"국회, 공무원 정치기본권 보장 위한 법안 개정 나서야"

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 경남본부, 8일 남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"정치적 기본권 제한은 민주주의의 퇴행이다. 국회는 공무원 정치기본권 보장을 위한 법안 개정에 즉각 나서라."

공무원노동자들이 공무원의 정치기본권 보장을 요구하며 이같이 밝혔다. 전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)이 8일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 '공무원의 정치기본권 보장 법안 마련'을 촉구한 것이다.현재 공무원은 정당법, 공직선거법, 정치자금법, 국가공무원법, 지방공무원법 등에 의해 정치 활동이 제한되어 있다. 유엔, 국제노동기구(ILO) 뿐만 아니라 헌법재판소, 국가인권위원회도 이에 대한 시정을 요구하고 있지만 아직이다.이에 전국공무원노조가 공무원도 헌법이 보장하는 국민 기본권의 주체라며 직무와 관련된 경우가 아니라면 국민으로서 당연히 누려야 할 정치기본권은 보장되어야 한다며, 이날 전국적으로 기자회견을 열었다.공무원노조 경남본부는 회견문을 통해 "공무원은 정당 가입조차 불가능하며, 정치적 의사 표현과 활동에 엄격한 제한을 받는다. 선거시 특정 후보 지지 등 최소한의 정치 참여조차 금지되어 있다"라며 "이는 공무원을 단순한 행정 기계로만 취급하는 구시대적인 발상으로, 민주시민으로서의 기본적 권리조차 박탈하는 처사이다"라고 지적했다.공무원 정치기본권 법안 개정은 민주국가의 보편적 가치와 시대적 요구라고 한 이들은 "이제 공무원에게도 다른 직업군과 동일하게 정치적 기본권을 보장해야 할 때이다. 이는 단순히 공무원 개인의 권익만을 위한 것이 아니라, 우리 사회의 민주주의를 더욱 성숙시키는 중요한 발걸음이 될 것"이라고 말했다.외국 사례에 대해, 이들은 "독일, 프랑스 등 많은 경제협력개발기구(OECD) 선진국들은 공무원의 정치적 중립성을 유지하면서도, 그들의 정치 활동 자유를 폭넓게 보장하고 있다. 국제 사회의 보편적인 흐름에 발맞춰 우리나라도 변화해야 한다"라고 소개했다.국회에 대해, 이들은 "공무원의 정치기본권을 침해하는 공무원법, 공직선거법, 노동조합법 등을 즉각 개정하라", "공무원의 정당 가입 및 후원을 허용하고, 자율적인 정치적 의사 표현 및 활동을 보장하라", "국제기구 권고와 대통령 공약을 방치하지 말고 법과 제도로 구체화하라"라고 촉구했다.공무원노조 경남본부는 "국회는 더 이상 머뭇거리지 말아야 한다. 국제 사회의 권고와 대통령의 약속, 그리고 국민의 요구를 이행하는 길은 단 하나이다. 바로 법 개정이다"라고 말했다.기자회견에는 강수동 본부장과 김은형 민주노총 경남본부장, 김상민 공무원노조 경남본부 수석부본부장, 권기우 공무원노조 법원본부 창원지부 비대위원장 등이 참석했다.김은형 본부장은 "대한민국 헌법 전문을 보면 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 함을 명시하고 있다"라고 밝혔다.헌법 내용을 설명한 김 본부장은 "인간이 인간으로서 살아가면서 스스로의 존엄을 지키고, 행복하게 살아가려면 반드시 필요한 것이 정치·경제적 권리라 할 수 있는 것이 아니냐"라며 "불의에 맞서고, 자신의 권리를 지키기 위해서 목소리를 내고, 수많은 시민들과 함께 어깨를 걸 수 있는, 자신의 정치적 지향을 관철하기 위한 정당 가입, 정치활동의 자유로운 보장이야말로 민주주의 국가로서 징표이며, 헌법 정신과 헌법준수에 부합하다 본다"라고 말했다.김 본부장은 "대한민국 국민 모두가 윤석열의 내란 사태에 맞서 윤석열 파면·구속을 위한 대항쟁, 광장의 목소리를 낸 것은 이 땅의 진정한 시민과 민중들의 민주주의를 위함이었다. 또, 모두가 차별받지 않고 배제당하지 않는 진정한 민주주의로 사회대개혁 실현하자는 대함성이자, 주권자 국민으로서 명령이었다"라고 밝혔다.그러면서 김 본부장은 "스스로 국민주권정부라 말하는 이재명 정부가 주권자인 국민, 공무원의 정치 참여를 배제·제한하는 것은 대의 민주주의 근간을 훼손하는 것이며, 광장의 목소리를 지우는 것이다. 지금 바로 공약을 지킬 때이다"라고 강조했다.