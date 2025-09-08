퇴직 후 바로 자격증 준비? 사무직의 '기술'은 무엇일까

재취업 컨설팅 현장 경험을 바탕으로 씁니다. KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 정년 퇴직한 이상철 부장의 구직 활동을 통해 재취업 성공 노하우를 전달하고자 합니다.

큰사진보기 ▲KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 장면전기기능사 자격증 취득을 위해 학원에서 열심히 강의를 듣는 이상철 부장 ⓒ KBS 관련사진보기

이상철 부장 : "제가요. 전기 전문가가 한 번 되어 볼려고요. 전기기능사 자격증 따면, 그거 가지고 몇 년 근무를 하면 전기 기사가 될 수 있어요."

어머니 : "아, 그렇구나. 대단하네 애비. 또 공부하고."

이상철 부장 : "앞으로 100세 시대 아닙니까? 긴 세월 남았는데 기술이 최곱니다. 하하하."

큰사진보기 ▲KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 장면후배 직원에서 섬유 생산 과정에 대해 설명하고 있는 이상철 부장 ⓒ KBS 관련사진보기

"난, 최우선이 안정적인 직장이야. 4대 보험 되고, 그냥 딱히 정해진 정년 같은 거 없고."

"저는 생산관리 전반에 걸쳐 문제 해결 기술들을 가지고 있습니다. 생산성 향상, 품질관리, 납기 준수, 비용 절감 등 사장님 회사의 생산 문제를 해결해 드릴 수 있습니다. 일주일에 3일 정도 출근하면서 사장님 회사 생산 관련 문제 해결에 도움을 드릴 수 있습니다."

재취업을 어려워 하는 사무직 퇴직자들이 가장 많이 듣는 조언 중 하나가 '기술을 배워라'이다. 사무직으로는 더 이상 취업하기 어려우니 새로운 기술을 배워서 취업을 하라는 말이다. 특히 100세 시대에 오래 일하기 위해서는 기술이 더 유리하다는 의미도 포함되어 있다. 드라마 속 이상철 부장도 어머니와의 대화 속에서 비슷한 생각을 밝힌다.물론 퇴직 후 새로운 기술을 배워 재취업하는 것이 잘못된 일은 아니다. 그러나 가장 최선의 선택이었는지는 깊게 생각해 볼 필요가 있다.일반적으로 기술이라고 하면 몸을 사용하는 일을 떠 올리기 쉽다. 한국산업인력관리공단에 따르면 2023년 국가기술자격시험에서 50대가 선호하는 상위 10개 자격은 지게차 운전기능사, 한식 조리기능사, 전기 기능사, 굴착기 운전기능사, 산업안전기사, 전기기사, 건설안전기사, 조경기능사, 소방설비기사 순서였다. 대부분 몸과 손발 그리고 장비나 도구를 사용하는 기술 자격들이다.그러나 '기술'이 꼭 몸과 도구를 사용하는 활동만으로 볼 수 있을까? 사무직은 자신의 경력을 통해 쌓은 '기술'이 과연 없을까?이상철 부장은 섬유업체 관리부장으로 정년퇴직했다. 그러나 정확히 어떤 관리부서인지는 드라마에서 밝히지 않는다. 하지만 유추할 수 있는 장면이 있다.근무 마직막 날 이상철 부장은 공장 생산라인을 쭉 돌아 본다. 한 설비 앞에서는 후배 직원에서 무언가를 설명하는 장면도 있다. 이 장면을 통해 이상철 부장이 '생산 관리' 부장이었음을 유추해 볼 수 있다.생산관리 부장은 어떤 '기술'을 가지고 있을까? 일반적으로 생산관리 부장은 전체 생산성 관리, 품질관리, 납기 준수, 비용 관리 등의 업무를 담당한다. 그렇다면 생산관리 부장이 가진 기술을 이렇게 표현할 수 있지 않을까? 생산성 향상 기술, 품질관리 기술, 납기 준수 기술, 비용절감 기술로 말이다. 이러한 기술들이야말로 제조 기업에 꼭 필요한 기술들이다.사무직 퇴직자라고 기술이 없는 것이 아니다. 다만 기술의 성격이 일반적으로 알려진 기술과 다를 뿐이다. 퇴직자들이 알고 있는 일하는 방식은 크게 재취업과 창업 두가지이다. 즉, 퇴직하면 재취업 또는 창업을 해야 일을 할 수 있다고 생각한다. 하지만 다른 대안은 과연 없을까?서울시50플러스 재단이 2021년 발표한 서울시 50+세대 진로 준비 유형 분석에 따르면 64.27%가 '창직 추구형'으로 나왔다. '창직 추구형'은 장기 근속한 도시의 사무직 남성 근로자들이 추구하는 유형이다. 재취업 이외 방식으로 자신의 경력을 활용하여 지속적으로 경제적 소득을 올릴 수 있는 새로운 일을 찾는 유형을 말한다.이상철 부장도 전형적으로 이 유형에 속한다고 볼 수 있다. 그렇다면 이상철 부장이 재취업 이외에 어떤 방법으로 자신의 경력을 활용하여 경제적 수입을 창출할 수 있을까? 힌트는 이미 드라마 속에 나와 있다. 이상철 부장은 퇴직 6개월 전 다른 섬유회사로부터 고문 초빙을 받는다. 고문으로 초빙 받았다는 것은 이상철 부장이 능력은 있다는 점을 보여 준다. 하지만 이 능력을 어떤 방식으로 활용할 것인지는 조금 더 유연한 접근이 필요하다.사람들이 재취업을 생각하면 하나의 회사에서 안정적인 조건으로 주 5일 일하는 모습을 떠 올린다. 이상철 부장도 다르지 않다. 친구와 대화 속에서 이런 인식을 보여 준다.물론 이런 조건으로 일할 수 있으면 최상이다. 하지만 이런 조건이 어렵다면 차선책은 무엇일까?바로 유연하게 일하는 방식이다. 이상철 부장의 경우라면 하나의 회사에서만 고문을 하는 것이 아니라 2개 회사에서 고문을 하는 방식으로 일할 수 있다. 예를 들어 월, 수, 금은 A회사에서 고문을 하고 화, 목은 B회사에서 고문을 하는 일하는 방식이다.구직 활동 중 이상철 부장은 아는 사장을 만나 취업을 부탁한다. 물론 정규직 취업을 생각했을 것이다. 그러나 이상철 부장이 이렇게 접근했다면 어땠을까?정규직 취업 부탁 보다는 함께 일해 보자는 긍정적인 대답을 들었을 확률이 높을 것이다. 사장 입장에서는 정규직 채용 부담은 없으면서 이상철 부장의 능력은 활용할 수 있기 때문이다. 또한 굳이 고문이라는 방식으로만 일할 필요도 없다. 예를 들어 월, 수, 금은 A회사에서 고문으로 일을 한다. 나머지 화, 목은 후배들에게 생산 관리 역량 향상 교육을 할 수도 있다.사무직 퇴직자도 '기술'이 있다. 그리고 이 기술을 재취업이 아닌 다른 방식으로 활용할 수 있는지도 알아 봐야 한다. 주 5일 한 회사에서 일하는 것이 어렵다면, 주 5일 일할 수 있는 회사들을 찾는 것이 현명하다. 굳이 주 5일을 한 회사에서만 일할 필요는 없다. 어차피 구직자가 원하는 것은 자신의 경력을 활용하는 일이고, 필요한 경제적 수입을 창출하는 것이 더 중요하기 때문이다.