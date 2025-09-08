"이 대통령 국정수행 잘한다" 56.0%... 민생행보 통했다?

큰사진보기 ▲강릉 가뭄 사태에 오봉댐을 방문한 이재명 대통령과 강릉시장 ⓒ 이재명 대통령 페이스북 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 8일 발표된 리얼미터의 9월 1주차 조사에서 56.0%로 집계됐다. 전주 대비 2.4%p 상승했다. 국정수행을 잘못한다는 부정평가는 전주 대비 3.1%p 하락한 39.2%로 나타났다.리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 1~5일 전국 만 18세 이상 2519명(응답률 4.7%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±2.0%p).3주 연속 상승이다. 리얼미터는 ▲ 강릉 가뭄 재난사태 선포 ▲ 임금체불 중대범죄 규정 ▲ 바가지요금 개선대책 등을 거론하면서 "대통령의 민생행보는 중도층의 지지율을 상당폭 끌어올렸다"고 풀이했다.실제 대전/세종/충청(6.1%p↑, 53.8%→59.9%)과 중도층(5.6%p↑, 54.1%→59.7%)에서 눈에 띄는 상승세가 나타났다.그 외 지역별로는 서울(3.7%p↑, 47.6%→51.3%)과 대구/경북(2.9%p↑, 44.2%→47.1%)에서, 연령별로는 70대 이상(4.7%p↑, 42.4%→47.1%)와 50대(4.3%p↑, 63.9%→68.2%), 18·19세 포함 20대(4.0%p↑, 40.0%→44.0%)와 60대(3.5%p↑, 51.7%→55.2%)에서 긍정평가가 상승했다.더불어민주당 지지도는 전주 대비 2.1%p 하락한 44.6%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 전주 대비 0.1%p 오른 36.2%로 나타났다.리얼미터가 지난 8월 28일~29일 전국 만 18세 이상 1006명(응답률 5.1%)에게 무선RDD 활용 자동응답전화조사로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준 ±3.1%p).민주당과 국민의힘 모두 각자 전통적 지지층에서 하락이 발생한 점이 눈에 띈다. 민주당은 광주/전라(7.7%p↓, 72.6%→64.9%)와 40대(13.4%p↓, 70.4%→57.0%)에서 지지율이 크게 빠졌다. 국민의힘 지지도는 대구/경북(5.6%p↓, 49.6%→44.0%), 60대(6.5%p↓, 44.2%→37.7%)와 70대 이상(3.8%p↓, 47.1%→43.3%)에서 하락했다.그 외 정당 지지도는 개혁신당 4.5%, 조국혁신당 2.7%, 진보당 1.3%, 기타정당 2.0%로 나타났다. 무당층은 8.6%로 집계됐다.한편 자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.