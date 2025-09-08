지천댐 반대 천막 두고 갈등... "이달 안에 철거 집행" vs. "백지화해야 자진 철거"

큰사진보기 ▲지난해 9월 충남 청양군청 인근에 설치된 지천댐 반대 대책위 천막 농성장. 김명숙 반대 대책위 공동위원장이 피켓 시위를 벌이고 있다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲청양군이 최근 지천댐 반대 대책위에 보낸 천막 철거 행정대집행 계고장. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

충남 청양군이 지천댐 반대대책위의 천막 농성장을 철거하겠다고 나서 주민들이 반발하고 있다. 천막 철거 과정에서 주민과 청양군(군수 김돈곤) 사이에 또 다른 갈등으로 번질 것을 우려하는 목소리도 나오고 있다.지천댐 반대 대책위는 지난해 9월부터 청양군청 앞 원형교차로 앞에 천막을 치고 지천댐 건설 반대 농성에 돌입했다.지천댐은 전 정권시절인 지난 3월 기후대응댐 후보지안에 포함됐다. 반대 대책위는 '지천댐은 홍수와 물 부족에 도움이 되지 않고, 환경만 파괴할 뿐'이라며 반대 농성을 이어오고 있다. 지난 8월 29일 새 정부의 김성환 환경부 장관은 청양 지천댐 예정지를 찾아 "올해는 넘기지 않을 것"이라며 댐 건설 여부를 조속히 결정할 뜻을 밝혔다.이런 가운데 지난 8월 26일 청양군(군수 김돈곤)은 지천댐 반대 대책위에 '천막을 철거하겠다'며 행정대집행 계고서를 보냈다. 청양군은 '주민 통행 및 도시미관에 지장을 주고 있어 이를 방치하면 공익을 해칠 것으로 인정된다'며 철거 이유를 밝혔다. 계고장이 제시한 날짜는 9월 4일까지이다. 그러나 천막은 9월 8일 오전 10시 현재 철거되지 않은 상태다.이에 주민들이 발끈하고 나섰다. 천막도 자진 철거하지 않을 것이란 입장을 밝혔다. 김명숙 지천댐 반대 대책위 공동위원장은 "최근 철거 계고장이 3번째 왔다. 김성환 환경부 장관이 연말까지 댐 건설 여부에 대한 입장을 밝히겠다고 했다. 대책위 입장은 댐 건설 계획이 백지화될 때까지 천막(농성장)을 철거하지 않는다는 것"이라고 입장을 밝혔다.이어 김 위원장은 "청양군에서는 자진철거를 하지 않으면 대집행을 하고, 대집행 비용을 부담시키겠다고 하고 있다. 하지만 대책위는 김돈곤 군수가 댐 건설에 반대한다는 입장을 공개적으로 밝히거나 환경부에 반대한다는 문서를 보내면 지금이라도 천막을 자진 철거를 할 수 있다. 군수의 입장 표명 없이는 자진 철거할 수 없다는 것이 우리 대책위의 입장"이라고 부연했다.반대 대책위 소속 주민 A씨도 "천막을 설치한 지 1년이 지났다. 환경부 장관이 연말까지 댐 건설 여부를 결정한다고 한 마당에 서둘러 천막을 철거할 이유가 없다. 지금 지천댐 건설 예정지에서는 대추나무와 구기자 나무를 심는 등 투기 조짐이 일고 있다. 주민 갈등도 심각하다. 군수가 반대 입장을 밝히면 곧바로 해결될 문제이다"라고 지적했다.하지만 청양군은 "이번 달 안에 천막을 철거할 확률이 높다"는 입장을 밝혔다. 청양군 관계자는 8일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "국민신문고에 지난 7월 민원이 접수됐다. 국민신문고의 민원에 따라 절차를 진행한 것"이라고 설명했다.천막 철거 계획과 관련해서도 이 관계자는 "철거 계획은 이번 달 안까지이다. 우리도 불편하다. (대책위 측에선) 군수님이 반대 입장을 보이면 철거 하겠다는 입장인 것으로 안다. 그것은 수용하기 어렵다"며 "천막은 이번 달 안에 철거할 확률이 높다"고 전했다.한편, 김돈곤 청양 군수는 지난 8월 11일 청양군청에서 기자회견을 열고 책임을 환경부로 돌렸다. 김 군수는 "댐 건설로 인해 군민 여론이 분열되어 갈등이 심화되고 (군민들이) 고통받고 있다"며 "댐 건설을 결정권을 손에 쥐고 있는 환경부에서는 댐 건설에 대한 정책 방향을 조속히 결정해 줄 것을 요구한다"고 밝혔다.