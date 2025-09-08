혁신당 성폭력 피해 대리인 "지도부 사퇴 폭력적, 조국에 떠넘긴 모양새"

'당내 성폭력 사건 조사·피해구제 미흡, 2차 가해' 책임을 지겠다며 조국혁신당 당 지도부가 7일 총사퇴한 가운데, 초반부터 성폭력 피해자들을 대리해온 강미숙 여성위원회 고문이 당 지도부 측의 사퇴 등 대처 과정 전반이 미흡했다고 지적했다.
강 고문은 8일 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에 출연해 "(당 지도부 사퇴는) 폭력적이라고 느껴진다"라며 "대표(김선민 권한대행)께서 피해자들께 사과부터 하셨어야 된다. '당이 아직 미흡한 것이 많다. 당을 책임지고 있는 사람으로서 잘 몰랐다. 조직을 제대로 관리하지 못해 정말 미안하게 생각한다'고 했어야 한다"고 말했다.
"피해자들에 아무것도 묻지 않았다... '먹던 우물에 침 뱉은 꼴' 돼 버려"
강 고문은 그간 당의 대처가 전반적으로 미흡했다고 평가했다. 당 지도부는 "책임을 통감한다"며 전원 사퇴를 했으나, 정작 피해자 측엔 뭘 원하는지 의사를 묻지도, 이후 대응을 세심히 고려하지도 않았다는 지적이다(관련 기사: 강미정 대변인, 조국혁신당 탈당 "믿었던 이들의 성추행, 당은 피해자 외면"
).
그는 "'피해자들은 무엇을 원하냐' 묻는 게 먼저인데, (지도부는) 여전히 우리한테는 아무것도 묻지 않고 저는 아무 연락도 못 받았다", "이렇게 되면 떠나는 피해자들은 어떻게 보면 '내가 먹던 우물에 침 뱉고 떠난 꼴'이 돼 버린 거다. 당사자가 그렇게 생각하고 안 하고를 떠나서 그런 공격들을 받게 된다"라고 설명했다.
강 고문에 따르면 그는 성폭력 사건과 관련된 피해자 2명, 직장 내 괴롭힘 관련 피해자 2명 등 총 4명을 대리하고 있다. 또한, 성폭력 피해자는 올해 4월 당 여성위원회에서 사건을 접수하기 전에도 2024년 가을부터 당내에 도움을 요청해왔다고 덧붙였다.
그는 "당사자는 지난해 가을 정도부터 우리 당 내 여성 최고위원, 또 여성 또 주요 당직자 이런 분들께 손을 내밀었다. '도와달라', '어떻게 하면 좋을까' 이런 조언도 구했다. 왜냐하면 이것이 갈등으로 확산되지 않고 좀 현명하게 내부적으로 (해결)되기를 바랐기 때문이다"라며 "몇 번의 시도가 있었으나 (결국) 아무것도 달라진 게 없었다"라고 말했다.
강 고문은 이어 "당에서는 주어진 조건 하에서는 대처를 하신 건 맞다. 하지만 외부 로펌을 찾자더니 그 로펌을 정하기까지가 한 달이 넘게 걸렸다"라며 "당 운영의 위기관리를 실패한 분들이, 이제 (교도소에서) 나온 조국 원장에게 다 떠넘기고 가는 것 같은 모양새가 돼버렸다", "좀 많이 속상하다"고 말했다.
그는 성폭력 사건 관련 조국 혁신정책연구원장 책임론에는 다소 거리를 뒀다. 그는 "10페이지 넘는 손 편지를 (수감 중일 때) 곡진하게 써서 보냈다"라며 "당시 답장을 바라진 않았다. 다만 (8.15 사면 뒤) 액션이 없었던 데 대해선 서운했다"고 지적했다.
강 고문은 "조 원장께서도 많이 당혹스러우실 것 같다"며 "당 외에 있었기 때문에 책임에서 빗겨나 계셨지만, 다시 당 조직을 어쨌든 장악하셔야 된다. 인적 쇄신, 조직 쇄신을 할 수밖에 없는 상황이 돼버렸다. 앞으로 그것을 보여주셔야 한다"고 강조했다.
강 고문은 한편 피해자들 상황 관련해 "제가 당에 피해자 회복을 위해서 심리상담 치료비를 요청했는데 피해자들 중 누구도 전달받은 게 없다"며 "한 분은 정신과 치료를 받고 계시고 또 한 분은 수면 장애로 지금 잠을 거의 못 주무신 지가 벌써 몇 달, 반년 이상 됐다"고 전했다.
혁신당은 7일 지도부 총사퇴 뒤 비상대책위를 꾸릴 예정인 것으로 알려졌다. 당은 8일 오전부터 긴급 의원총회를 열어 논의 중이다. 서왕진 원내대표는 의총 직전 기자들과 만나 "(차후 논의 관련) 의총에서 의견을 수렴하고, 당무위에서 결정하게 될 것"이라고 알렸다.