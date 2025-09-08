메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
인천시, '민생회복 소비쿠폰' 1차분 신청 9월 12일 마감

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

인천경기

25.09.08 09:34최종 업데이트 25.09.08 09:34

인천시, '민생회복 소비쿠폰' 1차분 신청 9월 12일 마감

9월 7일 기준 98.69% 신청 완료... "마감일 이후 소비쿠폰 지급 불가"

원고료로 응원하기
인천광역시 청사.
인천광역시 청사. ⓒ 인천시

인천시(시장 유정복)는 민생경제 회복을 위해 추진 중인 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청이 9월 12일 마감된다고 밝혔다. 인천시는 "신청 마감일 이후에는 소비쿠폰 지급이 불가하다"며 신청을 서둘러달라고 당부했다.

인천시는 7월 12일부터 민생회복 소비쿠폰 1차분 신청 접수를 시작했다. 9월 7일 기준 지급 대상자 302만69명 가운데 298만560명이 신청을 완료해 98.69%의 신청률을 보였다. 신청 경로별로는 카드사 홈페이지와 앱 등 온라인 신청이 259만6321명(87.11%), 은행, 읍면동 주민센터 등 오프라인 신청이 38만4239명(12.89%)을 차지했다.

1차 소비쿠폰 신청은 온·오프라인 병행으로 가능하다. 온라인은 카드사 홈페이지·앱, 지역사랑상품권 앱을 통해 신청할 수 있으며, 오프라인은 은행이나 읍·면·동 주민센터를 직접 방문해 신청할 수 있다.

AD
특히 고령자나 장애인 등 거동이 불편한 시민은 주민센터에 전화로 '찾아가는 신청 서비스'를 요청하면, 담당 공무원이 직접 방문해 신청 접수부터 지급 절차까지 지원받을 수 있다.

박경용 인천시 민생담당관은 "신청 마감일이 임박한 만큼 아직 신청하지 않은 시민들께서는 서둘러 신청해 달라"면서 "9월 22일부터 지급 예정인 2차 소비쿠폰 준비에도 만전을 기하겠다"고 말했다.

#민생회복#소비쿠폰#인천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
이한기 (hanki) 내방

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

이 기자의 최신기사인천시, 국내 최대 반도체 패키징 산업전시회 개최

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초