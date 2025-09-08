"국정원 80여 명 계엄사·합수부 파견 검토... 철저히 수사해야"

큰사진보기 ▲윤건영 "국정원의 계엄 공모 의혹, 철저히 수사해야"윤건영 더불어민주당 의원이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 국정원의 계엄 공모 의혹에 대한 철저한 수사가 필요하다고 주장하고 있다. 윤 의원은 이날 "2024년 12월 3일 불법 내란 당일 국가정보원이 계엄사 및 합수부에 대한 인력 파견 방안을 검토하고, 조사팀 구성 및 활동 계획까지 세웠던 사실이 뒤늦게 확인됐다"고 밝혔다. 그간 국정원은 조태용 국정원장의 국무회의 참석과 윤석열 전 대통령의 일방적 지시를 전달받았을 뿐 국정원 차원의 어떠한 행동도 한 것이 없다고 주장해 왔으나, 이런 주장이 거짓으로 드러났다는 것이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

윤건영 더불어민주당 의원이 12.3 내란 당일 국가정보원이 계엄사령부(계엄사) 인력 파견을 검토한 사실을 확인했다며 철저한 진상조사를 요구하고 나섰다.윤 의원은 8일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "2024년 12월 3일 불법 내란 당일 국정원이 계엄사 및 합수부(계엄사 합동수사본부)에 인력 파견 방안을 검토하고 조사팀 구성과 활동 계획까지 세웠던 사실이 뒤늦게 확인됐다"라며 "(해당 내용이 담긴) 문서가 누구의 지시로 만들어졌고 누구에게까지 보고됐는지 철저한 수사가 필요하다"라고 촉구했다.윤 의원은 "그간 국정원은 조태용 국정원장의 국무회의 참석과 윤석열 전 대통령의 일방적 지시를 전달받았을 뿐 국정원 차원의 어떤 행동도 한 것이 없다고 주장해 왔으나 이런 주장이 거짓으로 드러난 것"이라고 덧붙였다.윤 의원에 따르면 12.3 내란 사태 당일 국정원은 '비상계엄 선포 시 OO국 조치 사항'이라는 제목의 문서를 생산했다. 'OO국'은 국정원 내 계엄 관련 주무 부서로, 해당 문서엔 국정원 OO국 직원 80여 명을 계엄사와 합수부 등에 파견하는 방안에 대한 검토가 담겼다. 연락관(계엄사)과 조사관(합수부)를 파견하고 전시 중앙합동정보조사팀을 5개 조 30여 명으로 꾸려 주요 임무를 부여한다는 내용도 포함됐다.윤 의원은 "10여 명으로 꾸려지는 1개 조는 당정 고위간부, 특수부대 게릴라, 침투간첩 등을 담당하고 1개 조는 이탈 주민을 담당하기로 하는 등 매우 구체적인 업무 계획도 세웠다"라며 "해당 문건엔 국정원의 대공수사권 이관으로 현행법상 국정원 직원은 수사가 불가능하지만 임시 특례법을 대통령령으로 제정해 이를 가능하게 하는 방법이 있다는 내용까지 담겨 있었다"라고 밝혔다.국정원 문서의 작성 시점도 문제 삼았다. 윤 의원은 "국정원 보고에 따르면 해당 문서는 불법 계엄 당일 오후 11시경부터 작성을 시작해 최종본을 12월 4일 새벽 1시경 컴퓨터에 저장했다고 한다"라며 "이는 윤석열 전 대통령이 계엄을 선포한 직후이자 조태용 전 원장이 대통령실에서 열린 가짜 국무회의를 다녀온 이후이며, 홍장원 1차장이 윤 전 대통령으로부터 '싹 다 잡아들이라'는 명령을 받은 이후"라고 설명했다.윤 의원은 "홍장원 전 국정원 1차장이 여인형 전 방첩사령관으로부터 체포 대상자 명단을 들었다고 주장한 시간이 공교롭게도 그날 밤 11시 즈음"이라며 "기존에 알려진 국정원 주요 인사들의 당일 밤 행보만 보더라도 (해당 문서가) 누군가의 지시로 검토됐을 가능성이 매우 높다"라고 의혹을 제기했다.윤 의원은 또 "국정원 담당 부서는 이 문서가 지휘부의 지시로 작성된 게 아니고 지휘부에 보고되지도 않았다고 주장했지만 이를 납득할 사람은 대한민국에서 아무도 없을 것"이라며 "해당 문서를 작성했던 OO국은 (불법 계엄 당일) 무려 130명이나 재출근했다고 한다. 문서의 실제 집행을 준비하기 위한 것이란 의심은 너무 자연스러운 일"이라고 덧붙였다.윤 의원은 "만약 국정원이 그날 밤 직원들을 대거 출근시켜 계엄사와 합수부 파견을 준비하고 심지어 합동정보조사팀 조까지 편성해 계엄을 성공시키려 했다면 이는 명백한 국정원의 계엄 동조"라며 "국정원이 진행 중인 자체 감사는 물론이고 수사기관의 철저한 수사가 필요하다"라고 촉구했다.