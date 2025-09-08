논산 복지박람회 개최... "사람이라는 이유만으로 존중받을 권리"

큰사진보기 ▲“제26회 사회복지의 날 기념 제10회 논산시 복지박람회”에서 내빈과 시민들이 자리에 앉아 기념식을 함께하며 논산 복지의 미래를 다짐하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 제10회 논산시 복지박람회에서 올 한 해 논산 복지 발전에 기여한 유공자와 기관 관계자들에게 표창을 수여했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 논산시 복지박람회에서 기념사를 통해 “모든 시민이 존중받고 행복한 복지도시 논산”을 향한 비전을 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲황명선 국회의원이 제10회 논산시 복지박람회에서 축사를 통해 사회복지인들의 노고를 치하하며 박람회 개최를 축하하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘어울림마당 끼 한마당’에 참여한 출연자들이 무대에서 노래와 춤으로 장기를 뽐낸 뒤 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장과 조용훈 시의회 의장, 황명선 국회의원, 김남흥 민간위원장 등 주요 내빈들이 무대 위에서 슬로건 족자를 펼치며 ‘논산의 복지, 시민의 내일을 품다’라는 글귀를 함께 선보이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정경옥 논산시 복지정책과장과 직원들이 제10회 논산시 복지박람회 ‘끼 한마당’ 무대에 오른 사회복지인들을 응원하며 함께 즐기고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제10회 논산시 복지박람회에 참여한 시민들이 행사장 부스에서 다양한 체험 프로그램을 즐기며 복지 정보를 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을 햇살이 뜨겁게 내리쬐던 지난 6일 오전, 논산시민가족공원은 이 슬로건처럼 따뜻한 마음과 박수 소리로 가득 찼다.제26회 사회복지의 날을 기념해 열린 제10회 논산시 복지박람회가 시민과 사회복지 종사자, 내빈 등 1000여 명이 참여한 가운데 성황리에 막을 올렸다.행사는 논산시립합창단 혼성 4중창의 무대로 시작됐다. 'I believe', '바램', '깊은 밤을 날아서'가 차례로 울려 퍼지자, 시민들은 무더위를 잊은 채 고개를 끄덕이며 박수를 보냈다.본 행사에서는 올 한 해 논산 복지 발전에 기여한 유공자와 기관, 공무원들이 한 명씩 호명됐다.백성현 시장은 김세연(함께하는 실버복지센터), 이수진(논산사랑 푸드마켓), 김영미(대한노인회 논산시지회) 등 10명의 민간 유공자에게 표창패를, 신한중(복지정책과), 황다나(연산면사무소) 주무관에게 공무원 표창장을 전달했다.조용훈 시의회 의장, 한국사회복지협의회·충남사회복지협의회, 한국사회복지사협회·충남사회복지사협회에서도 각각 박해순(작은자의 집), 도현자(논산가정·성통합상담센터), 유혜민(논산지역자활센터), 남세진(논산시가족센터), 홍상춘(에덴보육원), 황정민(이엠사회서비스교육개발원) 등에게 상을 수여했다.또한, 2024년 지역사회보장계획 우수사업으로 발달장애 위험군 기능향상 지원사업(복지정책과), 안심도시 폭력대응체계 강화사업(아동복지돌봄과), 미래교육 AI·코딩·SW 교육시스템 구축(인구청년교육과)이 선정돼 포상금과 표창장을 받았다.백성현 시장은 기념사에서 "논산에는 157개 사회복지 시설과 2000여 명의 종사자가 있다"며 감사 인사를 전했다. 이어 "우리는 '장애인' 대신 '소중한 사람'이라 부른다. 사람이라는 이유만으로 존중받고 행복할 권리가 있기 때문"이라며 "노인회관도 '어르신 회관'으로 바꿨다. 존경받아야 마땅한 분들이기 때문"이라고 강조했다.그는 "1500여 공직자와 시민이 함께 사회적 약자를 품고, 사랑과 정성으로 행복의 꽃을 피우는 도시를 만들겠다"며 "반복 행정이 아닌 새로운 목표와 도전으로 시민 행복을 실현하겠다"고 말했다.이어 조용훈 논산시의회 의장과 황명선 국회의원이 단상에 올라 논산시 사회복지박람회를 축하고 그간 논산의 사회복지를 위해 힘써온 종사자 및 관계자들을 격려했다.2부 '어울림마당'에서는 사회복지인들이 노래와 춤, 장기자랑으로 무대를 채웠다. 이어 지역 도레미밴드(도기욱/박미란가 등장해 기타 연주와 흥겨운 노래로 관객을 사로잡았다. 시민들은 자리에서 손뼉을 치고 따라 부르며 여름날의 열기를 웃음으로 식혔다.행사장 곳곳에 마련된 홍보·체험 부스도 인기였다. 복지 관련 정보와 체험 프로그램을 즐긴 시민들은 "박람회 덕분에 다양한 복지 제도를 알게 됐다"며 만족감을 나타냈다. 푸짐한 경품 추첨이 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.기념식 막바지, 무대 위 내빈과 시민들이 함께 펼친 슬로건 족자에는 '논산의 복지, 시민의 내일을 품다'라는 글귀가 선명히 드러났다. 무대 아래에서 이를 지켜본 한 시민은 "날씨는 더웠지만 마음은 시원했다"며 웃었다.보이지 않는 곳에서 행사 준비와 진행을 맡은 논산시 공직자들의 땀방울도 빛났다. 한 공직자는 "모두가 즐겁게 돌아가시는 걸 보니 보람 있다"고 밝혔다.제10회를 맞은 논산시 복지박람회는 이날 "서로를 존중하고 함께 어울리는 복지 도시 논산"이라는 목표를 다시금 시민 마음에 새기며 막을 내렸다.