다.시의회 일각에서는 설치 사업에도 참여한 현 운영사가 빠져나갈 수 있도록 퇴로를 열어준 것 아니냐는 의혹도 제기되고 있다.8일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광양시의 주요 관광시설인 섬진강별빛스카이 집라인은 총 69억 원의 사업비를 들여 망덕포구와 배알도를 잇는 배알도 별헤는 다리에 설치됐다.지난해 12월 완공돼 운영사를 선정한 뒤 12월 말 본격 운영을 시작했다.당시 광양시는 연간 약 5만 5000명의 이용객이 이 시설을 이용할 것으로 예측했다. 이에 연간 위탁수수료는 약 1억 5600만 원으로 현 운영사와 3년 계약을 맺었다.하지만 실제로는 개장 후 7개월 동안 이용객이 3910명에 그치면서 예상에 턱없이 못 미치는 실적을 기록했다.이에 운영사인 '더 챌린지' 측은 지난달 광양시에 공문을 보내 적자를 이유로 계약 해지를 공식적 요청했다.업체의 요구에 광양시는 역시 계약기간이 남아있는데도 이례적으로 용역을 실시하고, 위탁사업자 재지정을 위한 절차에 돌입했다.용역에 따라 위탁수수료는 기존의 약 20% 수준에 불과한 연 3200만 원으로 책정됐다. 이어 위탁사업자 재지정을 위한 민간위탁동의안을 시의회에 제출했다.이에 대해 광양시는 위탁수수료 조정이 집라인 시설의 운영 중단을 막고 광양시 관광 활성화를 위한 현실적인 대안이라는 입장을 보이고 있다.광양시 관계자는 "운영업체가 계약 해지를 요청한 상황에서 시설 운영이 완전히 중단될 경우 광양시 관광 이미지에 심각한 타격을 줄 수 있어 더 큰 손실을 초래할 수 있다고 판단했다"며 "운영사가 새로운 수익 모델을 모색하고 경영 안정화를 이룰 수 있도록 한시적으로 위탁 수수료를 조정하는 방안을 제안한 것"이라고 설명했다.또 "시설의 지속적인 가동을 통해 최소한의 수익이라도 확보하고, 향후 관광 콘텐츠를 더욱 보완해 안정적인 운영 체계를 구축하는 것이 궁극적으로 시민의 이익에 부합한다고 생각했다"고 덧붙였다.하지만 동의안이 제출되자 광양시의회에서는 비판의 목소리가 터져 나왔다. 또한 현 운영사의 계약 해지 요청에 대한 시의 대응 절차도 문제 삼았다.백성호 의원(진보당, 중동)은 "69억 원짜리 시설을 1년에 3200만 원의 운영 수수료를 받고 넘긴다면 시민들이 납득하겠냐"고 했다.백 의원은 "운영사가 계약 해지를 통보했더라도 새로운 업체가 선정될 때까지 현 운영사가 의무적으로 운영을 계속하게 해야 한다"며 "만약 적자로 인해 일방적으로 운영을 포기한다면 '부정당 업체'로 지정돼 법적 책임을 져야 함에도 시는 오히려 낮은 위탁료로 계약 재추진을 돕고 있다"고 지적했다.이어 "당초 원가 산정 시 1억 3000만 원대였고 그 금액으로 입찰해 운영업체가 선정됐음에도 적자를 이유로 용역을 통해 원가를 재산정했다"며 "정당한 절차라면 기존 원가 기준으로 재입찰을 진행하고 응찰자가 없을 시 단계적으로 감액한 후 마지막까지 운영자가 없을 때 비로소 원가 재산정을 고려해야 한다"고도 했다.김보라 의원(민주당, 마동·골약동·금호동·태인동)도 "높은 금액으로는 다른 업체의 입찰 참여가 어려울 것으로 예상하고 애초에 단가를 낮춘 것 같다"고 짚었다.특히 현 운영사가 설치 사업에도 직접 참여했다는 사실을 거론하며 "시가 운영사에 이익만 주고 사업에 손을 뗄 수 있도록 길을 열어주려 한다는 느낌이 든다"고 강한 의구심을 나타냈다.