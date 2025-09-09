갑자기 쓰러진 라이더, 시민들이 배달 영수증 보고 한 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"어머, 그래도 젊은이가 재빨리 신고해서 다행이야."

"당연히 그래야죠."

"안녕하세요? 치킨 배달 시키셨죠? 배달 라이더가 쓰러졌어요. 그래서 지금 배달이 안 될 거예요. 배달 시켰던 가게에 연락해보셔야 할 것 같아요."

"스시 배달 시키셨죠? 그런데 배달하시던 분이 도로에서 넘어져서 지금 구급차를 탔어요. 그렇게 아세요. 혹시 기다리실까 봐 스시 봉지에 붙어 있는 영수증을 보고 연락 드렸어요."

큰사진보기 ▲대전에 도착한 '신속탄핵 안전배달 라이더유니온 전국대행진단'이 지난 1월 16일 오후 동구 홍도동 배민B마트 앞에서 대전지역 시민사회단체와 기자회견을 열어 "라이더와 시민의 안전을 위해 유상보험의무화와 안전운임을 도입하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"귀한 일 하시네요."

"아니요, 당연히 해야죠."

"처음부터 목격하셨나요?"

"네, 저는 건널목 저쪽에 서 있었어요?"

"그냥, 쿵 하며 넘어지시던 가요?"

"아뇨, 오토바이가 아주 천천히 가더라고요."

"아, 그랬구나, 그나마 속도가 빠르지 않았으니 큰 사고를 면했겠네요. 과로 때문일까요?"

"그럴 것 같아요. 자신의 몸이 갑자기 이상하다는 것을 감지했나 봐요."

"별 일 없어야 할 텐데... 아무튼, 감사하네요."

"당연히 해야죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

며칠 전 인천 계양구 도로에서 오토바이가 넘어졌다. 그 순간은 목격하지 못했고 사람들이 우르르 몰려 있는 광경부터 보게 됐다. 오후 5시가 좀 넘은 시간이었다.경찰차가 이면 도로에 세워져 있었고 여러 명의 경찰이 교통 정리를 하는 중이었다. 119 구급차는 역주행 방향으로 세워져 있었다. 그래서 차량이 원활하게 지나가도록 경찰이 지도해야만 했다. 구급차 뒤 편에 오토바이 한 대가 가로로 넘어져 있었다. 보아하니 차와 부딪친 건 아닌 듯했다. 배달용 탑박스가 실려있는 것으로 보아 다친 남성은 배달 라이더인 모양이었다.119 구급 대원들이 길에 넘어져 있는 남성을 '들것'에 올렸다. 남성의 무릎에 핏자국이 보였다. 다행히 남성은 의식을 잃지 않았다. 젊은 청년인 줄 알았는데 구급 대원이 헬맷을 벗기니 50대 후반 정도로 보였다.아, 한 가정의 가장이 일요일인데도 불구하고 가족들을 위해 열심히 살다가 이런 변을 당했구나, 라는 생각이 들었다. 들것에 실린 남성은 왜소했으며 종아리에 근육도 없어 보였다. 50대 가장의 무게가 무거울 듯한데 그에 비해 그의 몸은 참 앙상해 보였다.인도 보도 블럭 위에는 오토바이 탑박스에서 내려놓은 비닐봉지 두 개가 보였다. 그 옆에 스폰지와 뽁뽁이가 담긴 커다란 봉지도 있었다. 탑박스에 있던 것을 꺼내 놓은 모양이었다.어떤 중년 여성이 한 청년에게 말했다. 그는 멋쩍은 듯이 대답했다. 그런데 한 남성이 치킨 포장지에 붙은 영수증을 자세히 들여다보더니 어딘 가로 전화를 했다.그러자 검정 티를 입은 젊은 여성이 초밥을 담은 봉지에 붙은 영수증을 꼼꼼히 들여다보더니 전화를 했다.그곳에 서 있는 사람들은 모두, 내 일처럼 배달 라이더를 걱정했다. 하나같이 별일 없기를 바라는 표정이었다. 나는 초밥 봉지에 붙은 영수증을 보고 전화를 하던 젊은 여성에게 다가갔다.자신만을 생각하지 않고 공동체 전체의 안녕과 발전을 생각하며 서슴지 않고 일 처리를 자청한 몇몇 분이 참 멋져 보였다. 남성이 치킨 주문자에게 연락할 때 그냥 보고만 있지 않고 초밥 주문자에게 연락하는 등 일을 분담하는 센스가 돋보였다. 타인과 협력하고 배려하는 태도에 마음이 뭉클했다.구급차는 사이렌 소리를 내며 역주행에서 방향을 틀어 응급실로 달렸다. 이어 경찰은 도로에 서 있던 오토바이를 시민들과 힘을 합쳐 인도로 올려놓았다. 이어서 경찰은 그 현장을 분주히 정리했다. 아무쪼록 그 배달 라이더 분이 별일 없기를 기도하며 집으로 향했다. 이런 시민 의식을 직접 목격하니 우리 사회가 아직은 괜찮다는 생각이 들었다.