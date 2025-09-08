인천시, '민생회복 소비쿠폰' 1차분 신청 9월 12일 마감

큰사진보기 ▲인천광역시 청사. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 민생경제 회복을 위해 추진 중인 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청이 9월 12일 마감된다고 밝혔다. 인천시는 "신청 마감일 이후에는 소비쿠폰 지급이 불가하다"며 신청을 서둘러달라고 당부했다.인천시는 7월 12일부터 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청 접수를 시작했다. 9월 7일 기준 지급 대상자 302만69명 가운데 298만560명이 신청을 완료해 98.69%의 신청률을 보였다. 신청 경로별로는 카드사 홈페이지와 앱 등 온라인 신청이 259만6321명(87.11%), 은행, 읍면동 주민센터 등 오프라인 신청이 38만4239명(12.89%)을 차지했다.1차 소비쿠폰 신청은 온·오프라인 병행으로 가능하다. 온라인은 카드사 홈페이지·앱, 지역사랑상품권 앱을 통해 신청할 수 있으며, 오프라인은 은행이나 읍·면·동 주민센터를 직접 방문해 신청할 수 있다.특히 고령자나 장애인 등 거동이 불편한 시민은 주민센터에 전화로 '찾아가는 신청 서비스'를 요청하면, 담당 공무원이 직접 방문해 신청 접수부터 지급 절차까지 지원받을 수 있다.박경용 인천시 민생담당관은 "신청 마감일이 임박한 만큼 아직 신청하지 않은 시민들께서는 서둘러 신청해 달라"면서 "9월 22일부터 지급 예정인 2차 소비쿠폰 준비에도 만전을 기하겠다"고 말했다.